Политик Дмитрий Гудков прекратил сотрудничество с партией «Яблоко»
Политик Дмитрий Гудков прекратил сотрудничество с партией «Яблоко», которая отказалась поддержать его проект по организации наблюдения за предстоящими выборами. Об этом он сказал агентству ТАСС. «Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от Ксении Собчак», — добавил политик.
Комментарии13
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abuvgrobu 13 марта 2018 | 21:06
Гудков, Собчак, Яблоко.. Возня микробов в куче дерьма..
djuga 13 марта 2018 | 21:24
abuvgrobu: Возня микробов в куче дерьма..
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Дерьмом вы считаете и себя?
oleg__ 13 марта 2018 | 21:44
abuvgrobu: Дима решил из крутого дерьма перепрыгнуть в жидкое.
На сколько сребреников больше ?
odobryam_s 13 марта 2018 | 21:09
Опять разос.ались.... Прямо Лебедь, Рак и Щука... Не будет никакого толку с этих горлопанов.....
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 21:11
Напрасно гудков в погоне за депутатским мандатом пристроился под дряхлого явлинского и два года имитировал лояльность :)
vladvinn73 13 марта 2018 | 21:14
Дмитрий, а что вы ждали от Явлинского? это было предсказуемо
blindpew_33 13 марта 2018 | 21:25
vladvinn73: интересно, а чего он ждет от Собчак?
pavelgen Павел Гендельман 13 марта 2018 | 21:19
Уважаемые господа! Очень жаль! Уверен, что это произошло не по инициативе Дмитрия! Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы Яблоко на выборах мэра Москвы поддержало Гудкова. Митрохин хороший, честный и .... но нет у него харизмы, не трибун, нет у него шансов выиграть выборы! Вот быть в команде мэра Гудкова Митрохин мог бы и принес БОЛЬШУЮ пользу обществу! Сегодня надо отбросить "понты" и думать о деле!
С уважением,
Павел
blindpew_33 13 марта 2018 | 21:29
pavelgen: Митрохин - скользкий и крайне гибкий приспособленец. Следил за его кампаниями с середины нулевых, ничего хорошего сказать не могу, увы. Оставляет очень мерзостное ощущение, при внешне правильной фразеологии.
perrrkele_satttana 13 марта 2018 | 21:44
blindpew_33: простите, но Серёха Митрохин - простой, как бульдозер, дегенерат. Что не отменяет того, что приспособленец.
ЯБЛоко - за подонка Лужкова и тварь его Батурину.
Что еще, к характеристике?
wuwer 13 марта 2018 | 21:21
Явлинскому нужно рента от хозяина....за наблюдателей могут и пнуть от кормушки
А так гарантированных 5% голосов и пайка с барского стола
alien_3 13 марта 2018 | 21:30
wuwer: Каких 5%? Пролетает он с 1%
perrrkele_satttana 13 марта 2018 | 21:41
.проститутки разосрались.Гудков пытался продаться подороже, ЯвлинскийБолдыревЛукин (публичный дом ТМ "ЯБЛоко" / огрызок) купить подещевле. Дешевки!