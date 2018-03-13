Памфилова: Систему «Мобильный избиратель» невозможно использовать в целях фальсификации выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла предположения о том, что система «мобильный избиратель» открывает возможности для фальсификаций, в том числе так называемых «каруселей» на выборах. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Как напомнила Э.Памфилова, 12 марта закончилась возможность обратиться в МФЦ, на портал госуслуг или в территориальный избирком, куда можно было прийти с паспортом, написать заявление и приписаться к какому-то участку для последующего голосования.
«Любой человек мог прийти туда сколько угодно раз, если ему делать нечего, набрать с паспортом сколько угодно этих талонов. Квиточек, который он получит, используется просто для справки. Там четко написано, что когда человек выбрал участок, система ГАС «Выборы» будет обрабатывать только его первое заявление», — подчеркнула глава ЦИК.
При этом Э.Памфилова отметила, что брать с собой на участок этот талон не нужно, для голосования необходим лишь паспорт.
Комментарии5
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popov_m 13 марта 2018 | 21:01
"Голь на выдумку хитра" Русская поговорка!
aallttoo 13 марта 2018 | 21:01
Киздеть - не мешки таскать
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 21:01
проблема есть. надо как-нибудь сфальсифицировать. понизить процент голосов за Путина. снизить до 55%. а то в 90% реальных голосов, запад не поверит
nikruchev 13 марта 2018 | 21:04
вывсеврете
wuwer 13 марта 2018 | 21:28
Ну да..конечно
Мобильные мошенники, с их потрошением даже банковских счетов, волшебным способом...по разумению ЦИК ...испарилось.
Если вспомнить сериалы про наши доблестные спецслужбы....включается хитрый прибамбас, и звони сколько хочешь с любого мыслимого и немыслимого номера