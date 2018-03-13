Памфилова: Систему «Мобильный избиратель» невозможно использовать в целях фальсификации выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла предположения о том, что система «мобильный избиратель» открывает возможности для фальсификаций, в том числе так называемых «каруселей» на выборах. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как напомнила Э.Памфилова, 12 марта закончилась возможность обратиться в МФЦ, на портал госуслуг или в территориальный избирком, куда можно было прийти с паспортом, написать заявление и приписаться к какому-то участку для последующего голосования.

«Любой человек мог прийти туда сколько угодно раз, если ему делать нечего, набрать с паспортом сколько угодно этих талонов. Квиточек, который он получит, используется просто для справки. Там четко написано, что когда человек выбрал участок, система ГАС «Выборы» будет обрабатывать только его первое заявление», — подчеркнула глава ЦИК.

При этом Э.Памфилова отметила, что брать с собой на участок этот талон не нужно, для голосования необходим лишь паспорт.