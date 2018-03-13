Ксения Собчак и Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии

Кандидат в президенты Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии. Так утверждают источники газеты «Ведомости» и издание Znak.com. Сам политик Дмитрий Гудков в интервью «Эху Москвы» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Сегодня Дмитрий Гудков в интервью ТАСС сказал, что прекратил сотрудничество с партией «Яблоко», которая отказалась поддержать его проект по организации наблюдения за голосованием на выборах президента. «Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от Ксении Собчак», — сказал политик.