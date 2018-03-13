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Эксклюзив Эха 18:07, 13 марта 2018

Россия отказалась отвечать на ультиматум британских властей, требуя доступа к материалам дела об отравлении Скрипаля

Россия отказалась отвечать на ультиматум британских властей, требуя доступа к  материалам дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. «Российские эксперты должны исследовать вещество, которое было использовано»,  — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.

Сегодня же на Смоленскую площадь был вызван британский посол Лори Бристоу. Он подтвердил неизменность британской позиции по делу Скрипаля. Напомним, Лондон фактически выдвинул ультиматум Москве.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от нервно-паралитического вещества, остаются в критическом состоянии, сообщил журналистам представитель Контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Нил Бейсу. По его словам, полиция разыскивает свидетелей инцидента в Солсбери.

Британский премьер Тереза Мэй завтра объявит о мерах властей в отношении России. Лондон подозревает Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. О том, что может ждать Россию, расскажет Андрей Гаврилов.

Предполагаемый список санкций, которые могут ждать нашу страну после серьёзного инцидента с Сергеем Скрипалём, весьма широкий. Издание Гардиан среди возможных мер называет высылку российского посла и других российских дипломатов из Великобритании. Высокопоставленные британские чиновники могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, в том, что английская сборная откажется ехать на турнир аналитики сомневаются, хотя допускают и такую возможность. Кроме того высокопоставленным российским чиновникам и крупным бизнесменам, связанным с Кремлём могут закрыть доступ в Соединённое Королевство, а счета заблокировать. По лицам, обвинённым в нарушениях прав человека и коррупции, Лондон возможно ударит своей версией Закона Магнитского наподобие того, что ранее приняли в США, Канаде и ещё нескольких странах. И это ещё не всё. Британия как пишет Times может устроить кибератаку на правительственные порталы или ресурсы Агентства интернет-исследований, так называемой «фабрики троллей», которую связывают с бизнесменом Пригожиным. В СМИ его часто называют «поваром Путина». Ранее его и ряд сотрудников агентства власти США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. Дальнейшие шаги в отношении России Совет национальной безопасности обсудит завтра, сообщил пресс-секретарь Терезы Мэй. И затем она объявит о мерах. Глава правительства накануне в Палате общин обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. И дала Москве сутки на то, чтобы прояснить ситуацию.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в Солсбери больше недели остаются в больнице в критическом состоянии. Улучшений нет, это подтвердила сегодня британская полиция. Расследование инцидента продолжается. Версий несколько: Скрипаль с дочерью могли быть отравлены в пабе или пиццерии, которую посещали 4го числа, а также дома. Кроме того проверяют версию, что бывшего полковника ГРУ могли отравить в автомобиле с помощью нервно-паралитического вещества замедленного действия, пишет Дейли телеграф. Полиция оцепила билетный автомат на парковке в Солсбери, где останавливался бывший российский разведчик. Британские власти не исключают, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», который изобрели в Советском Союзе. Об этом вчера тоже сообщила Тереза Мэй.

Причастность России к отравлению Сергея Скрипаля сегодня допустил и президент США Дональд Трамп. Он дал понять, что определится со своей позицией после телефонного разговора с британским премьером.

В  1993 году Россия присоединилась к  конвенции о полном запрещении химического оружия. В прошлом году президент Путин торжественно объявил о том, что Россия ликвидировала свой химический арсенал.

«У России нет в распоряжении боевых отравляющих веществ», — заявил «Эху Москвы» бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его мнению, нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля могли произвести на Западе.

По словам Онищенко, британская сторона не предъявила доказательств того, что Скрипаля отравили веществом под названием «Новичок».

«Отравляющий газ, воздействию которого подвергся Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно», — считает эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

«Обвинения в адрес России по делу Скрипаля это прямое давление на следствие», — считает спикер совета федерации Валентина Матвиенко.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заявления Лондона о российском следе в отравлении Скрипаля вмешательством в российские выборы.

«Власти Великобритании пообещали дать жесткий ответ в связи с покушением на Скрипаля. Впрочем, на серьезные санкции пока ничто не указывает», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По его мнению, российские политики могли бы сами потребовать участия России в расследовании дела Скрипаля.

Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз. «За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия», — считает Дональд Трамп. Сегодня он намерен обсудить последние события с британским премьером Терезой Мей.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 13 марта 2018 | 18:10

Вот, "дебилы, ...ля", ведь любому лаврову ясно, что это опятьнемы.

antimalin 13 марта 2018 | 18:14

Англичанка гадит.

Обычное явление.

sionistovich1 13 марта 2018 | 18:22

antimalin: респект Российским властям. пора поставить русофобов на место

ura_123 13 марта 2018 | 18:11

Звучит тревожная чечётка Марии Захаровой!

captain_ 13 марта 2018 | 18:21

18 марта 2018 г. в РФии пройдёт крупнейший мгновенный тест на IQ...

andre_klimov 13 марта 2018 | 18:12

Вот и прекрасно. Подтвердили репутацию. Готовьтесь петь "а мы крепчаем", "санкции нам на пользу" и всякое такое...

olegleon 13 марта 2018 | 18:12

"Сегодня же на Смоленскую площадь был вызван британский посол Лори Бристоу. Он подтвердил неизменность британской позиции по делу Скрипаля."

Эхо в своём стиле. получается, что посла вызвали в МИД, чтобы он подтвердил британскую позицию.

monik_7 13 марта 2018 | 18:13

Болит голова - проглоти гвоздь: у меня есть великое подозрение, что дело Скрипаля специально было наскоро состряпано под скандал чтобы перебить зловонный душок от аргентинского кокса. Все таки наркоторговля на государственном уровне весит больше чем убийство из мести бывшего шпиона-изменника. И, кажется, у них получается с гвоздем.

malorus_kiev135 13 марта 2018 | 18:14

Я думаю, Великобритании нужно перестать заниматься хернёй, а пойти куда-нибудь огородиком заняться - петрушка, там, морковка, огурчики и т.д.

max3446 13 марта 2018 | 18:15

Красиво Россия нагнула Британию. А те только и обтекают и до дрожжи в коленках боятся реальные материалы предоставлять, ибо их англосаксакская ложь сразу будет разоблачена. Браво МИД России, аплодирую стоя!

pavel_svr 13 марта 2018 | 18:19

Совершенно адекватный ответ на истерики Англии.
Если не дадут доступа к материалам дела, выслать все посольство.... в Сибирь.

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