Ксения Собчак и Дмитрий Гудков намерены в ближайший четверг объявить о создании новой политической силы
Кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Дмитрий Гудков намерены в ближайший четверг объявить о создании новой политической силы. Так утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Они уточнили, что это будет новый проект на основе уже существующей партии «Гражданская инициатива». Собчак и Гудков, как утверждается, займут руководящие посты. О том, что они занимаются созданием нового партийного проекта, также пишет издание Znak.com. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии32
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boseal 13 марта 2018 | 19:35
Очередная мертворожденная коалиция.
romashka__ 13 марта 2018 | 19:37
Гудков то в Яблоке, то с Собчак. Пустые хлопоты.
tks 13 марта 2018 | 19:42
romashka__: Детскую сказочку про лягушонка в молоке помните? Нужно барахтаться, раз попадос такой случился!
astet 13 марта 2018 | 19:45
tks: союз с Собчак
такая же пустышка,
как консолидация с Касьяновым:
от обоих несёт мертвечиной.
dataan 13 марта 2018 | 20:03
"Ксения Собчак и Дмитрий Гудков намерены в ближайший четверг..."
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Да не уж то!!! А как же Максик, Ксюша?!
equus 13 марта 2018 | 19:46
tks:
Золотые слова!..
Многие уже и не барахтаются...
kea 13 марта 2018 | 19:48
romashka__: А до этого он побывал в СР.
Гудков все хочет получить готовеньким перебегая от партии к партии, от партнеров к партнеров, кидая предыдущих.
Кинет и Собчак, спустя какое-то время.
Вопрос в другом. Это же партия Нечаева. Если он согласился отдать ее Собчак, то не без "просьбы" свыше.
olegleon 13 марта 2018 | 19:40
boseal: и назовут её СобГуд или ГудСоб. или просто "дурдом-3"
equus 13 марта 2018 | 19:44
boseal:
Ну хоть какое-то подобие политической жизни!..
...
Таки да!.. О состоянии "стакана" политической жизни -- наполовину пуст или наполовину полон -- люди судят на основании своих личных политических предпочтений...
;-)
kp6ic 13 марта 2018 | 19:37
Омерзительно все это. Дом3 какой-то.
odobryam_s 13 марта 2018 | 19:37
Бежит стадо ежей.
Повсюду вокруг шум, пыль.
Вдруг бегущий впереди всех вожак, самый злобный, колючий еж, резко
останавливается.
Поднимает лапу, все замолкают.
Вожак: Ну что братья ежи, шуму наделали?!
Все : Наделали!!! Наделали!!!
Вожак: Пыли подняли?!
Все: Подняли!!! Подняли!!!
Вожак: Ну чем мы не кони?
Старый анекдот.
tks 13 марта 2018 | 19:40
Удачи на выженном поле!! Чтобы хоть что-то к свету пробилось!
vla7815 13 марта 2018 | 19:42
Колбасит Диму. Хочет быть соглавнм сопредседателем вместе с соСобчак.
marfa_1953 13 марта 2018 | 20:28
vla7815: Колбасит Диму
__________
Что-то мне тоже странным кажется это начинание.
shlevet 13 марта 2018 | 19:43
Я грешным делом подумал, что они хотят объявить о своей паре и заселиться в домик
fantforbarbi 13 марта 2018 | 19:44
Похоже Жириновского окончательно сливают. Вместо него будет Собчак .
equus 13 марта 2018 | 19:48
fantforbarbi:
Жирик жил, Жирик жив, Жирик будет жить!..
;-)))
vorthyn 13 марта 2018 | 19:47
Молодцы!
fresh_breeze 13 марта 2018 | 19:47
Д. Гудков до сих пор политик? Надо же... Наверное, и его батяня продолжает отзываться на политика.
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"намерены в ближайший четверг объявить о создании новой политической силы."
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"А в чём сила, брат?" ©
Поскольку правда не на их стороне, значит, получается, что сила этих персонажей в деньгах. Неужели кто-то проспонсировал эту "силу"? У богатых свои причуды...
iwan_feodorovich 13 марта 2018 | 19:49
Новости микробиологии ©Невзоров
mayer 13 марта 2018 | 19:52
Интересно будет узнать все детали и подробности такого решения. Люди - энергичные, умные и опытные, от объединения должны усилиться...
rodnic 13 марта 2018 | 19:53
Отличная идея. Если у них получится - Алексей присоединится. 100%, проверим?
andreyfilippov 13 марта 2018 | 20:01
rodnic: Любитель секса на Бали и его избирательная кампания "Антисобчак-20!8" (не Антипутин) несколько в пролете. А у него ведь было несколько хороших возможностей поступить умно - и для страны, и для себя лично. Но безмерное эго (когда он сначала предал московских мундепов из-за личных обид) его доканало.
mitosss 13 марта 2018 | 19:54
новой политической слабости - точнее
nastawnik_dulo_w 13 марта 2018 | 19:55
Грязь - к грязи...
bokarev_aleks 13 марта 2018 | 19:58
А можно ли создавать какие-либо коалиции или партии во время предвыборной компании?
dumbo 13 марта 2018 | 19:58
Жаль Гудкова. Вроде вменяемый парень... был.
bobiksdoh 13 марта 2018 | 19:59
И назваться " Соколята Путена"
rolar 13 марта 2018 | 20:04
Пат и паташонок. Смешарики
nicolay_simonovsky Николай Симоновский 13 марта 2018 | 20:09
шампанского) Колобки-попсари всех тус, объединяйтесь) Полагаю, следует сделать новым государственным праздником). Вот оно, счастье "реальных интеллектуалов" и благодарной общественности: что еще надо, чтоб встретить хайп.
max3446 13 марта 2018 | 20:23
Гудков это который намеревался выиграть выборы путем подкупа избирателей и украсть из бюджета до 150 миллионов? Такие персонажи России в политике не нужны