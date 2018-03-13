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19:00, 13 марта 2018

Взрыв прогремел в жилом доме Петербурга

Там начался пожар.

«Одного пострадавшего вынесли, одного вывели. был взрыв — пишут очевидцы в соцсетях. Источник интерфакса также сообщил о двух пострадавших. Взрыв прогремел на последнем этаже панельной девятиэтажки. два последних этажа лишились перекрытий. еще в квартирах двух этажей ниже — видны выбитые окна. По предварительной версии это был взрыв бытового газа. Однако официального подтверждения этого предположения не поступало. В местном же управлении МЧС все произошедшее называют «хлопком». Там говорят что на место выдвинулись 15 единиц техники и 86 человек личного состава. На месте начался пожар но в эти минуты, как видно по видео в социальных сетях спасатели уже приступили к тушению. Согласно этим же видео полицейские на месте говорят о возможности повторного взрыва.

Об эвакуации жильцов многоквартирного дома пока не сообщалось.

Комментарии

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aleksandr39 13 марта 2018 | 19:04

Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Петербургская Народная Республика ) ,ну как в ОПГ " днр -лугандон " .

danko_pidla 13 марта 2018 | 19:08

aleksandr39: а ты поскачи.

cattt 13 марта 2018 | 19:10

danko_pidla: Это ваши портянки получку отмечают?

danko_pidla 13 марта 2018 | 19:15

cattt: тролль в шляпе, поскачи! У тебя получка каждый день по 5 гривен. Тебе бабка мрасьданко1 переводит по телетайпу.

aleksandr39 13 марта 2018 | 19:12

danko_pidla: Причем здесь международные соревнования по прыжкам в высоту ,если спецслужбы не смогли предотвратить теракт ?

shlevet 13 марта 2018 | 19:23

aleksandr39: //...если спецслужбы не смогли предотвратить теракт ?//
Не с твоими куриными мозгами квалифицировать эту трагедию

pna 13 марта 2018 | 20:00

shlevet:
У нас в подъезде на первом этаже живут алкаши, у которых целыми сутками на кухне горит газ. Вот что с такими делать? Ни горгаз, ни милиция им не может запретить газ жечь. А если какая-нибудь горелка погаснет. Вот тогда и будет теракт.

contador 13 марта 2018 | 19:09

Консула Великобритании в Санкт-Петербурге уже вызвали в МИД?

caesar_prost 13 марта 2018 | 19:13

Газ - не газ, а шмону будет много.......)
Не в то время, и не в том месте произошла провокация........
Питер - столица рассейской хребетновершины.
Суть Ея, и преданного Ей боголепного народа. Жаль вот только - схождение благодатного огня - учтиво разоблачили армянские священники............))

(комментарий скрыт)

nordman_berlin 13 марта 2018 | 19:34

это враги сделали

paracetomol 13 марта 2018 | 19:45

наверно варенье варили на рязанском сахаре ?

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