Соратник олигарха Березовского Николай Глушков скончался в Великобритании

В Великобритании на 69-м году жизни скончался соратник беглого олигарха Бориса Березовского, бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Андрей Боровков.

«Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили», — сказал он.

Николай Глушков — российский предприниматель. В 1989-1991 годах занимал пост начальника отдела, затем — заместителя гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991-1995 годах руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году занял пост заместителя гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.