Навальный: Новая система голосования позволяет организовать «карусели» на предстоящих президентских выборах

Новая система голосования позволяет организовать «карусели» на предстоящих президентских выборах, — заявил политик Алексей Навальный. Он назвал это «схемой грандиозного мухлежа» и разъяснил подробности на своем сайте.

Между тем, в Центризбиркоме утверждают, что ситуация, которую описал Навальный, невозможна: система предусматривает защиту от «каруселей», — заверил зампред Комиссии Николай Булаев.

Только в Москве более 240 тысяч горожан подали заявки на голосование на столичных участках не по месту регистрации. Такие данные приводит в своем Телеграм-канале руководитель общественного штаба за наблюдениями за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.