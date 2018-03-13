Минюст России включил в список нежелательных две европейские организации, которые занимаются наблюдением на выборах

Одна из них – Европейская платформа за демократические выборы – базируется в Германии. В ее координационный совет входит, в частности, основатель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.



Кроме того, в список нежелательных попал Международный центр электоральных исследований. Он был создан в 2013 году в Литве.