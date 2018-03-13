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Эксклюзив Эха 21:05, 13 марта 2018

Памфилова: Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков

Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков, свыше 80% избирателей попадут под наблюдение. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Мы обеспечили все 97700 участков избирательных комиссий компьютерами. Я не буду раскрывать все секреты, но у нас коммуникация железная. Вся система «Мир», которую мы приняли, мы выявили все серые зоны. Это тотальная система видеонаблюдения — 90 тысяч камер на 42 тысячах участков. Свыше 80% избирателей попадают под эти камеры, то есть 2777 комиссий будут оснащены этими видеокамерами», — сказал она.

Э.Памфилова также отметила, что нововведенная система не позволит избирателю повторно проголосовать на других участках. «Система QR-код – это машиночитаемый протокол, индивидуальный для каждого избирательного участка, подделать его невозможно. Программа уникальная, минимизирует фактор человеческий, она выводит на экран, тут же наблюдатели, которые на месте, могут на смартфоны снимать, это на УИКах. Трансляция идет прямая, все происходит при наблюдателях, при СМИ. Потом председатель должен показать это, на камеру зафиксировать. И уже приехать на другие участки невозможно», — подчеркнула она.

Комментарии

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odobryam_s 13 марта 2018 | 21:11

Позорище.... Причем не отсутствие камер на ИУ, (на них уже давно деньги украдены и попилены), а в общем и целом. Одно сплошное позорище!

zolingen 13 марта 2018 | 21:14

Да уж чурова провела отличную подоотовку.

kottigr1 13 марта 2018 | 21:20

zolingen: Памфилова: Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков
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Неужели уже тех камер, которые по периметру гос.границы не хватает ?

antimrakobes 13 марта 2018 | 21:15

Меньше половины участков оснащены камерами, но свыше 80% избирателей-таки попадут на камеры.
Карусели рулят!

rolar 13 марта 2018 | 21:19

А что камеры везде стоят , Ну к примеру в ЭМ где и пострадала Татья́на Влади́мировна Фельгенга́уэр . Замечу в САМОМ помещении ЭМ. Почему нет вопросов к ЭМ.

pyfrjvsqfldjrfn 13 марта 2018 | 21:22

rolar: Сам-то понял, что написал?

ki000999 13 марта 2018 | 21:19

Памфилова: Камерами видеонаблюдения обеспечено меньше половины избирательных участков.......................Вот там, где камер нет, и будут происходить все события!

alalrom 13 марта 2018 | 21:23

Эллочка, не пудрите мозги, вы же отлично знаете что камеры смотрят в нужную сторону в нужное время.
Напомнить аварию на Ленинском проспекте, убийство Нмцова?
Поберегите останки репутации, если они ещё где то в чулане валяются

ivanbel 13 марта 2018 | 21:28

Что с камерами в национальных республиках?

wuwer 13 марта 2018 | 21:32

А куда делись ранее установленные?
Или на каждые выборы по новой видеокамере и линии для неё?
Хорошо пилите...главное, без задержки и лишних вопросов

blindpew_33 13 марта 2018 | 21:33

То есть как???
6 лет назад все участки были с видеокамерами. Куда они делись теперь - разворовали?

vadimp 13 марта 2018 | 21:41

"Это тотальная система видеонаблюдения — 90 тысяч камер на 42 тысячах участков."

:) да хоть 142 миллиона!
Покажите сколь было отмен результатов, перевыборов и уголовных дел в связи с фальсификациям? Фактически 0!
Ну и че толку от камер?

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