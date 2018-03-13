Взрыв прогремел в жилом доме Петербурга

Там начался пожар.

«Одного пострадавшего вынесли, одного вывели. был взрыв — пишут очевидцы в соцсетях. Источник интерфакса также сообщил о двух пострадавших. Взрыв прогремел на последнем этаже панельной девятиэтажки. два последних этажа лишились перекрытий. еще в квартирах двух этажей ниже — видны выбитые окна. По предварительной версии это был взрыв бытового газа. Однако официального подтверждения этого предположения не поступало. В местном же управлении МЧС все произошедшее называют «хлопком». Там говорят что на место выдвинулись 15 единиц техники и 86 человек личного состава. На месте начался пожар но в эти минуты, как видно по видео в социальных сетях спасатели уже приступили к тушению. Согласно этим же видео полицейские на месте говорят о возможности повторного взрыва.

Об эвакуации жильцов многоквартирного дома пока не сообщалось.