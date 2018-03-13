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20:31, 13 марта 2018

Ангела Меркель призывает Москву ответить на вопросы британских властей в связи с отравлением Сергея Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает Москву ответить на вопросы британских властей в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Об этом говорится в  заявлении кабмина ФРГ. Там также уточняется, что Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй договорились обсудить с европейскими партнерами ситуацию вокруг покушения на бывшего полковника ГРУ.

Как ожидается, этот же вопрос станет темой для переговоров Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что обсудит с британским премьером ситуацию с отравлением Скрипаля уже сегодня.

Комментарии

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ura_123 13 марта 2018 | 20:33

Ну а каких ответов ждёт Меркель? Ихтамнет и вывсёврёте,авыдокажите..

russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 20:37

ura_123: Браво, Меркель! Так и надо давить преступников.

shlevet 13 марта 2018 | 20:45

russkie_za_sverjenie: //Браво, Меркель! Так и надо давить преступников.//
Ну, вообще-то, пуки типа этого, давлением преступников назвать даже с натяжкой сложно.
Это даже не блеянье про хакерские атаки =)):-)

telaviv001 13 марта 2018 | 20:57

russkie_za_sverjenie: ...Меркель призывает..
Мой старшина говорил в таких случаях: "А потрахать вам не завернуть?"

olegleon 13 марта 2018 | 20:43

ura_123: "Тем не менее, Трамп воздержался от обвинений в адрес России – до тех пор, «пока у нас не будут на руках факты»."

этому ты что скажешь? наехай на хозяина и без денег окажешься. придётся самому идти работать ))

ura_123 13 марта 2018 | 20:47

olegleon: И не говори алежек,только вот конгресс взял и продлил санкции супротив 150 физических и 38 юридических лиц,что бы ты не рассказывал сказки что санкции против России.

olegleon 13 марта 2018 | 20:54

ura_123: разница в том, что России не нужны деньги Запада, т.к. она может и без них прожить, а Украина нет.
так что не наезжай на хозяина. если он сказал "дайте факты", то не смейся над ним

nikitin43 13 марта 2018 | 20:47

ura_123: путен свалит так или иначе из кремля , но рассеи долго придётся разгребать путенское гавно.

nikitin43 13 марта 2018 | 20:34

путен не только НАТО поднял но и объединяет всю европу против расеи , дапвно так в карму расеи власть расеи не гадила.

alehan00074 13 марта 2018 | 20:46

Меркель еще несколько лет назад говорила, что путин - неадекват...а бабу не проведешь - она сердцем видит:)) (с.)

kottigr1 13 марта 2018 | 20:35

Не по-пацански Меркель свои предявы бросает..

russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 20:35

Восхищаюсь Британией, восхищаюсь Германией, восхищаюсь США, Успешные, сильные, технологичные. Кто хочет хлебать дерьмо с карликовым фюрером - на здоровье. Я против него. Я за Европу. И на выборы не пойду. Ходить на выборы с заранее назначенным чуровцами итогом - себя не уважать.

vv61 13 марта 2018 | 20:43

russkie_za_sverjenie: И я за Европу! В конце мая, как обычно, туда на месяц еду, там друзья. А по поводу ответа за чертилу Скрипаля у меня вопрос - а чего теже бриты от газа российского не откажутся, там и спг, да и труба идёт. Вот это были бы реальные санкции! А так, дипломаты, счета.... чушь полнейшая. Нет у них методов на сегодня))))

ura_123 13 марта 2018 | 20:51

vv61: В Британии идёт труба Газпрома??? Ну ты это.... припиз,в смысле-нафантазировал)))

vv61 13 марта 2018 | 20:53

ura_123: ты матчасть изучи, инфраструктуру газовую европейскую посмотри, да и отчеты газпрома глянь, а потом спорь.

ura_123 13 марта 2018 | 20:57

vv61: "Лежу, смотрю футбол. Играет Челси и Барселона, в Лондоне. Но, сейчас не об игре. На бортах ограждений мелькает реклама. Дак вот. Я могу понять когда появляются названия таких компаний как, например Ниссан, Сони, Лейз, Хайнекен. Пиво, машины, телефоны, игровые приставки, чипсы Месси и т.д. Для аудитории на стадионе, вполне сносная и адресная реклама. А что хочет показать Газпром своим названием на бортах? Просто "Gazprom".
Не понимаю...
p.s. Хорошо что не написали "Мечты сбываются")))

shlevet 13 марта 2018 | 20:49

russkie_za_sverjenie: russkie_za_sverjenie: //Восхищаюсь Британией, восхищаюсь Германией, восхищаюсь США, Успешные, сильные, технологичные. Кто хочет хлебать дерьмо...//

Дурачок, пока что именно это ты и делаешь здесь.
Потому, что тебя там, ну где успешные, сильные, технологичные, никто не ждет, потому, что ты слабый, ни на что не способный бездарь.
Ну ты это и сам прекрасно знаешь =)):-)

clingerwinger 13 марта 2018 | 20:36

Глубокая озабоченность уже была?

guzapaya 13 марта 2018 | 20:37

clingerwinger: завтра будет в BILD

hi_kitty 13 марта 2018 | 20:39

в данный момент лавров тренируется произнести на немецком "дебилы, бля", как только выучит - сразу ответят....

m_doc 13 марта 2018 | 20:41

Меркель жеш - физик, должна соображать, что ответить на вопросы незнамо о чём невозможно в принципе.
Правильно наши вещество требуют. Утром вещество, вечером ответы, Вечером вещество - утром ответы.

vic12 13 марта 2018 | 20:46

m_doc:Там, ведь, надо будет про аппаратуру английскую рассказать и показать. А оно им надо?

m_doc 13 марта 2018 | 20:50

vic12: Аппаратура - дело десятое. Куда интересней, как бриты догадались про "новичок", если сами никогда его не синтезировали.

hi_kitty 13 марта 2018 | 20:55

m_doc: ну ты же на американском компутере работаешь как-то...

hz6691 13 марта 2018 | 20:51

m_doc: Без вещества не смогут сказать, причастна России или нет?

m_doc 13 марта 2018 | 20:58

hz6691: Не задавайте идиотские вопросы. Дело слишком серьёзно, чтобы верить на слово пристрастным политикам.
Вещество на бочку! Ибо первична материя, а не громкие заявы больших начальников.

shlevet 13 марта 2018 | 20:43

Вообще-то отвечать за безопасность своих поданных должно островное королевство.
И уж по крайней мере, прежде чем обращаться с вопросами к России, постараться ответить на них самим.
Как ОВ попало на остров?
Его там сотворили?
Или же оно попало через дырявую границу острова?
Имело при этом место коррупция?
Как минимум установить лицо или лица подозреваемых.
Аж потом надувать щеки.
А то пока ждут ответов из России, они ещё десятки своих сограждан так же потеряют

pepetz 13 марта 2018 | 20:55

shlevet:
Дурачок, полтонны дипломатической почтой наркотики - ничего, не надорвались.? А это в пузырьке от насморка, всего и делов. Даже ты с куриными мозгами провезешь

gennadiy_s Геннадий Смолкин 13 марта 2018 | 20:45

Прежде чем требовать ответы, следует адекватно сформулировать вопросы.
Истерические обвинения - это не вопросы.

smith_1984_ 13 марта 2018 | 20:45

Вообще то наверно логично тем кто расследует это дело и ищет улики отвечать на вопросы,что произошло.

komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 20:46

даже преступнику перед судом дают ознакомиться с делом.
ЕС тоталитарная организация которая понятия не имеет о демократии

demokrat62 13 марта 2018 | 20:56

komiccap_nkvd: А НКВД была демократическая организация,когда расстреливала людей без суда и следствия ?? Кто бы там вякал еще. Поклонник людоедской организации

tttyyy 13 марта 2018 | 20:49

А старушка Меркель не хочет призвать янки, дабы они ответили как её пуки прослушивали в клозете.

abuvgrobu 13 марта 2018 | 20:51

А то, что бабка Мей визжит как потерпевшая гoвopит о том, что она и отдавала пpиказ убить Скрипаля... ну или по крайней мере участвовала в этом.

peresvet73 13 марта 2018 | 20:53

https://www.youtube.com/watch?v=GCzxjJJkSFk

gosan 13 марта 2018 | 20:56

Так кому это всё выгодно? Кому выгодно "топить" Россию? Что,есть разные мнения?

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