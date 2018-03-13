Навальный: Новая система голосования позволяет организовать «карусели» на предстоящих президентских выборах
Новая система голосования позволяет организовать «карусели» на предстоящих президентских выборах, — заявил политик Алексей Навальный. Он назвал это «схемой грандиозного мухлежа» и разъяснил подробности на своем сайте.
Между тем, в Центризбиркоме утверждают, что ситуация, которую описал Навальный, невозможна: система предусматривает защиту от «каруселей», — заверил зампред Комиссии Николай Булаев.
Только в Москве более 240 тысяч горожан подали заявки на голосование на столичных участках не по месту регистрации. Такие данные приводит в своем Телеграм-канале руководитель общественного штаба за наблюдениями за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Комментарии38
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kottigr1 13 марта 2018 | 19:05
18-го марта все на гей-вечеринку Путина !
kinnlade 13 марта 2018 | 19:07
kottigr1: В башке у леши карусель, причем карусель пиндосская
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:10
kottigr1: ты пойдёшь? Как вип гость?
kottigr1 13 марта 2018 | 19:14
danko_pidla: Very Important Person или VIP на вечеринке Путина может быть только один.. Это он сам.
matros__koshkin__95 13 марта 2018 | 19:17
Тут наша пидариотическая сволота с подачи обворожительной феи Ленки Громовой (я столько не выпью!) звиздит, что повторное (третье... триста тридцать третье...) голосование невозможно, поскольку действительно только первое. Я сам ни разу не откреплялся, но видел ранее, как человек подает свою бумажку об откреплении и его вручную вписывают в избиратели. Так же впишут и во втором (третьем, триста тридцать третьем...) участке - кто проверять-то будет?
Или пидариотическая сволота хочет сказать, что списки избирателей компьютеризированы? А с какого буя тогда выдают по нескольку открепительных? Или сволота хочет сказать, что щас не компьютеризировано, а в воскресенье по все стране пройдет поголовная компьютеризация похлеще ленинской эликтрификации? Ага, верю! Верю даже больше, чем в ракету не имеющую аналогов с неограниченным временем полета и неуязвимой для врагов. Роисся, вперде!
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:20
matros__koshkin__95: матрёшкин, а можно меньше глупостей писать и короче. Ты становишься знатным спамером! Хоклоспамером.
matros__koshkin__95 13 марта 2018 | 19:22
danko_pidla:
Вонючий, как ты сам, слив я тебе, ублюдку, засчитал. Обтекай!
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:23
matros__koshkin__95: подвожкин. Мантавошкин! Спасибо!
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:26
matros__koshkin__95: юмор мне твой нравится, но ты продался коклам. И это минус!
antimalin 13 марта 2018 | 19:38
Навальный?
А кто это?
golodomorr_ce_hohlokost 13 марта 2018 | 19:24
Через 5 дней "разоблачительный фонтан" Анального иссякнет.
matros__koshkin__95 13 марта 2018 | 19:28
golodomorr_ce_hohlokost: «Через 5 дней "разоблачительный фонтан" Анального иссякнет. »
Да! Это так же верно, как то, что ты регулярно отсасываешь у меня с проглотом.
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:30
matros__koshkin__95: ты что мужеложец? И это ещё. Мало нам котингера. Проказники.
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:18
kottigr1: ладно не стесняйся, ты всегда добро пожаловать.
pavelmistery 13 марта 2018 | 19:27
"система предусматривает защиту от «каруселей», — заверил зампред Комиссии Николай Булаев. "
Что за защита и как она работает - не объяснил, а значит Навальный прав
romashka__ 13 марта 2018 | 19:14
Выборы надо признать недействительными. И начать подготовку к новым свободным выборам. Создать комиссию всех заинтересованных сил.
shlevet 13 марта 2018 | 19:31
romashka__: //Выборы надо признать недействительными. И начать подготовку к новым свободным выборам. Создать комиссию всех заинтересованных сил.//
Ромашка, что из перечисленного тобою, ты готова сделать сама?
Или ты, как флюгер, только направление показываешь, причем не вставая с дивана? =)):-)
gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 19:18
danko_pidla: // ты пойдёшь? Как вип гость? //
Если ты, клоун, как тебе положено, перед тем весь пол и туалеты на участке вымоешь - то и люди туда смогут зайти.
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:28
gonduras_on_kolima: а ты как 2 гостя с мужем котингером. А чего? Пойдёшь по туалетам? Ты же блокируешь?
vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 19:13
Все на выборы! 99,99999%% наших народных голосов будут ЗА ВВ Путина!
Лузерам - скулить! ;-D
vedma2017 13 марта 2018 | 19:32
vor_mbh_yo_xaxa:
Ваш дурдом голосует за путина ...
Знаем.
nitsahon 13 марта 2018 | 19:08
не слушаете главного карусельщика страны Ник.Булаева...
Алексей прав... и доказал возможность подобных фокусов на практике...
интересно будет,кстати,зададут ли вопрос о "каруселях" в прямом эфире Эллочке-людоедочке???
ura_123 13 марта 2018 | 19:54
nitsahon: У эллочки будет "божья роса".
olegleon 13 марта 2018 | 19:09
Навальный про себя решил напомнить, что он ещё борется с властью и ему ещё нужны деньги лохов. а то британцы перехватили информационные поводы и Алексея разоряют
nanaryfive 13 марта 2018 | 19:11
Навальный 2098!
mordechai_blinchikov 13 марта 2018 | 19:20
nanaryfive:
- тебе свинное рыло , всеравно -74% денег в стране принадлежит 1 % граждан,
будешь жрать помои ♨ вечно
odobryam_s 13 марта 2018 | 19:11
Но с порога молвил строго я:
Все менять, основ не трогая.
"В остальном война отсталому,
Древнему и бестолковому,
Чтобы с этих пор по-новому,
Оставалось все по-старому."
«Не бойся. Я с тобой» старый фильм.
daos15 13 марта 2018 | 19:11
Пусть лучше школату и шизиков 19.03 на акцию протеста гонит, хоть повеселят )
ivfn 13 марта 2018 | 19:28
daos15:
А вот тут загвоздка есть. У него зависло дело о митинге 28 января. У нас в нашей деревне Кузякино ,бабы говорят ,что должны к выборам в темницу отправить. Там клопы на нарах соскучали по нему.
Если интересно то натыркайте в поисковике
могут ли навального посадить перед выборами.
Там есть об этом. Январское дело не закрыто.
oppicrus 13 марта 2018 | 19:16
Нам на это демократически нас"ать и оппозиционно растереть. Что бы оппозиционеры не вытворяли, какие бы карусели не делали, демократия должна победить. Путин-наш Президент. Россия-вперед!
antiputin_antifa 13 марта 2018 | 19:23
похоже, путин - нелегитимное чмо,
ведь его выберет согнанное быдло, а не Россия
а с нелегитимным самозванцем кто будет считаться?
shlevet 13 марта 2018 | 19:34
antiputin_antifa: //...а с нелегитимным самозванцем кто будет считаться?//
Нет проблем.
Вот только как ты с ним будешь не считаться?
Тоже пойдешь на Красную площадь прибивать себе "фаберже" к брусчатке?
rolar 13 марта 2018 | 19:24
Навальный пукнул в очередной раз и снова мимо. Выставил себя клоуном в очередной раз. Но ему не привыкать.
pavelmistery 13 марта 2018 | 19:30
Навальный молодец, в очередной раз вывел на чистую воду жуликов. Но россияне к этому уже привыкли, повозмущаются на кухне и на этом всё и закончится
tks 13 марта 2018 | 19:50
Замена открепительных, это +15/20% даст точно допов на ВВП.
vv61 13 марта 2018 | 19:55
Ну Лешка, ну молодец! Раскрыл, как карусель работает. Всем расскажет, как на лошадках детишки по кругу ездят и голосуют не за него)))
yuriykyvich 13 марта 2018 | 20:04
Не понимаю одного, зачем нужен этот "Цирк" под названием "Выборы"? Ему (чье имя не произносится вслух) что, от того что его "Выберут Волшебник Чуров или Фея Памфилова" слаще станет?
Однозначно это Клиника, отягощенная детскими комплексами неполноценности.
Хоть он и постарше меня будет, но медицина у нас разная, то есть я так и помру в этом...
Безысходность - это страшно.
max3446 13 марта 2018 | 20:16
навральный в своем стиле, аля школьный референдум, запустил брехню, которую моментально развенчали, недаром его все цивилизованные люди считают мерзким днищенским дном и ничтожеством