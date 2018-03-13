Взрыв прогремел в жилом доме Петербурга
Там начался пожар.
«Одного пострадавшего вынесли, одного вывели. был взрыв — пишут очевидцы в соцсетях. Источник интерфакса также сообщил о двух пострадавших. Взрыв прогремел на последнем этаже панельной девятиэтажки. два последних этажа лишились перекрытий. еще в квартирах двух этажей ниже — видны выбитые окна. По предварительной версии это был взрыв бытового газа. Однако официального подтверждения этого предположения не поступало. В местном же управлении МЧС все произошедшее называют «хлопком». Там говорят что на место выдвинулись 15 единиц техники и 86 человек личного состава. На месте начался пожар но в эти минуты, как видно по видео в социальных сетях спасатели уже приступили к тушению. Согласно этим же видео полицейские на месте говорят о возможности повторного взрыва.
Об эвакуации жильцов многоквартирного дома пока не сообщалось.
Комментарии11
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aleksandr39 13 марта 2018 | 19:04
Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Петербургская Народная Республика ) ,ну как в ОПГ " днр -лугандон " .
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:08
aleksandr39: а ты поскачи.
cattt 13 марта 2018 | 19:10
danko_pidla: Это ваши портянки получку отмечают?
danko_pidla 13 марта 2018 | 19:15
cattt: тролль в шляпе, поскачи! У тебя получка каждый день по 5 гривен. Тебе бабка мрасьданко1 переводит по телетайпу.
aleksandr39 13 марта 2018 | 19:12
danko_pidla: Причем здесь международные соревнования по прыжкам в высоту ,если спецслужбы не смогли предотвратить теракт ?
shlevet 13 марта 2018 | 19:23
aleksandr39: //...если спецслужбы не смогли предотвратить теракт ?//
Не с твоими куриными мозгами квалифицировать эту трагедию
pna 13 марта 2018 | 20:00
shlevet:
У нас в подъезде на первом этаже живут алкаши, у которых целыми сутками на кухне горит газ. Вот что с такими делать? Ни горгаз, ни милиция им не может запретить газ жечь. А если какая-нибудь горелка погаснет. Вот тогда и будет теракт.
contador 13 марта 2018 | 19:09
Консула Великобритании в Санкт-Петербурге уже вызвали в МИД?
caesar_prost 13 марта 2018 | 19:13
Газ - не газ, а шмону будет много.......)
Не в то время, и не в том месте произошла провокация........
Питер - столица рассейской хребетновершины.
Суть Ея, и преданного Ей боголепного народа. Жаль вот только - схождение благодатного огня - учтиво разоблачили армянские священники............))
nordman_berlin 13 марта 2018 | 19:34
это враги сделали
paracetomol 13 марта 2018 | 19:45
наверно варенье варили на рязанском сахаре ?