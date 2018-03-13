Политик Дмитрий Гудков прекратил сотрудничество с партией «Яблоко», которая отказалась поддержать его проект по организации наблюдения за предстоящими выборами. Об этом он сказал агентству ТАСС. «Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от Ксении Собчак», — добавил политик.