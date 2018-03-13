Памфилова: Злоупотребление «Мобильным избирателем» со стороны конкретных лиц может стать поводом для объяснений в СКР

Злоупотребление системой «Мобильный избиратель» со стороны конкретных лиц может стать поводом для объяснений в Следственном комитете России. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Все возможные заявления от одного и того же человека под одной и той же фамилией с одними и теми же паспортными данными поступают в систему ГАС «Выборы». Система обрабатывает их, очищает от фейковых вторичных, третичных и так далее заявлений. Фиксация идет по первому обращению, и потом человека отошлют на тот участок, на который он подал заявление в первый раз. Все остальное идет в мусор. При этом система фиксирует, что такой-то товарищ явно злоупотребил. И если такое происходит много раз, то это становится поводом для объяснений в СКР», — отметила Э.Памфилова.