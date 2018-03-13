Вслед за госсекретарем США Рексом Тиллерсоном уволен его заместитель Стивен Голдстин
Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает агентство Associated Press. Увольнение Голдстина связано с его последним комментарием для прессы, — утверждают собеседники агентства.
Президент США Дональд Трамп, уволив Тиллерсона, заявил, что много раз обсуждал с госсекретарем его грядущую отставку. Между тем, Голдстин выступил с заявлением о том, что Тиллерсон ничего не знает о причинах своего увольнения.
Комментарии2
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abuvgrobu 13 марта 2018 | 20:54
Попал Рекс не хило. Бизнес в России потерял, отношения испортил и будет теперь орден целовать и плакать. И поделом ему.
metalug 13 марта 2018 | 20:56
abuvgrobu: Просчто Трампу ьпредъявили фото Тиллерсона и Лаврова в постели. С орденами.
Вот он его и уволил.