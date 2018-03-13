Британский регулятор в сфере телерадиовещания может пересмотреть условия работы в стране телеканала RT

Организация направила владельцу лицензий соответствующее предупреждение, — сообщает агентство «Интерфакс». В тексте говорится, что меры могут быть приняты, если выяснится, что Россия стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Между тем, телекомпания выразила несогласие с заявлением британского регулятора. В RT заявили, что организация берет на себя несвойственные ей государственные функции, — передает агентство ТАСС.