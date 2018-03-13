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21:02, 13 марта 2018

В Пенсионном фонде России утверждают, что пока не получали никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сегодня Внешэкономбанк опубликовал свой прогноз экономического развития России на ближайшие четыре года. В документе говорится, что с 2020 года ожидается пенсионная реформа, включающая в себя постепенное увеличение пенсионного возраста.

Комментарии

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odobryam_s 13 марта 2018 | 21:06

"ну так "выборы" еще не прошли же, изумились в ПФ... А вот после этого "мероприятия" вам повышения возраста покажется мелкой шалостью! У нас столько идей - на все шесть лет "дня сурка" хватит"!

meister_luvin 13 марта 2018 | 21:09

odobryam_s:



конечно, слишком много простонародья развелось (с точки зрения нового дворянства)

neburzhui2 13 марта 2018 | 21:31

До 80 лет. Как вещает буржуйский перерожденец Путин. Все завоевания социализма будут уничтожены.

neburzhui2 13 марта 2018 | 21:34

Ещё Прохорова подключат, он за 12-ти часовой день ратовал. Нахлебаетесь своего капитализма, но до пенсии не доживёте...

basel812 13 марта 2018 | 21:11

После 18 марта получат.

vladvinn73 13 марта 2018 | 21:12

конечно не получал, кто их спрашивать то будет, скажут 80, значит 80 и всего делов

wuwer 13 марта 2018 | 21:16

Какое повышение пенсионного возраста?
После 40 лет отфутболивают, а после 55 даже разговаривать не хотят.
Мечтают побыстрее отправить на тот свет "лишнее" население, чтобы пенсии не выплачивать?

vladimir_veteran 13 марта 2018 | 21:18

Значит, уже работают над поручением...

sbk 13 марта 2018 | 21:21

А что, такое поручение не может 19 марта появиться?
Это исключено?

ki000999 13 марта 2018 | 21:24

В Пенсионном фонде России утверждают, что пока не получали.....................Ну, раз утверждают, значит получили!

xuato 13 марта 2018 | 21:41

Как можно!? До выборов то? Вот после будет наезд ПФ по полной программе аморального кодекса барыги-торгаша.

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