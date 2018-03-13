Гособвинение попросило приговорить националиста к колонии строгого режима за нападение на публичный дом в Петербурге
Гособвинение попросило приговорить националиста Вячеслава Дацика к пяти годам колонии строгого режима за нападение на публичный дом в Петербурге. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил адвокат обвиняемого Андрей Федорков. Дацика обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Свою вину он не признает.
Дацик был арестован два года назад за погром в подпольном публичном доме и нападение на постояльцев миниотеля, который он также посчитал публичным домом.
Комментарии16
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gruzin12 13 марта 2018 | 17:37
...скорее всего не за публичный дом, а за нападение на граждан. Эхо как та старая беззубая глухая бабка - не расслышив соврала своим беззубым шепелявым ртом.
olegleon 13 марта 2018 | 17:39
gruzin12: тогда уж "на гражданок с пониженной социальной ответственностью"
sergej17 13 марта 2018 | 17:43
olegleon: Вот это и есть ваш "патриотизм". Читай "Пышку" Мопассана, высокоответственный.
cattt 13 марта 2018 | 17:47
Пытался изнасиловать целый публичный дом, ну гигант!
proxit 13 марта 2018 | 17:48
sergej17:
Смешно, как Вы - тупая вата, изображаете либералов дебилами, считающими, что Мопассан писал про РФ.
kriimsdyk 13 марта 2018 | 17:57
proxit: Мопассан писал про тебя "Приключения общедоступной дырки".
ignachio 13 марта 2018 | 18:02
Проститутки предупреждали "У нас крыша - Путин"? Если нет, то и суда нет.
dvch_nic 13 марта 2018 | 17:46
gruzin12: В зале суда экс- спортсмен оказался после налета на публичный дом. Ночью вместе со своими единомышленниками Дацик ворвался в бывшую коммуналку. Согласно его оперативной информации в квартире располагался бордель. Угрожая монтировкой, грозный гость заставил всех девушек раздеться, после чего повел их в отдел полиции. Этот марш уже окрестили голым.
Потерпевшие делятся шокирующими подробностями - их били и вымогали деньги. Одна из девушек сейчас в больнице.
Валентин Пышкин, адвокат потерпевших: «Вчера приезжала скорая помощь, которая оказывала медицинскую помощь потерпевшим и фиксировала телесные повреждения».
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Он из идеологических соображений громил публичный дом: там русские кавказцев обслуживали. Должно быть наоборот. Он считает.
com30 13 марта 2018 | 17:42
В России, националистов по определению быть не может, только патриоты 86%.
Ну а Дацик, это вообще из другой оперы, в таких разбирается Мединский, это его контингент лишнехромосомных.
captainobvious 13 марта 2018 | 17:44
публичный дом в Петербурге? там, должно быть, все девочки были в очках, а под подушками у них зачитанные до дыр томики Блока и Мандельштама?
don_ballon 13 марта 2018 | 18:02
captainobvious: Ишь. какие у вас сексуальные фантазии! На интеллигентных запали? Не, шлюшки в образе работают начиная с четырёх звёзд. Дорого.
pepetz 13 марта 2018 | 17:45
Вот черт, куда ж депутатам -то ходить.
Опять придется журналисток лапать.
apolosha 13 марта 2018 | 17:50
Ишь ты..на скрепу покусился!
kruzalova 13 марта 2018 | 17:58
вот новости про любимый город! у нас и такое есть?!
epynda 13 марта 2018 | 18:06
Так Дацик напал на публичный дом и разрушил его, или он напал на посетителей этого дома ???
А может быть он, всё-таки напал на работников этого самого дома ???
Так на что или на кого он напал.???
wuwer 13 марта 2018 | 18:10
Высокопоставленных посетителей зацепил?
Или сорвал выездную сессию депутатов на субботник?