Жильцов дома, пострадавшего в результате взрыва в Петербурге, разместили в гимназии и в двух автобусах

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Здание отключили от коммуникаций. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, в жилом доме на проспекте Народного ополчения взорвался бытовой газ. Пострадали несколько человек. Одного из них госпитализировали, — сообщает агентство Интерфакс.