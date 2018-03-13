В Белгородской области Избирком напечатал более миллиона приглашений на выборы с неверным адресом сайта комиссии

Об этом сообщило местное сетевое издание Fonar.TV. Авторы листовок предлагали жителям Белгородской области проверить, есть ли их имена в списке избирателей с помощью сервиса на сайте. В региональном Избиркоме признали, что произошла ошибка, однако там выразили мнение, что это никак не повлияет на выборы, на явку и результаты.

Между тем, адрес сайта, указанный в листовке, купили сторонники Алексея Навального. Они установили переадресацию на сайт оппозиционера, — сообщает телеканал «Дождь».