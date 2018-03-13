Ксения Собчак и Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии
Кандидат в президенты Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков 15 марта собираются объявить о создании новой партии. Так утверждают источники газеты «Ведомости» и издание Znak.com. Сам политик Дмитрий Гудков в интервью «Эху Москвы» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Сегодня Дмитрий Гудков в интервью ТАСС сказал, что прекратил сотрудничество с партией «Яблоко», которая отказалась поддержать его проект по организации наблюдения за голосованием на выборах президента. «Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от Ксении Собчак», — сказал политик.
Комментарии22
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neburzhui2 13 марта 2018 | 20:03
Весь пар в гудок :-))
nelibermot16 13 марта 2018 | 20:12
По стопам проститутошного папы, Гена пять партий сменил, для Димы это кажется уже будет третья. Чем бы дитя не тешилось )))
m_doc 13 марта 2018 | 20:29
nelibermot16: Небось, Гудок почуял запах собчачкиных денег. Устоять невозможно (с)
vasilevich58 13 марта 2018 | 20:39
Если портянки слетелись, значит идея стоящая!
Успехов новой партии!
ku111ku 13 марта 2018 | 20:30
nelibermot16: Есть такая партия...папенькин сынок и дома2...
hitry 13 марта 2018 | 20:45
nelibermot16: За такой аватар, я бы шею тебе козлик повернул, куда посмотреть.
hitry 13 марта 2018 | 20:43
neburzhui2: остер, ты конечно но именно в гудок.
стыдно должно быть .
master_analitik 13 марта 2018 | 20:13
danko_pidla:
Новая партия будет называться собак@гудков
ku111ku 13 марта 2018 | 20:34
master_analitik: Не...лошарики
m_doc 13 марта 2018 | 20:38
ku111ku: Не удивлюсь, если в итоге, как обычно, получится Тяни-Толкай.
alo0000 13 марта 2018 | 20:27
danko_pidla: Гудков ищет свое место в истэблишменте. Все продаются - вопрос в цене. А цена этих выборов для ВВП - место в истории, "за это можно все отдать".
venmud 13 марта 2018 | 20:11
Уважаемый (пока еще) Дмитрий Геннадьевич. Остановитесь, иначе окажетесь в той же жопе народного брезгливого презрения со своей "единомышленницей".
rena1960 13 марта 2018 | 20:12
Ну,давайте уже...,довольно ссориться и выяснять:кто-главнюк...Собирайтесь "хворостинки"от оппозиции этой хреновой власти в один "веник"... постарайтесь вымести Отчизну от чекисткой олигархии...
mews Михаил Степанцов 13 марта 2018 | 20:20
rena1960, я только не понимаю, почему ставленница Путина, изображающая "либеральную оппозицию" на шоу 18 марта, радостно поддержавшая "крымнаш" вдруг стала оппозиционной хворостинкой.
venmud 13 марта 2018 | 20:31
mews: "я только не понимаю"
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Всё Вы прекрасно понимаете, как и подавляющее большинство аудитории "Эха". А рассчитано этот цирк с конями на население, лишенное нормального образования и просвещения - прямой обязанности интеллигенции, которую она по глупости игнорирует.
ilja13 13 марта 2018 | 20:56
venmud: Зря Вы так про нашу интеллигенцию. Она просто извлекла уроки из истории. Вот просвещала-просвещала в своё время неграмотное население и "напросвещало" на свою шею и на свою погибель в последующем. Наверно больше такого желания теперь уже нету. Так что похоже наступил период "аристократии" - ежели хочешь понимать, о чём это господа "говорят по-французски" - будь добр - САМ САМОСТОЯТЕЛЬНО выучи французский. Это образно конечно.....Или стой дальше в стойле. Простолюдины практически никогда не отличалась ни вежливостью, ни благодарностью...был правда период - конец XIX, начало XX века, когда вроде бы возникло некое духовно-нравственное единство различных "социумов", да, это был "серебряный век". Но он закончился.
netcrawler 13 марта 2018 | 20:12
вопрос только когда очередная игрушка надоест и будет отброшена... и всё на Яблоко общественность прогрессивная гонит.. Гудков не гонит поэтому удачи ему и понимания!
mavreh 13 марта 2018 | 20:15
Партию защиты лошадей?
rolar 13 марта 2018 | 20:20
Вот и встретились два ничтожества. Развели у дороги навоз. Хоть и мнят из себя "сокровища" но от них , за версту несет.
hitry 13 марта 2018 | 20:40
rolar: ритм хромает у тебя, и, видимо рассудок
shlevet 13 марта 2018 | 20:21
Ой, ну они прям такие няшки
sita62 13 марта 2018 | 20:23
Молодцы....