Штаб движения «Открытая Россия» выселяют из здания в Москве
«Владельца помещения вынудили это сделать», — сказал «Эху Москвы» председатель движения Александр Соловьев.
Он добавил, что «Открытая Россия» уже не раз сталкивалась с такими проблемами, и не всегда удаётся выяснить, кто конкретно оказывает давление на арендодателей.
Комментарии5
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xoxlolox 13 марта 2018 | 20:43
Хомячье ,где солидарность !? Организуйте штабы этих неудачников в своих квартирах , будете вечерами песни шепотом петь про " суровые годы уходят..." !))))
vasilevich58 13 марта 2018 | 20:55
Подлость, трусость, алчность и тупость путинских холуёв, включая пригожинских троллей, безгранична!!!
m_doc 13 марта 2018 | 20:47
Пральное решение. Помочь безвольному Ходору выполнить своё обещание не совать своё рыло в рос. политику - святое дело.
nikitin43 13 марта 2018 | 20:50
так демократия по - путенски , если его посадят я ему в камеру носочки тёплые принесу убогому..
ivan127_4 13 марта 2018 | 20:57
Я бы этих иуд с планеты земля выселил, а не только из Москвы.