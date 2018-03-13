Кирилл Рогов: Кадровые перестановки в Госдепартаменте США вряд ли повлияют на российско-американские отношения
Кадровые перестановки в Госдепартаменте США вряд ли повлияют на российско-американские отношения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.
«Отношения с Россией — настолько центральный элемент внутриполитической дискуссии в США, что здесь не будет больших изменений и каких-то расхождений. Российская тема находится в руках не только Администрации президента, но и Конгресса, поэтому основной вектор останется тем же», — пояснил эксперт.
По словам К.Рогова, в настоящее время спектр колебаний «российской темы» в США «очень жестко задан и является предметом консенсуса в американской элите». «Вряд ли за эти рамки, которые уже определились, как-то серьезно выйдет Помпео», — отметил политолог.
К.Рогов также добавил, что когда-то и бывшему главе Госдепа Рексу Тиллерсону приписывали теплое отношение к России, но он закончил работу на посту одним из самых жестких заявлений в отношении нашей страны за последние 30 лет.
Ранее стало известно, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его место директора ЦРУ Майк Помпео.
Комментарии5
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platonnekafrin 13 марта 2018 | 17:51
На российско-американские отношения теперь может повлиять только одна кадровая перестановка, которая, конечно, приведет к посадке, но не Трампа.
alehan000074 13 марта 2018 | 18:09
Америке нужен более жёсткий госсекретарь, а Рекс частенько жевал сопли. Майк - бывший директор ЦРУ и выпускник вест-пойнта на эту должность больше годится . Разную тоталитарнo-авторитарную сволочь от мясника асада до ботоксно-кокаинового фюрера путираши надо пиндюрить также как в свое время отпендюрили саддама и милошевича. Толстожопого кима удавить и объединить две Кореи!
evgolius7 13 марта 2018 | 17:53
Я одного не пойму...а нафига в Думе шампанское пили за Трампа?
Многоходовка опять не получилась....
Америкосы опять Путина переиграли...а нам говорят что Путин гений....
Щук ловить при водолазах с наживкой он гений....
monik_7 13 марта 2018 | 18:08
Началось. Раньше били по отдельным олигархам, а вот и стрельба по воробьям - четверым российским студентам захудалого колледжа в пригороде Чикаго отказано в дальнейшем обучении после весенних каникул т.к. аннулированы их студенческие визы. И это только один пригород, один из колледжей, в одном из штатов. Представляю как сейчас понятется домой на родину тоскливая стая самолетов с недоучившимися студентами
olegleon 13 марта 2018 | 18:10
"но он закончил работу на посту одним из самых жестких заявлений в отношении нашей страны за последние 30 лет"
а может всё наоборот? сначала он сделал заявление и за него был снят с должности?