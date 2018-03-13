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18:14, 13 марта 2018

Взрыв произошел в подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга

Взрыв прогремел в подъезде жилого дома на улице Партизана Германа на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс службе городского ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о взрыве в подъезде жилого дома на [улице] Партизана Германа от очевидцев», — уточнили в пресс-службе. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Комментарии

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kindman_a 13 марта 2018 | 18:19

Газ?
Или...?

pavel_svr 13 марта 2018 | 18:21

kindman_a:
Англичане, кто ж ещё. Пора созывать совет безопасности ...

rena1960 13 марта 2018 | 18:21

Надеюсь,что это не гадские гейропейцы с не менее гадскими пиндосами заносят сахар в подвалы жилых домов...,да ещё накануне переназначения президента РФ...

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