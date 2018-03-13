На теле бизнесмена Николая Глушкова, который скончался в Великобритании, найдены следы удушения

Идет ли речь об убийстве или суициде, пока неизвестно, — рассказал источник газеты КоммерсантЪ.

По данным агентства ТАСС, расследованием смерти Николая Глушкова занялся Контртеррористической отдел полиции.

Сегодня от адвоката Глушкова Андрея Боровкова стало известно, что бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота», партнер и соратник Бориса Березовского умер в возрасте 69-ти лет.

В России бизнесмен в прошлом году был заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за хищение средств авиакомпании. Агентство РИА Новости со ссылкой на службу судебных приставов сообщает, что в России за Глушковым числился долг размером почти 10 миллиардов рублей. Эту сумму с него собирались взыскать по судебным решениям.