Российский МИД направил Великобритании протест в связи с обвинением в покушении на Сергея Скрипаля

Лондон потребовал у Москвы разъяснений в срок до завтрашнего дня.

Россия не причастна к инциденту в Солсбери и не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока Великобритания не предоставит Москве образцы химического вещества, которым предположительно был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь – об этом говорится в официальном заявлении МИД. Внешнеполитическое ведомство назвало действия британских властей откровенной провокацией и нечистоплотной попыткой дискредитировать Россию, а сами обвинения «огульными». Кроме того, возможные меры, которые предпримет в связи с этим Лондон, не останутся без ответа – отметили в МИД.

Британский парламент пообещал уже завтра принять решение об ответных шагах в адрес России. Присоединиться к Соединенному Королевству также могут США, Новая Зеландия, Австралия и Евросоюз.

Сергей Скрипаль и его дочь предположительно были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок», производство которого было налажено еще в Советском Союзе.