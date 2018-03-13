В Белгородской области Избирком напечатал более миллиона приглашений на выборы с неверным адресом сайта комиссии
Об этом сообщило местное сетевое издание Fonar.TV. Авторы листовок предлагали жителям Белгородской области проверить, есть ли их имена в списке избирателей с помощью сервиса на сайте. В региональном Избиркоме признали, что произошла ошибка, однако там выразили мнение, что это никак не повлияет на выборы, на явку и результаты.
Между тем, адрес сайта, указанный в листовке, купили сторонники Алексея Навального. Они установили переадресацию на сайт оппозиционера, — сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии6
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cattt 13 марта 2018 | 17:36
В морг что ли пригласили?
olegleon 13 марта 2018 | 17:42
cattt: почти. на сайт Навального
gruzin12 13 марта 2018 | 17:41
Эхо само то хоть поняло. что калякало? Fonar.TV это желтый интернет сайт, имеющий склонность к гомосексуализму и всякой ненужной чуши! Случаем Fonar.TV не филиал ЭМ?
omichka 13 марта 2018 | 17:45
gruzin12:
Перечитайте текст.
kara 13 марта 2018 | 17:46
А я бы расследовал, когда они купили сайт и когда произошла ошибка. Как то подозрительно все это выглядит, как рояль в кустах.
andy66 13 марта 2018 | 17:47
российский избиратель ни на какие сайты не ходит... ему пофиг