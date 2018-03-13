Три четверти россиян считают высоким уровень коррупции в стране
Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Социологи отмечают, что за последние три года показатель вырос почти на 10%. При этом 15% опрошенных считают, что уровень коррупции в стране, скорее, снижается, чем повышается, — передает агентство «Интерфакс».
Комментарии20
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 19:36
Ну дык, если королёк коррумпирован - остальные под него подстраиваются. Рыба гниет с головы.
vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 19:47
Какой-то уровень коррупции, конечно, имеется, как и в любом государстве.
Но этот уровень однозначно много ниже, чем в штатах и европе.
ura_123 13 марта 2018 | 20:05
vor_mbh_yo_xaxa: Ну-ка,ну-ка подробнее про уровень коррупции в штатах и Европе,а уж заодно и в Китае!
evgolius7 13 марта 2018 | 20:18
Три четверти...против коррупции....
Забавно но они же и голосуют за дона Путрионе....
Терпилы...что тут скажешь?
doch_nic 13 марта 2018 | 19:47
russkie_za_sverjenie: Интересно, а четверть это те кто сам берет и считает, что им мало дают?
kottigr1 13 марта 2018 | 19:38
На самом деле РФ скатилась в первобытно-общинный строй, также общинно-родовой, первобытно-коммунистический...
Кто был - ничем, тот стал - никем..
pablo_moderator 13 марта 2018 | 19:47
kottigr1:
КАЖДУЮ ВТОРУЮ КРУЖКУ ЭСМАРХА.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ КОРОНУ .
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ТАРТАЛЕТКУ .
и одного котингера
odobryam_s 13 марта 2018 | 19:40
И поэтому опять проголосуют за ссаря....
olegleon 13 марта 2018 | 19:42
для 3/4 россиян и 100 тысяч это богатство. "кому и кобыла невеста"
doch_nic 13 марта 2018 | 19:51
olegleon: Правильно, нищие эти 3/4 просто нищие, вот и берут их завидки.
Нет чтобы самим стать чиновниками и воровать вдоволь.
Ума не хватает видимо, чтобы на хлебное место пробиться.
Димон же сказал чтобы учителя шли воровать, открыто. Не дойдет никак.
rolar 13 марта 2018 | 19:47
А при либерастах он только повышался . 90- е чего стоят.
tks 13 марта 2018 | 19:57
rolar: А при комуняках коррупции не было? От слова совсем?
rolar 13 марта 2018 | 20:06
tks: Так сравнение проведи. Как было при комуняках и как сейчас.
metalug 13 марта 2018 | 20:15
rolar: : Да, 90-е мало стоят против сегодняшней коррупции.
Сегодня коррупция выросла не менее чем в 100 раз по отношению к 90-м.
объем коррупции в России в 2001 году составлял $30 миллиардов, в 2005 году - $300 миллиардов. Сегодня это уже триллионы.
Только на госзакупках по официальным оценкам воруют 2 триллиона рублей.
Это мелочь мелкая. реально воровство составляет не менее 20% бюджета.
rolar 13 марта 2018 | 20:30
metalug: Красиво , грамотно. Но увы не так. А КТО ЗАРОДИЛ КОРРУПЦИЮ, КТО ПРИВИЛ ЧИНОВНИКАМ БРАТЬ ДЕНЬГИ???? Начинайте со своих либерастов с 90-х. когда бандюганы заносили им в сумках. Так что к либерало-дерьмократам вопросы. С истории начинайте а не про сейчас.
metalug 13 марта 2018 | 20:41
rolar: Голубчик, чиновники брали деньги всегда. В том числе и при совке. При Сталине много брали.
С истории говоришь? Ну ладно.
Вот данные, касающиеся коррупции в 1948 году:
Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией:
«Докладываю, что за последнее время Прокуратурой СССР вскрыты многочисленные факты взяточничества, злоупотреблений, сращивания с преступными элементами и вынесения неправосудных приговоров и решений в судебных органах Москвы, Киева, Краснодара и Уфы. Расследованием установлено, что эти преступления совершались в различных звеньях судебной системы, а именно в народных судах, Московском городском суде, Киевском областном суде, Краснодарском краевом суде, Верховном суде РСФСР и, наконец, в Верховном суде СССР. Хотя следствие по этим делам еще далеко не закончено, однако только по Москве арестовано 111 человек, в том числе: судебных работников — 28, адвокатов — 8, юрисконсультов — 5 и прочих — 70».
Описание судейской коррупции Сафонов начал с Мосгорсуда:
«По этому делу арестована группа бывших членов Мосгорсуда, а именно: Гуторкина, Обухов, Праушкина и Чурсина, которая в течение последних двух лет являлась членом Верховного суда СССР, а также народные судьи Короткая, Бурмистрова и Александрова. Кроме того, арестован бывший председатель Московского городского суда Васнев. Как установлено следствием, все эти лица систематически, на протяжении нескольких лет, получали взятки по судебным делам, а также совершали всякого рода злоупотребления, причем были связаны между собой в своей преступной деятельности.
Ничем не лучше, судя по докладу Сафонова, выглядела картина в Верховном суде РСФСР:
В Верховном суде РСФСР также вскрыты факты взяточничества и других злоупотреблений. Следствием установлено, что этим преступлениям способствовала нездоровая обстановка семейственности, существовавшая в аппарате Верхсуда.
addi 13 марта 2018 | 19:55
...и 86% россиян голосуют за коррупцию.
tks 13 марта 2018 | 19:55
Коррупшен - вот истинно скрепшен!
bazilgu 13 марта 2018 | 19:56
А что, целая четверть в психушке сидит? Аааааа! Понял! это чинушки.
aallttoo 13 марта 2018 | 20:25
Оне же за стабильность вроде как?
И почему им не нравится стабильная коррупция - не понятно