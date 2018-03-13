Памфилова: Решение ЦИК не снимать Грудинина с выборов не противоречит закону

Решение Центризбиркома не снимать кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с выборов не противоречит закону. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



«По закону снять Грудинина можно было, если бы подтвердилось, что он не закрыл все эти счета на его момент регистрации. У нас была следующая ситуация: он запутался. То одни у него счета возникали, то другие. Он был обязан на момент подачи документов, в декабре, просто представить информацию о том, что у него есть за рубежом незакрытого. Он представил далеко не всю информацию, забыл про швейцарские счета, а в налоговой инспекции — про два австрийских. Но 8 января он представил нам документ за своей подписью, что все закрыл. И закон устроен таким образом, что этого достаточно», — сказала Э.Памфилова.

Она добавила, что заявление Грудинина было зарегистрировано ЦИК 12 января, при этом комиссия отправила повторный запрос для уточнения данных.

«Вдруг в начале марта — это просто был удар — мы получаем информацию, что в Швейцарии на декабрь эти счета были открыты. Но теперь у нас есть документ, что 8 января он все закрыл. Закон указывает, что могут быть разные обстоятельства, главное, чтобы человек предпринял все усилия, чтобы закрыть счета, а дальше все зависит от банка, не везде закрывают за два дня», — уточнила Э.Памфилова.

Однако поскольку в ЦИК не поступило информации, что на момент регистрации у Грудинина «было что-то не закрыто», у комиссии «не было оснований подавать в суд», подчеркнула Э.Памфилова.

При этом она обратила внимание, что до 9 марта любой из соперников Грудинина мог подать на него в суд по этому вопросу, однако никто из них этого не сделал.