Взрыв произошел в подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга
«Поступило сообщение о взрыве в подъезде жилого дома на [улице] Партизана Германа от очевидцев», — уточнили в пресс-службе. Сведений о пострадавших пока не поступало.
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«Поступило сообщение о взрыве в подъезде жилого дома на [улице] Партизана Германа от очевидцев», — уточнили в пресс-службе. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Комментарии3
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kindman_a 13 марта 2018 | 18:19
Газ?
Или...?
pavel_svr 13 марта 2018 | 18:21
kindman_a:
Англичане, кто ж ещё. Пора созывать совет безопасности ...
rena1960 13 марта 2018 | 18:21
Надеюсь,что это не гадские гейропейцы с не менее гадскими пиндосами заносят сахар в подвалы жилых домов...,да ещё накануне переназначения президента РФ...