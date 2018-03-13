В Пенсионном фонде России утверждают, что пока не получали никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сегодня Внешэкономбанк опубликовал свой прогноз экономического развития России на ближайшие четыре года. В документе говорится, что с 2020 года ожидается пенсионная реформа, включающая в себя постепенное увеличение пенсионного возраста.