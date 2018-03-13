Штаб движения «Открытая Россия» выселяют из здания в Москве

«Владельца помещения вынудили это сделать», — сказал «Эху Москвы» председатель движения Александр Соловьев.

Он добавил, что «Открытая Россия» уже не раз сталкивалась с такими проблемами, и не всегда удаётся выяснить, кто конкретно оказывает давление на арендодателей.