Жильцов дома, пострадавшего в результате взрыва в Петербурге, разместили в гимназии и в двух автобусах
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Здание отключили от коммуникаций. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, в жилом доме на проспекте Народного ополчения взорвался бытовой газ. Пострадали несколько человек. Одного из них госпитализировали, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии2
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 21:10
Ну дык, они ж не жители Алеппо, которую фюрер будет восстанавливать за откаты. И не Куба, которой простили внешний долг на 60 ярдов зелени.
world_nail 13 марта 2018 | 21:32
"... разместили в гимназии и в двух автобусах" - а еще в Запорожец могет залезть 12 человек.