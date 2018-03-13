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Эксклюзив Эха 20:00, 13 марта 2018

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии

Кандидат в президенты Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии. Так утверждают источники газеты «Ведомости» и издание Znak.com. Сам политик Дмитрий Гудков в интервью «Эху Москвы» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Сегодня Дмитрий Гудков в интервью ТАСС сказал, что прекратил сотрудничество с партией «Яблоко», которая отказалась поддержать его проект по организации наблюдения за голосованием на выборах президента. «Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от Ксении Собчак», — сказал политик.

Комментарии

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neburzhui2 13 марта 2018 | 20:03

Весь пар в гудок :-))

nelibermot16 13 марта 2018 | 20:12

По стопам проститутошного папы, Гена пять партий сменил, для Димы это кажется уже будет третья. Чем бы дитя не тешилось )))

m_doc 13 марта 2018 | 20:29

nelibermot16: Небось, Гудок почуял запах собчачкиных денег. Устоять невозможно (с)

vasilevich58 13 марта 2018 | 20:39

Если портянки слетелись, значит идея стоящая!

Успехов новой партии!

ku111ku 13 марта 2018 | 20:30

nelibermot16: Есть такая партия...папенькин сынок и дома2...

hitry 13 марта 2018 | 20:45

nelibermot16: За такой аватар, я бы шею тебе козлик повернул, куда посмотреть.

hitry 13 марта 2018 | 20:43

neburzhui2: остер, ты конечно но именно в гудок.
стыдно должно быть .

master_analitik 13 марта 2018 | 20:13

danko_pidla:

Новая партия будет называться собак@гудков

ku111ku 13 марта 2018 | 20:34

master_analitik: Не...лошарики

m_doc 13 марта 2018 | 20:38

ku111ku: Не удивлюсь, если в итоге, как обычно, получится Тяни-Толкай.

alo0000 13 марта 2018 | 20:27

danko_pidla: Гудков ищет свое место в истэблишменте. Все продаются - вопрос в цене. А цена этих выборов для ВВП - место в истории, "за это можно все отдать".

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venmud 13 марта 2018 | 20:11

Уважаемый (пока еще) Дмитрий Геннадьевич. Остановитесь, иначе окажетесь в той же жопе народного брезгливого презрения со своей "единомышленницей".

rena1960 13 марта 2018 | 20:12

Ну,давайте уже...,довольно ссориться и выяснять:кто-главнюк...Собирайтесь "хворостинки"от оппозиции этой хреновой власти в один "веник"... постарайтесь вымести Отчизну от чекисткой олигархии...

mews Михаил Степанцов 13 марта 2018 | 20:20

rena1960, я только не понимаю, почему ставленница Путина, изображающая "либеральную оппозицию" на шоу 18 марта, радостно поддержавшая "крымнаш" вдруг стала оппозиционной хворостинкой.

venmud 13 марта 2018 | 20:31

mews: "я только не понимаю"
========================
Всё Вы прекрасно понимаете, как и подавляющее большинство аудитории "Эха". А рассчитано этот цирк с конями на население, лишенное нормального образования и просвещения - прямой обязанности интеллигенции, которую она по глупости игнорирует.

ilja13 13 марта 2018 | 20:56

venmud: Зря Вы так про нашу интеллигенцию. Она просто извлекла уроки из истории. Вот просвещала-просвещала в своё время неграмотное население и "напросвещало" на свою шею и на свою погибель в последующем. Наверно больше такого желания теперь уже нету. Так что похоже наступил период "аристократии" - ежели хочешь понимать, о чём это господа "говорят по-французски" - будь добр - САМ САМОСТОЯТЕЛЬНО выучи французский. Это образно конечно.....Или стой дальше в стойле. Простолюдины практически никогда не отличалась ни вежливостью, ни благодарностью...был правда период - конец XIX, начало XX века, когда вроде бы возникло некое духовно-нравственное единство различных "социумов", да, это был "серебряный век". Но он закончился.

netcrawler 13 марта 2018 | 20:12

вопрос только когда очередная игрушка надоест и будет отброшена... и всё на Яблоко общественность прогрессивная гонит.. Гудков не гонит поэтому удачи ему и понимания!

mavreh 13 марта 2018 | 20:15

Партию защиты лошадей?

rolar 13 марта 2018 | 20:20

Вот и встретились два ничтожества. Развели у дороги навоз. Хоть и мнят из себя "сокровища" но от них , за версту несет.

hitry 13 марта 2018 | 20:40

rolar: ритм хромает у тебя, и, видимо рассудок

shlevet 13 марта 2018 | 20:21

Ой, ну они прям такие няшки

sita62 13 марта 2018 | 20:23

Молодцы....

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