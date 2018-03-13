Спасатели эвакуируют жильцов дома в Петербурге, где произошел взрыв
Один человек госпитализирован. Всего пострадали двое, — сообщает агентство ТАСС. По данным МЧС, причиной происшествия в здании на проспекте Народного ополчения стал взрыв газа.
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Один человек госпитализирован. Всего пострадали двое, — сообщает агентство ТАСС. По данным МЧС, причиной происшествия в здании на проспекте Народного ополчения стал взрыв газа.
Комментарии5
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 19:34
Заметили, что БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ день гибнут люди из-за российского распиздяйства и воровства? Смерти, взрывы, аварии, преступления, нищета. А плешивый карлик не может даже свою усатую пресс-шлюху проконтролировать, не то что страной руководить.
dataan 13 марта 2018 | 19:59
russkie_za_sverjenie: Да заметили, что чуть ли не каждый день в пиндосне кто то кого то херачит из огнестрела, взрывает, насилует, убивает, ... Странная тенденция для "развитой" страны. Бу-га-га-га-га-га
mavreh 13 марта 2018 | 20:18
dataan: погодите. Скоро будут говорить , что это русские приезжают, покупают поддельное гражданство, документы, а потом мочат американцев.
И все будут этому верить.
lavsvet 13 марта 2018 | 19:37
А не заметили там кусочки сахара рязанского. Мог быть перед переназначением вождя.
aleksandr39 13 марта 2018 | 19:45
Дежавю ,что то подобное уже было ,не уж то не помните ??