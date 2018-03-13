Ксения Собчак и Дмитрий Гудков намерены в ближайший четверг объявить о создании новой политической силы

Кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Дмитрий Гудков намерены в ближайший четверг объявить о создании новой политической силы. Так утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Они уточнили, что это будет новый проект на основе уже существующей партии «Гражданская инициатива». Собчак и Гудков, как утверждается, займут руководящие посты. О том, что они занимаются созданием нового партийного проекта, также пишет издание Znak.com. Официального подтверждения этой информации пока нет.