Прокуратура Московской области, спустя семь месяцев, снова проводит проверку мусорного полигона Ядрово, из-за которого жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем.

Предыдущая проверка проводилась в сентябре прошлого года. По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения, — отмечает «Интерфакс».

«Мусорный вопрос» разросся до масштабов политического. Всего через неделю после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости решить проблему свалок в стране, по Подмосковью прокатилась волна митингов, — пишет газета «Ведомости» в редакционной статье.