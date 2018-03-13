Глава компании: «Почта России» планирует решить проблему с очередями в своих отделениях в этом году

«Почта России» планирует решить проблему с очередями в своих отделениях в этом году. Об этом заявил агентству ТАСС глава компании Николай Подгузов:

«Будем активнее развивать наши продукты, связанные с самообслуживанием, с установкой почтаматов в отделении. У нас есть отдельная программа по борьбе с очередями. Я уверен, что в 2018 году такое явление, как очереди в отделениях почтовой связи, будет во многом ликвидировано. Несмотря на то, что сталкиваемся с серьезным ростом объемов. Например, январь-февраль — у нас на 30% объемы возросли. Мы считаем, что современные технологии управления сетью позволят нам со всеми этими задачами справиться и повысить комфорт граждан нашей страны при получении услуг почтовой связи».

Николай Подгузов добавил, что на ремонт и оптимизацию отделений «Почти России» выделено более трёх миллиардов рублей.

По его словам, недавний случай в Чертаново, где найдено триста отправлений, — это воровство. «Я не могу гарантировать, что мы сведем к нулю такие преступления, но каждый случай будет расследован», — пообещал Подгузов.