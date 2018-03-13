Британская полиция не видит связи между смертью бизнесмена Николая Глушкова и отравлением Сергея Скрипаля

Об этом со ссылкой на Скотленд-ярд сообщает агентство ТАСС. Расследованием смерти Глушкова в Лондоне занялся Контртеррористический отдел полиции. Такое решение принят ос учетом связей, которые были у этого человека, — пояснили в ведомстве.

Ранее газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники сообщила, что на шее Глушкова нашли следы удушения. Однако, неясно – речь идет об убийстве или суициде. Издание также отмечает, что у бизнесмена были проблемы со здоровьем. Дом Глушкова, где нашли тело, оцеплен.

Предприниматель, бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота», соратник Бориса Березовского умер в возрасте 69-ти лет.