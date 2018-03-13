Минюст России включил в список нежелательных две европейские организации, которые занимаются наблюдением на выборах
Одна из них – Европейская платформа за демократические выборы – базируется в Германии. В ее координационный совет входит, в частности, основатель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Кроме того, в список нежелательных попал Международный центр электоральных исследований. Он был создан в 2013 году в Литве.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 13 марта 2018 | 20:32
18-го марта все на гей-вечеринку Путина ! Не дадим "проклятому Западу" украсть у России её тотем !
ura_123 13 марта 2018 | 20:41
kottigr1: Фаллический символ савушкиновских работяг с низким уровнем социальной ответственности)))
tvitov66 13 марта 2018 | 20:47
ura_123: Кремлядь исключительно против демократических выборов и против наблюдения за нашими самыми честными переназначениями лилиПУтина на должность нацЛидера всеяруся
kottigr1 13 марта 2018 | 20:48
ura_123:
Чуть седой, как серебряный тополь.
Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград!
vasilevich58 13 марта 2018 | 20:58
Для путинских любая правда - "нежелательна"!
testmeter 13 марта 2018 | 20:34
Давно уже пора объявить нежелательными сами выборы - это всё русофобские придумки пиндосов и гейропейцев! Вон китайские братья уже объявили Си Цзин Пиня вечным, а чем наш Пыня хуже?
ura_123 13 марта 2018 | 20:36
Ну ещё бы,ведь это "выборы" !
xoxlolox 13 марта 2018 | 20:38
Вся подпиндосная шваль пусти #издует на площадь борьки дурицкого в омерику !)
pavelmistery 13 марта 2018 | 20:45
Кто бы сомневался, сразу видно, что эти организации могут помешать властям мухлевать на так называемых президентских выборах. Поэтому спешно их объявили нежелательными...
hz6691 13 марта 2018 | 20:45
Иначе все тайны голосования сопрут, с чем гарант пойдет на следующий срок.
abuvgrobu 13 марта 2018 | 20:57
Всё правильно. Провокаторам, лжецам и негодяям, существующим на деньги американцев и их клевретов нечего делать на российских мероприятиях.