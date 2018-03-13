Журналист Антон Красовский покинул избирательный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак
Так утверждают источники РБК. По их данным, уход Красовского стал следствием конфликта с Собчак. При этом, три собеседника издания сказали, что Красовского уволили. Один утверждает, что это было личное решение журналиста.
Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг сообщения об уходе из штаба, — отмечает РБК.
Комментарии25
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olegleon 13 марта 2018 | 20:03
и залезать в него, т.е. в штаб, не было смысла. только ради денег
olegleon 13 марта 2018 | 20:16
danko_pidla: она поменяла Красовского на Гудкова
vasilevich58 13 марта 2018 | 20:41
Пидор, он и есть пидор!
ku111ku 13 марта 2018 | 20:16
danko_pidla: Крысы бегут с корабля?
neburzhui2 13 марта 2018 | 20:06
Корабль ещё не тонет, а крысы как хорошо информированы, благодаря интернету :-))
nelibermot16 13 марта 2018 | 20:15
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть )))
serjo1977 13 марта 2018 | 20:34
nelibermot16: У тебя с "предвидением" совсем всё хреново... Гляди, дотянешь до последнего - потом не успеешь!
el_borz 13 марта 2018 | 20:49
Антоша нашел любовника в "Единой России."
То есть его нашли.
master_analitik 13 марта 2018 | 20:15
Антон Красовский, записался в штаб Собчак чтобы ее соблазнить. А когда жареным запахло, то решил слинять.
fire1966 13 марта 2018 | 20:03
ну и фиг с ним! Явно больной на голову ! Иногда такой бред несет!
tks 13 марта 2018 | 20:04
Неудивительно!
zanuder 13 марта 2018 | 20:09
Ну, и х.. с ним. Я его уволил ещё неделю назад - за идиотические высказывания о 90-х. Собчак тоже пургу несёт про то время, но не до такой степени.
netcrawler 13 марта 2018 | 20:09
и уехал из владивостока
xoxlolox 13 марта 2018 | 20:12
Атон штопанный !)
pr22000 13 марта 2018 | 20:14
Еще один факт в пользу Ксении.
uzhosuzhos 13 марта 2018 | 20:17
Деффке денех не дали? Или не в том объеме? Истернула и ушла?
nicolay_simonovsky Николай Симоновский 13 марта 2018 | 20:17
))) следим за карьерами и трудоустройствами в хайпе, не отвлекаясь!))
aviator69 13 марта 2018 | 20:18
Скорее всего Антона выперли из штаба к едрене фени.
shlevet 13 марта 2018 | 20:19
А он потом будет говорить, что она его домогалась?
deathdestruction 13 марта 2018 | 20:23
Как он за Путина "топил" на последнем "особом мнении", что сразу стало понятно: под зад коленом и без выходного пособия.
tat_korsh 13 марта 2018 | 20:25
хм. второй пошёл
rolar 13 марта 2018 | 20:26
Понял с кем связался.
serjo1977 13 марта 2018 | 20:32
Повздорили, и повздорили. Кстати, совершенно не факт, что с Собчак. Возможно, с Белковским...
alo0000 13 марта 2018 | 20:33
Никто ушел из штаба Никакой. А Гудков свою карьеру сделает.
sir_charlie 13 марта 2018 | 20:37
Антоша обнаружил, что яйцв у Собчак большие, но не стальные. И, не удовлетворенный Собчак, бежал. К Нарусовой? У той, говорят, четыре