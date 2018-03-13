Кирилл Рогов: Кадровые перестановки в Госдепартаменте США вряд ли повлияют на российско-американские отношения

Кадровые перестановки в Госдепартаменте США вряд ли повлияют на российско-американские отношения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Отношения с Россией — настолько центральный элемент внутриполитической дискуссии в США, что здесь не будет больших изменений и каких-то расхождений. Российская тема находится в руках не только Администрации президента, но и Конгресса, поэтому основной вектор останется тем же», — пояснил эксперт.

По словам К.Рогова, в настоящее время спектр колебаний «российской темы» в США «очень жестко задан и является предметом консенсуса в американской элите». «Вряд ли за эти рамки, которые уже определились, как-то серьезно выйдет Помпео», — отметил политолог.

К.Рогов также добавил, что когда-то и бывшему главе Госдепа Рексу Тиллерсону приписывали теплое отношение к России, но он закончил работу на посту одним из самых жестких заявлений в отношении нашей страны за последние 30 лет.

Ранее стало известно, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его место директора ЦРУ Майк Помпео.