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20:01, 13 марта 2018

Журналист Антон Красовский покинул избирательный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак

Так утверждают источники РБК. По их данным, уход Красовского стал следствием конфликта с Собчак. При этом, три собеседника издания сказали, что Красовского уволили. Один утверждает, что это было личное решение журналиста.
Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг сообщения об уходе из штаба, — отмечает РБК.

Комментарии

25

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olegleon 13 марта 2018 | 20:03

и залезать в него, т.е. в штаб, не было смысла. только ради денег

(комментарий скрыт)

olegleon 13 марта 2018 | 20:16

danko_pidla: она поменяла Красовского на Гудкова

vasilevich58 13 марта 2018 | 20:41

Пидор, он и есть пидор!

ku111ku 13 марта 2018 | 20:16

danko_pidla: Крысы бегут с корабля?

neburzhui2 13 марта 2018 | 20:06

Корабль ещё не тонет, а крысы как хорошо информированы, благодаря интернету :-))

nelibermot16 13 марта 2018 | 20:15

Вовремя предать - это не предать, а предвидеть )))

serjo1977 13 марта 2018 | 20:34

nelibermot16: У тебя с "предвидением" совсем всё хреново... Гляди, дотянешь до последнего - потом не успеешь!

el_borz 13 марта 2018 | 20:49

Антоша нашел любовника в "Единой России."
То есть его нашли.

master_analitik 13 марта 2018 | 20:15


Антон Красовский, записался в штаб Собчак чтобы ее соблазнить. А когда жареным запахло, то решил слинять.

fire1966 13 марта 2018 | 20:03

ну и фиг с ним! Явно больной на голову ! Иногда такой бред несет!

tks 13 марта 2018 | 20:04

Неудивительно!

zanuder 13 марта 2018 | 20:09

Ну, и х.. с ним. Я его уволил ещё неделю назад - за идиотические высказывания о 90-х. Собчак тоже пургу несёт про то время, но не до такой степени.

netcrawler 13 марта 2018 | 20:09

и уехал из владивостока

xoxlolox 13 марта 2018 | 20:12

Атон штопанный !)

pr22000 13 марта 2018 | 20:14

Еще один факт в пользу Ксении.

uzhosuzhos 13 марта 2018 | 20:17

Деффке денех не дали? Или не в том объеме? Истернула и ушла?

nicolay_simonovsky Николай Симоновский 13 марта 2018 | 20:17

))) следим за карьерами и трудоустройствами в хайпе, не отвлекаясь!))

aviator69 13 марта 2018 | 20:18

Скорее всего Антона выперли из штаба к едрене фени.

shlevet 13 марта 2018 | 20:19

А он потом будет говорить, что она его домогалась?

deathdestruction 13 марта 2018 | 20:23

Как он за Путина "топил" на последнем "особом мнении", что сразу стало понятно: под зад коленом и без выходного пособия.

tat_korsh 13 марта 2018 | 20:25

хм. второй пошёл

rolar 13 марта 2018 | 20:26

Понял с кем связался.

(комментарий скрыт)

serjo1977 13 марта 2018 | 20:32

Повздорили, и повздорили. Кстати, совершенно не факт, что с Собчак. Возможно, с Белковским...

alo0000 13 марта 2018 | 20:33

Никто ушел из штаба Никакой. А Гудков свою карьеру сделает.

sir_charlie 13 марта 2018 | 20:37

Антоша обнаружил, что яйцв у Собчак большие, но не стальные. И, не удовлетворенный Собчак, бежал. К Нарусовой? У той, говорят, четыре

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