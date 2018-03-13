Москвичам будут автоматически продлевать водительские права
Московские власти будут сотрудничать с федеральными ведомствами, чтобы начать автоматическое продление прав. Об этом сообщил глава аналитического подразделения Департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин:
«Мы же точно знаем, когда у наших горожан заканчивается, например, действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, любая информация, необходимая для того, чтобы вовремя, заранее, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать нашего горожанина о том, что его права вот-вот заканчиваются. По всем доступным каналам направить ему эту информацию, для того чтобы он вовремя мог внести необходимые документы. А еще лучше, здесь мы как раз с федеральными коллегами работаем плотно, если у него нет критического объема нарушений за прошедший период, эти права автоматически пролонгировали свое действие».
Такая система может заработать в 2025 году.
Комментарии3
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aleks31m 13 марта 2018 | 18:55
//Москвичам будут автоматически продлевать водительские права//
А как будет с остальными бедолагами на одной шестой части суши?
aleksandr39 13 марта 2018 | 19:00
Значит опять нужно будет назначать " великого вождя " ведь у него заканчивается срок в 2024 году .
vtodorol 13 марта 2018 | 20:31
А медсправка будет не нужна,если лечишься народными средствами и у знахаря.Или в платной больнице....Или вообще не лечишься..