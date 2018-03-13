Роскомнадзор примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии RТ в Великобритании

Роскомнадзор примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии телеканала RТ в Великобритании. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Жаров. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RТ, — передает агентство ТАСС.

Захарова также сказала, что Россию не запугать.

Ранее британские власти сообщили, что дают российскому дипломату Александру Яковенко сутки на то, чтобы ответить на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Москве подчеркнули, что не будут отвечать на ультиматум Лондона.

Посольство России направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом дипломатическое представительство нашей страны в Лондоне сообщило в Твиттере. В тексте говорится о необходимости совместного расследования.