Роскомнадзор примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии RТ в Великобритании
Роскомнадзор примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии телеканала RТ в Великобритании. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Жаров. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RТ, — передает агентство ТАСС.
Захарова также сказала, что Россию не запугать.
Ранее британские власти сообщили, что дают российскому дипломату Александру Яковенко сутки на то, чтобы ответить на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Москве подчеркнули, что не будут отвечать на ультиматум Лондона.
Посольство России направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом дипломатическое представительство нашей страны в Лондоне сообщило в Твиттере. В тексте говорится о необходимости совместного расследования.
Комментарии55
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 13 марта 2018 | 21:02
"Зеркальные меры" – это типа, "Ищи дурака в зеркале" ?
roqswen 13 марта 2018 | 21:02
бгг обосрались кремляди. у машки-наркомашки истерика ))
pro_hanov 13 марта 2018 | 21:04
roqswen: Какие зеркальные меры? У нас ВВС разве вещает на русском языке? Что-то не заметил я ВВС в зомбоящике.
kottigr1 13 марта 2018 | 21:07
pro_hanov: Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России..
Вот только как их перед этим заманить в Россию.. ?
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:24
kottigr1: ""Вот только как их перед этим заманить в Россию.. ? "" - хочешь сказать в России нет британских журналистов? Где УкропАгитПроп набирает таких дегенератов?
BBC представительство
Контактная информация:
Адрес:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 32, стр. 1
Телефон:
+7 (495) 775-07-75, +7 (495) 775-29-57
Выфсеврете...
kottigr1 13 марта 2018 | 21:45
serhio_25__: BBC представительство
-----------------------------------------------------------
А в представительстве работают российские граждане, нанятые ВВС.
Пусть путинский ушлепок расскажет как будут высылать из РФ россиян..
haldey 13 марта 2018 | 21:32
kottigr1: kottigr1: А хде Ваша любимая Альбац работает? А эти соросы от куда тут брались? Эту шваль выкинуть нах...свалку! И многих тут сидящих туды же, а то говнопольское тут уже воняет!
А моська та сильна, что лает на слона! Тереза, вали свою британию активней, пока твои хавают русофобию... Ты там ужо делофф натворила, в том же духе продолжай)))
zamorysh 13 марта 2018 | 21:56
Вы мне объясните, а чего ждать? Сразу ж нанести превентивный ответный удар, включая бомбежку офисов в Лондоне.
Это ж идиотизм полный, явка с повинной о политическом преследовании государством. Если закон нарушают, то вперед не ждите ничего, а если не нарушают, то и прав закрыть нет.
vilingrad 13 марта 2018 | 21:58
haldey: А хде Ваша любимая Альбац работает? "
В британском издании? Ну ты и лось, братец:)
vladimir1917 13 марта 2018 | 21:13
pro_hanov: есть сайт ВВС на русском языке
kottigr1 13 марта 2018 | 21:15
vladimir1917: Есть сайт в домене "com"... Хотелось бы посмотреть как путинисты отключат этот домен... Даже за пивком с чипсами перед этим зрелищем сбегаю..
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:22
pro_hanov: ""У нас ВВС разве вещает на русском языке? "" - какая разница, на каком языке они вещают? Они вещают в российских телесетях. У них есть офисы в России. У них есть работающие в России журналисты. Ничего этого не будет.
tvitov66 13 марта 2018 | 21:27
serhio_25__: /... Ничего этого не будет
Ну фсО, ПУгибнет ПрУклятый Запад ... Как-же они теперь без России? Без матрешек, кваса, лаптей и балалаек ????
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:30
tvitov66: ""Ну фсО, ПУгибнет ПрУклятый Запад ... Как-же они теперь без России? Без матрешек, кваса, лаптей и балалаек ???? "" - ты это сейчас к чему? Кто-то угрожал Западу матрешками? От российского газа сейчас слабо отказаться? Или вы это летом сделаете, до зимы? Борцуны с Россией, хреновы.
killbalafre 13 марта 2018 | 21:30
serhio_25__: Какая трагедия для BBС!!!! Как то ваша рашистская братия пыталась испугать ЕС санкциями. И кто от этого выиграл?
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:35
killbalafre: ""Какая трагедия для BBС!!!! "" - конечно трагедия, как они свою пропаганду будут вести?
""Как то ваша рашистская братия пыталась испугать ЕС санкциями. И кто от этого выиграл? "" - ты это про то, как сейчас весь европейский бизнес давит на свои правительства, что надо отменять санкции и даже приказы СШа не помогают и поэтому приходится устраивать цирковые представления с газом?
vilingrad 13 марта 2018 | 22:00
serhio_25__: весь европейский бизнес давит на свои правительства,"
Точно. Что пригожин, что его шестерки черпают инфу из собственного же пропаганда-тв. Тешь себя, тешь, онанируй:)
alien_3 13 марта 2018 | 21:23
pro_hanov: www.bbc.com/russian
Можно попробовать заблокировать, как Навального. Вряд ли его кто читает.
svetalana 13 марта 2018 | 21:17
post_v: да нет, глушилки опять включат,наверное, если от СССР остались. Как ведется на Руси - ночью слушать Би-Би-Си.
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:27
svetalana: ""да нет, глушилки опять включат,наверное, если от СССР остались."" - не остались. Все глушилки скупили США и Британия для глушения голоса свободы из России.
tvitov66 13 марта 2018 | 21:29
svetalana: жаль что на КВ Сева Новгородцев больше не вещает ... А то я бы вспомнил юность удалую
morganafata 13 марта 2018 | 21:36
svetalana: А кстати как переводится роскомнадзор на русский, это средство цензуры в СМИ?
demokrat62 13 марта 2018 | 21:05
Чего англичане тянут ?? Давно надо разрывать дипотношения с путинской Рашкой .И обьявить эмбарго на продажу русской нефти на Лондонской бирже.И сдохнет этот режим очень скоро.Какой ответ можно ждать от людоедов ??
m_doc 13 марта 2018 | 21:08
demokrat62: Сам траву жрать готов, дебил?
demokrat62 13 марта 2018 | 21:15
m_doc: А ,испугался запутинец ,что траву придется жрать ?? Пойди ,своему кремлевском отморозку обьясни,что он скоро всех русских на траву посадит.
m_doc 13 марта 2018 | 21:23
demokrat62: Мне как раз бояться нечего, я всегда пригожусь, потому как много чего умею. В отличие от тебе подобных белоручек, маменькиных сынков (дочек) и просто придурков.
demokrat62 13 марта 2018 | 21:29
m_doc: Чего ты там можешь ?? Пускать дешевую демагогию ?? Запад Россию еще жалеет.Но видимо завтра и его ангельскому терпению придет конец-ждите эмбарго и отключение от SWIFT/
m_doc 13 марта 2018 | 21:40
demokrat62: Ну и отлично. Нам эмбарго, им нефть по 250. А ты, разумеется, на паперть.
vilingrad 13 марта 2018 | 22:02
m_doc: нефть по 250"
Вовка такой ценник наклеит, да... будут ли брать?
m_doc 13 марта 2018 | 22:05
vilingrad: Куда они денутся от Лондонской биржи. А нам никто и ничто не помешает продавать нефть через третьи страны.
Про газ тоже можно увлекательные сценарии придумать... при большом желании.
nikvol 13 марта 2018 | 22:08
demokrat62: Запад Россию еще жалеет.Но видимо завтра и его ангельскому терпению придет конец-ждите эмбарго и отключение от SWIFT/
================================
Мы компенсируем издержки, выставив на рынок излишки ядерного арсенала.
dobro_vam_v_dom 13 марта 2018 | 21:11
demokrat62: Дерьмократ, мля...
tvitov66 13 марта 2018 | 21:31
dobro_vam_v_dom: а еще отрубят SWIFT и запретят Евро и доллары - на что будешь покупать сою, пальмовое масло и костную муку?
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:37
tvitov66: А ты на что будешь пальмовое масло покупать?
Дура, а Германия будет на самолетах наличку привозить, чтобы газ оплатить?
tvitov66 13 марта 2018 | 21:45
serhio_25__: сержунь, а я из Питера уеду домой - в Литву :)
xoxlolox 13 марта 2018 | 21:12
demokrat62: Ну ну ,пока что дохнут англичане , такими темпами через год этот остров может стать необитаемым , или у них иммунитет против "новичка" !? Так что сидеть и не пердеть ,пока команду не дадут !
demokrat62 13 марта 2018 | 21:17
xoxlolox: Дохнуть русские будут,когда обьявят полное эмбарго на продажу русской нефти.Не забывай она в Лондоне продается.А кроме нефти и газа путинская Рашка больше ни на что не способна.Перекроют продажу и нет долларов ,как пенсии и зарплаты выплачивать ?? Обьясни это своему царю
xoxlolox 13 марта 2018 | 21:22
demokrat62: Я попрошу царя не жалеть газа для опрыскивания англии ,думаю не откажет!)))
demokrat62 13 марта 2018 | 21:24
xoxlolox: На том свете попросишь у него.Там вы все встретитесь-цари,бояре,лакеи,холопы
ivan444 13 марта 2018 | 21:44
xoxlolox: Лучше Кремль и Думу "опрыскай", может россиянам легче будет жить без ворья и жуликов.
basel812 13 марта 2018 | 21:09
А где Захарова увидела Британские вещательные каналы на русском языке. Что за зеркальные меры.
Вата языками не владеет.
m_doc 13 марта 2018 | 21:18
basel812: А ты из какого вонючего материала, waste of white skin? Похвали себя, похвали... больше-то некому.
zolingen 13 марта 2018 | 21:12
На счет мер это не захаровой решать. Очередная истерика.
jamba 13 марта 2018 | 21:13
Зеркального мало, месть должна быть изощренной! Предлагаю:
- отказаться от футбола, все равно не умеем!
- лишить олигархов гражданства. А некоторых, перестать почитать на Чукотке, как демиургов
- отправить Шувалова в "служебную длительную". Пусть сидит в своем подъезде, есть вяленую рыбку с газетки, разбрасывает чешую, жабры и хвосты.
Однажды видео лица британских официантов в пабе, которые наблюдали, как подвыпивший соотечественник, поев рыбки с пивком, поджег спичкой рыбий пузырь и съел! Бармен, кажется, был в полуобморочном. Все кружки, стоявшие на столе, тут же выбросили. Возможно, хотели и стол, но слишком накладно;))
Слабые места врага надо знать))) А вы тут, ракеты, "кинжалы". Фиг вам, вобла!)))
ki000999 13 марта 2018 | 21:15
Мария Захарова сказала, что ни одно британское СМИ в России работать не будет.....Я не в курсе, а много британских сми работает в России?
Посольство России направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля...........................Может вместо ноты, аргентинскую муку направить, может поможет.
klegg 13 марта 2018 | 21:16
Захарова смешна
ivan444 13 марта 2018 | 21:46
klegg: ПМС у ней, вот и истерит.
world_nail 13 марта 2018 | 21:16
Закроют британо-армянскую газету "Гардиян"
alalrom 13 марта 2018 | 21:19
Зеркалтным ответом были бы честные выборы
sbk 13 марта 2018 | 21:25
Пока не началось, надо успеть сбегать в киоск Роспечати, закупиться британскими СМИ по полной.
sim202_ 13 марта 2018 | 21:26
Нагнетание истерии, железный занавес, полное закукливание ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ Здравствуй, КНДРФ !!!
killbalafre 13 марта 2018 | 21:26
Захарова также сказала, что Россию не запугать.
Теперь Манька стриптиз с гапаком будет транслировать по всей крупнейшим порноканалам
petrivanov 13 марта 2018 | 21:30
Совместно расследовать - это правильно! Ещё нужно совместно расследовать успехи трактористов, шахтёров и отпускников на Донбассе, и то, каким образом часть Украины - Крым, вдруг стал российским.
И, вообще, все преступления нужно раследовать совместно с преступниками!
guzapaya 13 марта 2018 | 21:33
это типа, голой жопой на ежа ???
tren 13 марта 2018 | 22:11
Да, Мария какая то странная. То ли под блатную косит, то ли стакан дернула...