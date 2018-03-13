Гособвинение попросило приговорить националиста к колонии строгого режима за нападение на публичный дом в Петербурге

Гособвинение попросило приговорить националиста Вячеслава Дацика к пяти годам колонии строгого режима за нападение на публичный дом в Петербурге. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил адвокат обвиняемого Андрей Федорков. Дацика обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Свою вину он не признает.

Дацик был арестован два года назад за погром в подпольном публичном доме и нападение на постояльцев миниотеля, который он также посчитал публичным домом.