Соратник олигарха Березовского Николай Глушков скончался в Великобритании
В Великобритании на 69-м году жизни скончался соратник беглого олигарха Бориса Березовского, бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Андрей Боровков.
«Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили», — сказал он.
Николай Глушков — российский предприниматель. В 1989-1991 годах занимал пост начальника отдела, затем — заместителя гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991-1995 годах руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году занял пост заместителя гендиректора «Аэрофлота».
В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.
Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.
Комментарии22
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sferhrt 13 марта 2018 | 17:45
Рад за вора....
evgolius7 13 марта 2018 | 17:49
Алексей Кудрин и Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела №144128, возбужденного в1999г.
Они, с помощью подложных документов предоставляли фирме «Двадцатый трест» невозвратные госкредиты на несколько миллионов $
Расследование закрыли только после инаугурации Путина.
Подельники по любому....
rolar 13 марта 2018 | 17:51
sferhrt: А либеры трусы. Не выдерживают критики.
ignachio 13 марта 2018 | 18:07
Ну ведь могут чисто. По Скрипалю работал дилетант? Выгнать его с работы, или направить на преподавание.
rolar 13 марта 2018 | 18:19
ignachio: Вот я и пишу. МИ-6 пора менять , много либералов стало.
vezdehod 13 марта 2018 | 18:07
Полоний - Был, "Новичок" - Был, а теперь что будет?
rolar 13 марта 2018 | 18:08
vezdehod: newbie.
rampa 13 марта 2018 | 18:19
sferhrt: а почему его два раза судили за одно и тоже?
proxit 13 марта 2018 | 17:45
Олигархо- и предателемор...
Ватка счастлива.
Портянки изображающие либералов - негодуют.
cukker 13 марта 2018 | 17:48
proxit: вата, портянки, что за хрень несешь? залезь к себе под резинку и еще прокладку покажь народу, овца кокаиновая
ura_123 13 марта 2018 | 17:57
proxit: обломчик,тебя выперли из Ольгино и ты решило " работать" против всех?
elenaj1959 13 марта 2018 | 17:46
Another one bites the dust...
velbkeirf1 13 марта 2018 | 17:49
скончался соратник бизнесмена Бориса Березовского \\\\\\\\\\\\
Выходит как только ты вместо слова страна начинаешь говорить кантри от слова cunt. То есть "3.14зда". конец предопределен
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 17:51
Путина надо остановить
rolar 13 марта 2018 | 17:54
А не часто ли в Англии стали умирать .
velbkeirf1 13 марта 2018 | 18:03
rolar: думаете начали имитировать чтобы избежать суда
ura_123 13 марта 2018 | 17:55
Когда же проводим уже соратника Березовского по фамилии Путин?
Реально надоел.
kmamonov_2 13 марта 2018 | 17:57
Острова - гиблое место !
Создатель не зря их на одном острове собирает ... ох, не зря!!!
(С)
ltyio 13 марта 2018 | 18:04
Полонний, новичок и отпечатки пальцев Путина уже нашли ?
max3446 13 марта 2018 | 18:12
ворюга и получил политическое убежище в Великобритании? И почему я не удивлен?
kypykyky 13 марта 2018 | 18:20
max3446: потому, что понимаешь, гнида продажная - не будет вам бегства ни где. ибо продажная тварь продаёт всегда.
buzukin938 13 марта 2018 | 18:13
Так надеялся на Буковсколго, а этот опередил. Ну што ты будешь делать? Может, быстренько исправится?