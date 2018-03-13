Взрыв произошел в подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга

Взрыв прогремел в подъезде жилого дома на улице Партизана Германа на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс службе городского ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о взрыве в подъезде жилого дома на [улице] Партизана Германа от очевидцев», — уточнили в пресс-службе. Сведений о пострадавших пока не поступало.