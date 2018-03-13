Памфилова: Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков

Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков, свыше 80% избирателей попадут под наблюдение. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Мы обеспечили все 97700 участков избирательных комиссий компьютерами. Я не буду раскрывать все секреты, но у нас коммуникация железная. Вся система «Мир», которую мы приняли, мы выявили все серые зоны. Это тотальная система видеонаблюдения — 90 тысяч камер на 42 тысячах участков. Свыше 80% избирателей попадают под эти камеры, то есть 2777 комиссий будут оснащены этими видеокамерами», — сказал она.

Э.Памфилова также отметила, что нововведенная система не позволит избирателю повторно проголосовать на других участках. «Система QR-код – это машиночитаемый протокол, индивидуальный для каждого избирательного участка, подделать его невозможно. Программа уникальная, минимизирует фактор человеческий, она выводит на экран, тут же наблюдатели, которые на месте, могут на смартфоны снимать, это на УИКах. Трансляция идет прямая, все происходит при наблюдателях, при СМИ. Потом председатель должен показать это, на камеру зафиксировать. И уже приехать на другие участки невозможно», — подчеркнула она.