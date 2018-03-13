Российский МИД направил Великобритании протест в связи с обвинением в покушении на Сергея Скрипаля
Лондон потребовал у Москвы разъяснений в срок до завтрашнего дня.
Россия не причастна к инциденту в Солсбери и не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока Великобритания не предоставит Москве образцы химического вещества, которым предположительно был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь – об этом говорится в официальном заявлении МИД. Внешнеполитическое ведомство назвало действия британских властей откровенной провокацией и нечистоплотной попыткой дискредитировать Россию, а сами обвинения «огульными». Кроме того, возможные меры, которые предпримет в связи с этим Лондон, не останутся без ответа – отметили в МИД.
Британский парламент пообещал уже завтра принять решение об ответных шагах в адрес России. Присоединиться к Соединенному Королевству также могут США, Новая Зеландия, Австралия и Евросоюз.
Сергей Скрипаль и его дочь предположительно были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок», производство которого было налажено еще в Советском Союзе.
Комментарии42
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neprostotak 13 марта 2018 | 19:13
Тереза Мэй - простой вопрос: «Вы отравили Скрипаля?»
Пyйло - «Да мы тут сельским хозяйством занимаемся! И вообще предоставте нам все собранные вами материалы и тогда мы скажем!»
. . .
Более откровенное признание было когда Чуркин заблокировал решение СовБеза ООН о создании международного трибунала по сбитому РФией МН-17.
Тут даже не «На воре и шапка горит.», тут вор обдристал все свои галифе и пытается духами «перебить» запах!
prutkov100 13 марта 2018 | 19:30
Я думаю , что воблоглазый до выпендривался и теперь , как бы он не кудахтал , его фальшивые выборы никто не признает , чего он и добивался своими действиями последнее время . Мало того , 23 февраля на него открыли дело в Гаагском трибунале и его арест и суд над лишь вопрос времени .
vv61 13 марта 2018 | 19:35
prutkov100: увидишь, признают и выборы, и поздравлять будут, и в первом ряду будет со всеми на фото. Там сплошное лицемерие, сильных всегда уважают и боятся)))
grossalexis032018 13 марта 2018 | 19:56
vv61: А кто в уголочке, обиженный и опущенный ниже плинтуса на завтраке в Австралии сидел ? а потом как обыкновенный босяк с Лиговки, чем в принципе он и является пошел шуметь в посудной лавке. Это не сильный, а оборзевший гопник.
vv61 13 марта 2018 | 19:59
grossalexis032018: посмотрим через неделю, кто поздравления будет присылать. Ну вечьно пьяный Педро, сидящий на ржавой газовой трубе, со своей зачуханной державой, конечно воздержиться, но мало кто это заметит)))
grossalexis032018 13 марта 2018 | 20:39
vv61: Вот мне до Педро, как до лекарств твоей бабушки ;)) В том смысле, что Я конечно налажу сопряжение по CIP4 изготовление упаковки. НО наличие качественных таблеток у бабушки не гарантирую.
В традичиях западной дипломатии поздравить можно так, что лучше бы сразу кубок с цикутой поднесли. Особенно это касается Британской дипломатии
anatolr 13 марта 2018 | 20:01
vv61: //сильных всегда уважают и боятся//
А можно узнать, кто это такой "сильный"?
Аnatолий - сосед Госдепа
vv61 13 марта 2018 | 20:06
anatolr: ну конечно же президент Кокляндии)))))))))))))))))) А Вы, что подумали?
anatolr 13 марта 2018 | 20:54
vv61: Я рад, что вы не считаете таковым пересидента Рашки-говняшки (#цитата)! :-)))
Аnatолий - сосед Госдепа
ostapbey 13 марта 2018 | 19:39
neprostotak: в трубочку хоть свернули послание?
Чтоб этому почтальону это послание бриты вставили без потуг!
Легко и даже!
herch 13 марта 2018 | 19:13
orqswen: наркоман иностранных дел :)
doch_nic 13 марта 2018 | 19:16
orqswen: Да нет, просто истерика у кремлинов, потому что не ожидали что попадутся и что ответка прилетит так быстро и будет такой жесткой.
Ведь бойкот ЧМ им и в страшном сне не снился.
А сейчас он вполне вероятен.
vv61 13 марта 2018 | 19:48
doch_nic: ну да, бойкот. Халявщики из администрации не приедут, мест побольше платных на стадионах будет)))
doch_nic 13 марта 2018 | 19:54
vv61: Из российской приедут. А остальные на халяву не ездят. ьЗа них платят и они сами платят.
Но вот не приедут ком анды и болельщики, такое дело.
Компанию надо начать только, потом она сама раскручивается.
anatolr 13 марта 2018 | 20:07
doch_nic: Шо так рашко-говняшковец (#цитата) из рашко-говняшки (#цитата), пошел в разнос?
Был здесь уже один такой, земля ему стекловатой, ksp_6 до ksp_50, как начал множится, так его хватило ажно на 2 месяца. Чего и тебе желаю!:-))0
Анатолий - сосед Госдепа
vv61 13 марта 2018 | 20:15
doch_nic: ой, да ладно! Регламент посмотрите, в инете есть, официальным делегациям предоставляются места за счёт устроителей. Мат часть надо знать, а потом спорить))))
captain_ 13 марта 2018 | 19:27
К отравлению Скрипаля причастны британские спецслужбы, заявил экс-глава ФСБ Ковалев.
Поручик Ржевский просыпается после попойки и видит,что денщик чистит от блевотины его одежду.
- Это меня корнет Оболенский облевал,каналья!
- Ну да,- отвечает денщик,- он вам ещё и в штаны насрал!
Чётаржу
olegleon 13 марта 2018 | 19:07
всё верно. отравили в Британии граждан России, так извольте отвечать власти Британии.
olegleon 13 марта 2018 | 19:32
fazer: а кто же должен за порядок в Британии отвечать? сколько граждан Британии умерло в России и сколько наших в Британии?
olegleon 13 марта 2018 | 19:52
fazer: "Тем не менее, Трамп воздержался от обвинений в адрес России – до тех пор, «пока у нас не будут на руках факты»."
doch_nic 13 марта 2018 | 19:12
olegleon: Точно Россипя отравила россиян в Англии, неи доглядели авнглийские спецчлужбы. Пусть отвечают.
Стоп, а Скрипаль не российский гравжданин уже давно и полицейский английский, которыйт еле выжил.
Но все равно, раз в Англии произошло, то пусть англичане и отвечают.
hunterhead 13 марта 2018 | 19:16
olegleon: "так извольте отвечать власти Британии"
Так они ответят, не волнуйтесь. Подозреваю, Вовке и друзьям мало не покажется...:-D
olegleon 13 марта 2018 | 19:35
hunterhead: какой ты подозрительный. или ты просто тексты 2006 года копируешь? тогда тоже карами небесными грозили, а всё закончилось слезами "они у нас ЧМ по футболу отобрали"
hunterhead 13 марта 2018 | 20:34
olegleon: "тогда тоже карами небесными грозили, а всё закончилось слезами "они у нас ЧМ по футболу отобрали"
Вы лучше, товарищи, про этот ваш ''чемпионат'' вообще уже молчали на фоне этих событий...:-D
olegleon 13 марта 2018 | 20:58
hunterhead: а про слова Трампа что скажете? или и ему посоветуете молчать?так он вас без денег оставит
olegleon 13 марта 2018 | 19:49
hunterhead: "Тем не менее, Трамп воздержался от обвинений в адрес России – до тех пор, «пока у нас не будут на руках факты»."
estamp 13 марта 2018 | 19:07
Российский МИД направил Великобритании протест...
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Интересно, они "нах" слитно написали или раздельно?
jetsam 13 марта 2018 | 19:23
estamp: через тире! типа лавров-задирищенский....
hunterhead 13 марта 2018 | 19:11
"нечистоплотной попыткой дискредитировать Россию"
А путенскую Россию еще возможно чем-то дискредитировать? :-D
jetsam 13 марта 2018 | 19:17
я знаю человека, который сейчас от страха трясется больше всех - сноуден.
если его кгб отравит - весь мир будет знать - сша отравили, гады, спецом чтобы насрать на мундиале18.
нам же его точно нет смысла травить. а вот пиндосам, англичанам, замбибийцам, марсианам - точно надо.
отравят гады и. как всегда, свалят на нас.... и улик не предоставят, гады.
mardian 13 марта 2018 | 19:19
Гопники из МИДа работают по принципу-набери в рот говна и плюйся.
ostanovka 13 марта 2018 | 19:23
Ххавно вопрос.
Как Пупкин сперва запирался, что это рашня Крым уворовала, а потом сознался.
Так же и теперь будет.
Щас рашистских дипломатов с патриотами шпионами дочками б""дями но без бабок выпрут из Британии пинком под зад. Рашня сперва заверещит, для блезиру, потом обтечет привычно и молча уляжется на своем законном месте, у параши, так Путин сказал, а он знает что говорит.
ugiazov 13 марта 2018 | 19:27
В Лондоне джентльменам верят на слово. Но кремлёвские у них в понятие "джентльмен" не входят. Так что отвечайте на вопрос. И как кричал Чуркин в ООН "В глаза смотреть!"
piter_ug 13 марта 2018 | 19:30
Раздувай щщоки - не раздувай, а чемоданы собирай.
ac_dc 13 марта 2018 | 19:37
МИД чего подписывается? Чекистам есть смысл отпираться - на НИХ сейчас косо смотрят.
А Маня то чего поперед батьки...? Она знать не знает чем они там в недрах промышляют.
pepetz 13 марта 2018 | 19:40
Интересно, зачем МИДу образцы, если Россия непричастна?
Логика какая- то нервная. Еще раз посмотреть и сказать - все равно не мы.
А если не то вещество, поднять хай, что не этим травили, а другим?
andre_klimov 13 марта 2018 | 19:43
Главный анекдот: Британия направила России ультиматум, в ответ Россия заявила Британии протест.
А я долго считал, что "до мышей" - это всего лишь забавный анекдот, а тут вот оно как....
testmeter 13 марта 2018 | 19:55
Протестуй - не протестуй, всё равно получишь...
abuvgrobu 13 марта 2018 | 20:10
Между прочим - отравление врагов и недругов разными ядами на протяжении уже более 100 лет - визитная карточка английской разведки. Это - исторически доказано .
grizzlybear 13 марта 2018 | 20:10
Либо наш МИД абсолютно уверен, что это ОВ не может быть нам передано в принципе, поскольку полностью испарилось, а его принадлежность можно установить только по внешним признакам и результатам вскрытия
либо это действительно какой-то клон ОВ, который был произведен не у нас, и Великобритания, зная это, образцы нам не предоставит, к расследованию не допустит, но упорно будет гнуть свою линию.
grossalexis032018 13 марта 2018 | 20:16
В чем прелесть боевых ОВ класса "новичок" ? Происхождение начальных агентов отследить практически невозможно, тем более в короткие сроки. Но Я всегда вспоминаю книгу про с начала журналистское а потом и спец расследования взрыва в Чили в котором погиб один из соратников Пиночета. Дотошные преследователи докопались - по замочкам от чемодана, шестеренкам от будильника и. С убийством Литвиненко было тоже самое - до мышей покопались, лабораторных.
klink 13 марта 2018 | 20:49
Убийство предателя наверняка понравилось росс. обывателям. Обострение международной обстановки, связанное с этим убийством, на руку росс. силовикам.