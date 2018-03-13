Вслед за госсекретарем США Рексом Тиллерсоном уволен его заместитель Стивен Голдстин

Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает агентство Associated Press. Увольнение Голдстина связано с его последним комментарием для прессы, — утверждают собеседники агентства.

Президент США Дональд Трамп, уволив Тиллерсона, заявил, что много раз обсуждал с госсекретарем его грядущую отставку. Между тем, Голдстин выступил с заявлением о том, что Тиллерсон ничего не знает о причинах своего увольнения.