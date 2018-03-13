Канцлер Германии Ангела Меркель призывает Москву ответить на вопросы британских властей в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении кабмина ФРГ. Там также уточняется, что Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй договорились обсудить с европейскими партнерами ситуацию вокруг покушения на бывшего полковника ГРУ.

Как ожидается, этот же вопрос станет темой для переговоров Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что обсудит с британским премьером ситуацию с отравлением Скрипаля уже сегодня.