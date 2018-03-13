Глава компании: «Почта России» планирует решить проблему с очередями в своих отделениях в этом году
«Почта России» планирует решить проблему с очередями в своих отделениях в этом году. Об этом заявил агентству ТАСС глава компании Николай Подгузов:
«Будем активнее развивать наши продукты, связанные с самообслуживанием, с установкой почтаматов в отделении. У нас есть отдельная программа по борьбе с очередями. Я уверен, что в 2018 году такое явление, как очереди в отделениях почтовой связи, будет во многом ликвидировано. Несмотря на то, что сталкиваемся с серьезным ростом объемов. Например, январь-февраль — у нас на 30% объемы возросли. Мы считаем, что современные технологии управления сетью позволят нам со всеми этими задачами справиться и повысить комфорт граждан нашей страны при получении услуг почтовой связи».
Николай Подгузов добавил, что на ремонт и оптимизацию отделений «Почти России» выделено более трёх миллиардов рублей.
По его словам, недавний случай в Чертаново, где найдено триста отправлений, — это воровство. «Я не могу гарантировать, что мы сведем к нулю такие преступления, но каждый случай будет расследован», — пообещал Подгузов.
Комментарии4
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kypykyky 13 марта 2018 | 18:46
Глава компании: «Почта России» планирует решить проблему с очередями в своих отделениях в этом году
выпотрошить всё в премию сотрудников низшего звена.
nikitin43 13 марта 2018 | 18:55
kypykyky: оператор на почте с районным коэффиэциентом получает 12 тыс руб . министров назначает нацлидер которые сделали это помойкой для воров.
mavviomi 13 марта 2018 | 18:54
Воровство в России это уважаемые народом вид спорта.
justlooking 13 марта 2018 | 18:58
Берите с Укрпочтьі пример. Очередей больше нет никогда, на вопросьі о потерянньіх посьілках директор департамента отвечает в Фейсбуке в течение часа лично.