Британская полиция не видит связи между смертью бизнесмена Николая Глушкова и отравлением Сергея Скрипаля
Об этом со ссылкой на Скотленд-ярд сообщает агентство ТАСС. Расследованием смерти Глушкова в Лондоне занялся Контртеррористический отдел полиции. Такое решение принят ос учетом связей, которые были у этого человека, — пояснили в ведомстве.
Ранее газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники сообщила, что на шее Глушкова нашли следы удушения. Однако, неясно – речь идет об убийстве или суициде. Издание также отмечает, что у бизнесмена были проблемы со здоровьем. Дом Глушкова, где нашли тело, оцеплен.
Предприниматель, бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота», соратник Бориса Березовского умер в возрасте 69-ти лет.
Комментарии13
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xoxlolox 13 марта 2018 | 20:04
Вот между прочим ,отравление этим веществом очень серьезная штука ! Отравленный, как правило умирает в муках или на всю оставшуюся жизнь остается идиотом! Вот Скрипаль со сто процентной вероятностью умрет ,а Борису Джонсону повезло ,он выжил!
neburzhui2 13 марта 2018 | 20:11
Гиблое место эта западная псевдодемократия :-((
neburzhui2 13 марта 2018 | 20:19
Похоже весь туман Англии пропитался ядовитым российским газом.
nelibermot16 13 марта 2018 | 20:36
Вот тупые, любой хомяк видит связь, а эти нет. Ну ничего, до понедельника ещё долго, список сакральных жертв обязательно пополнится
master_analitik 13 марта 2018 | 20:19
Британская полиция не видит связи между смертью бизнесмена Николая Глушкова и отравлением Сергея Скрипаля
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На самом деле связь есть: обоих убили английские провокаторы, чтобы скомпрометировать Россию и сэкономить деньги на проживании мигрантов.
olegleon 13 марта 2018 | 20:05
"Тем не менее, Трамп воздержался от обвинений в адрес России – до тех пор, «пока у нас не будут на руках факты»."
и как теперь хохлотроллям кричать "выдокажите"? хозяин и без денег их за это может оставить. придётся самим начинать работать и зарабатывать.
equus 13 марта 2018 | 20:09
Как же так..?
"Кто шляпку спёр, тот и тётку укокошил!"... (c)
rolar 13 марта 2018 | 20:11
Ой как же так, удивительно. А надо бы было найти , на радость нашим либерастам.
nastawnik_dulo_w 13 марта 2018 | 20:26
Лондон - зона опасная для жизни. А британские полицейские могут лишь крышевать насильников.
vv61 13 марта 2018 | 20:29
Ну, что за полиция такая?! Не видят связи. Мы все видим, а они нет. Как дальше жить?))))))))
velbkeirf1 13 марта 2018 | 20:32
со ссылкой на источники сообщила, что на шее Глушкова нашли следы удушения\\\\\\\\\\\
Дух БАБа требует отмщения и не успокоится пока не всплывет вся правда!!
vebis 13 марта 2018 | 20:39
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Накануне живущий в Британии экс-агент КГБ Борис Карпичков заявил, что он и Скрипаль вошли в российский список тех, кто должен быть уничтожен. "Он рассказал, что ему сообщили об угрозе в его адрес по телефону и что список состоит из восьми имен. Он получил сообщение три недели назад и сначала посчитал, что это шутка", - передает издание.
"В сообщении говорилось, что нечто плохое произойдет со мной и некоторыми другими людьми, включая Скрипаля, о котором я понятия не имел, кто это", - сказал Карпичков в эфире передачи "Доброе утро, Британия" на ITV. По его словам, сообщение исходило от "очень надежного источника" - "высокопоставленного оперативного старшего офицера из определенной российской службы безопасности".
Карпичков сообщил, что в списке находятся бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, Игорь Сутягин - шпион, которого обменяли вместе со Скрипалем в 2010 году, и составитель досье на Дональда Трампа Кристофер Стил.
The Times не исключает, что Британия может вернуться к расследованию смерти Александра Перепиличного, Бориса Березовского, а также дешифровщика из MI-6 Гарета Уильямса, тело которого в 2010 году обнаружили в сумке в ванной.
" (C)
kaplan911 13 марта 2018 | 20:55
Непруха пошла у главчекиста. Куда ни кинь - повсюду клин.
Сбитый Боинг, полоний, допинг в спорте, наркота у дипломатов, пара-тройка сотен убитых россиян ЧВК в Сирии,
другие убийства....и череда санкций. Разных.
Европа с Америкой возмутились.....есть за что. Санкции будут углубляться и расширяться.
Всё закономерно......плохо кончим.