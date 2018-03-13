Британский регулятор в сфере телерадиовещания может пересмотреть условия работы в стране телеканала RT
Организация направила владельцу лицензий соответствующее предупреждение, — сообщает агентство «Интерфакс». В тексте говорится, что меры могут быть приняты, если выяснится, что Россия стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Между тем, телекомпания выразила несогласие с заявлением британского регулятора. В RT заявили, что организация берет на себя несвойственные ей государственные функции, — передает агентство ТАСС.
Комментарии23
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kinnlade 13 марта 2018 | 20:08
Какая неожиданность! Долой свободу слова! Ура!
putin_itogy 13 марта 2018 | 20:25
danko_pidla:
https://www.youtube.com/watch?v=WqEZJEAvshU
Вот это поможет..?
alehan000074 13 марта 2018 | 20:12
если эту рашу тудей повыкидывают отовсюду то ей богу - это будет благо для России, которая по собственной инфантильности и глупости населения зачем-то спонсируeт эту абсолютно тупую пропаганду симонян-киселева. ладно бы их кто-то смотрел, но ведь НИКТО на Западе не смотрит эту муйню....such a waste of money:(((
kinnlade 13 марта 2018 | 20:17
alehan000074: Благо для России все то, что не нравится пиндосам,и это вас очень бесит
alehan00074 13 марта 2018 | 20:22
kinnlade: поверь раша тудей - вообще не тот случай! ну, реально НИКТО не смотрит!:)) единственное объяснение - это то, что симонянша умудрилась сунуть кому-то взятку в кремле, чтоб ей дали финансирование.
fr312 13 марта 2018 | 20:25
sg73: дырявый,ты что так возбудился,дрочишь на симонян?
guzapaya 13 марта 2018 | 20:29
sg73: ни разу не видел и желания видеть RT нет абсолютно. Нервничаете вы как-то через край, видно у вас щитовитка не в порядке.
metalug 13 марта 2018 | 20:30
sg73: Д3урвак это ты, а реальные исследования говорят, что Рашу в Англии смотрят 0,02% телезрителей.
Всоси, голубок. И рот закрой, ты уже отсосал. Теперь впитывай.
olegleon 13 марта 2018 | 20:13
kinnlade: а ведь есть ещё идиоты, которые верят в эту свободу
ura_123 13 марта 2018 | 20:17
kinnlade: Не надо путать свободу слова и свободу лжи.
Симоняше привет
kinnlade 13 марта 2018 | 20:30
ura_123: Не буду путать, привет передам
metalug 13 марта 2018 | 20:27
kinnlade: Поставят на 4 кости и будут жестко пользовать. научат правильно себя вести, а не похабничать.
Молодцы англичане.
kinnlade 13 марта 2018 | 20:32
metalug: Такое впечатление что на эхе все либерасты пидорасты, все хотят секса именно с мужчинами
metalug 13 марта 2018 | 20:37
kinnlade: Ты считаешь, что Симоньян это мужчина? ты на себе проверил? Поделись опытом.
jurmak 13 марта 2018 | 20:41
kinnlade: вы таки считаете что rt есть свободное и независимое средство информации? Однако....
ostapbey 13 марта 2018 | 20:11
Свобода лжи России сегодня?
Эта РАШАТУДЭЙ и далее везде...
demokrat62 13 марта 2018 | 20:21
Гнать пинками этот путинский канал отовсюду.Смесь лжи и провокаций.
aallttoo 13 марта 2018 | 20:22
Британофошисты!Не нравится им, видишь ли самое правдивое в мире зазеркалья RT
abuvgrobu 13 марта 2018 | 20:33
Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если власти Соединённого Королевства закроют RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
jurmak 13 марта 2018 | 20:46
abuvgrobu: интересно, а много ли в российских телевизорах показывают английские каналы на русском языке?
b522 13 марта 2018 | 20:38
Большей мерзости чем рашкатудеяшка. сложно найти..Вот уж кто дискредитирует Россию, так этот мерзопакостный RT.
compare 13 марта 2018 | 20:49
а ведь эта "тудей-растудей",приносит вреда для России больше,чем их "зарубежные коллеги"....
grossalexis032018 13 марта 2018 | 20:57
А что у рашкован в ответ хватит дури закрыть корпункты ВВС;)) Далее без остановок !!! В 7- вплоть до 90-х было поколение великих политических обозревателей. Они конечно клеймили США и их сателлитов, но делали это так блестяще, что докопаться было невозможно. А эта низкопрофильная шобла, собранная по помойкам - что в RT, что в Спутнике, таких на мексиканское местное ТВ не берут.