Памфилова: Злоупотребление «Мобильным избирателем» со стороны конкретных лиц может стать поводом для объяснений в СКР
Злоупотребление системой «Мобильный избиратель» со стороны конкретных лиц может стать поводом для объяснений в Следственном комитете России. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Все возможные заявления от одного и того же человека под одной и той же фамилией с одними и теми же паспортными данными поступают в систему ГАС «Выборы». Система обрабатывает их, очищает от фейковых вторичных, третичных и так далее заявлений. Фиксация идет по первому обращению, и потом человека отошлют на тот участок, на который он подал заявление в первый раз. Все остальное идет в мусор. При этом система фиксирует, что такой-то товарищ явно злоупотребил. И если такое происходит много раз, то это становится поводом для объяснений в СКР», — отметила Э.Памфилова.
Комментарии9
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romashka__ 13 марта 2018 | 21:13
Памфилова должна извиниться перед Алексеем Навальным за оскорбления.
Надеюсь, скоро придет время, что народ не будут морочить жулики и воры.
Памфилова - одна из них.
semia 13 марта 2018 | 21:28
romashka_Памфилова рассылает бесплатные инструкции по манипуляции. Бери паспорт и ходи по всем участкам. За Путина учтут все вбросы, против Путина ни одного. Открепительный талон не проверяют, а у гастарбайтеров и паспорта не надо. Все в системе на мази.И как при тайном голосовании система поймет какой билютень мой правильный , а какой нет.
Ну держит нас за ДУРАКОВ, или сама тупая.
Система ведь фиксирует только билютень-листок, а он 100%анонимка.
Это как по телевизору Голосовать КИВКОМ.
kottigr1 13 марта 2018 | 21:29
romashka__: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят галочку..
stas12006 13 марта 2018 | 21:19
В чечне из 1 млн открепительные документы оформят 3 млн. И можете свой следственный комитет засунуть себе в задницу. Они ему дверь не откроют и всё
semia 13 марта 2018 | 21:34
stas12006: Там ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАЛИ,
sasass 13 марта 2018 | 21:32
Мобильный избиратель специально придуман для карусели и проконтролировать это невозможно - ведь у сидящей на "буквах" нет перед носом компьютера - показал талон заверенной печатью с паспортом и получай бюллетень и иди на следующий участок...
fedor55 13 марта 2018 | 21:41
На деле то все хорошо, а по факту, кто проконтролирует, что повторные заявки будут действительно удаляться? Естественно никто, а значит открываются огромные возможности для злоупотреблений. Или ЦИК предлагает верить ему на слово? Не та репутация.
zaxs 13 марта 2018 | 22:06
fedor55: "На деле то все хорошо, а по факту, кто проконтролирует, что повторные заявки будут действительно удаляться?"
Как они вообще могут удаляться? Бюллетень обезличен. Как система поймет какой бюллетень недействителен? Или будут, при выявлении повторных голосований, удалять те бюллетени которые не за Путина?
wuwer 13 марта 2018 | 21:48
...может стать поводом..а может и не стать
Там уже поздняк будет метаться...голоса "подсчитаны", результаты объявлены, официально" подтверждены", бюллетени сданы в архив...и благополучно сгорели, через пару недель вместе с архивом