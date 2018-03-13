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17:30, 13 марта 2018

Россия заявила послу Великобритании протест в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению Скрипаля

Россия заявила послу Великобритании решительный протест в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении МИДа нашей страны. Россия считает требования Лондона ультиматумом и не собирается отвечать на него, пока Москве не будут предоставлены образцы вещества, которым отравлен Скрипаль. В министерстве утверждают, что ситуация является очередной попыткой британских властей дискредитировать Россию. В заявлении ведомства также говорится, что возможные санкции Лондона в отношении Москвы не останутся без ответа. Россия призывает Великобританию обратиться за помощью к Организации по запрещению химического оружия для независимого лабораторного анализа вещества, которое использовалось при покушении на Скрипаля, — передает агентство РИА Новости.

Германия осуждает покушение на экс-полковника ГРУ и выражает солидарность с Великобританией по делу о его отравлении. С таким заявлением выступил глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль, — передает агентство ТАСС. Он подчеркнул, что преступники должны быть привлечены к ответственности.

Комментарии

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haldey 13 марта 2018 | 17:33

Ты там Борису передай, что б больше здесь не появлялся, клоун!

patrik03 13 марта 2018 | 17:36

Россия заявила послу Великобритании протест в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению Скрипаля...

Карманы его проверили, у него могли быть колбы с "Новичком".

evgolius7 13 марта 2018 | 17:39

patrik03
"В России разработка ядовитых веществ, предназначенных для террористических акций государства, началась уже при жизни Ленина.
В 1921 году по его личному распоряжению был создан кабинет № 2 или «Специальный кабинет»."
Британцы могут быть очень жёсткими ребятами.
Они первыми объявили войну гитлеровской Германии, и 2 года воевали с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в десна, и делили Европу...

proxit 13 марта 2018 | 17:43

evgolius7:

Британцы ещё в 1918-1919 годах при жизни Ленина успешно травили вату при помощи ОВ в лесах Архангельской губернии.



pavel_svr 13 марта 2018 | 17:56

proxit:
// Британцы ещё в 1918-1919 годах при жизни Ленина успешно травили вату при помощи ОВ в лесах Архангельской губернии. //
Успешно это как? Расскажи.

oldcitizen 13 марта 2018 | 18:01

proxit: А Тухачевский успешно травил тамбовских крестьян. Это запомнилось. А в Архангельской губернии почему-то не рассказывают.

olegleon 13 марта 2018 | 17:47

evgolius7: это ты так пошутил?
"The Phoney War (French: Drôle de guerre; German: Sitzkrieg) was an eight-month period at the start of World War II, during which there was only one limited military land operations on the Western Front, when French troops invaded Germany's Saar district"

в статье про этот период войны даже количество погибших не указывается.

com30 13 марта 2018 | 17:50

evgolius7:
Говорят, что Ельцын закрыл совковую лабораторию ядов созданную Берией, но пришел Путин и снова ее открыл, подняв на новый уровень.

komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 17:55

com30: еще говорят что Путину удалось установить контакт с инопланетянами и получить новейшие технологии. А откуда, думаешь, у бензоколонки новейшее вооружение взялось

ignachio 13 марта 2018 | 17:59

Англия предъявит образец отр.вещества, ну и что? Ответ очевиден:
"Разве у одного Шпака есть замшевая куртка? Тьфу на вас еще раз."

pavel_svr 13 марта 2018 | 18:00

evgolius7:
// Британцы могут быть очень жёсткими ребятами. //
Британцы уже совсем другие, времена меняются. Сейчас они стали женственны и истеричны.
Бедная Европа, что с вами сделала толерантность...

sergeev67 13 марта 2018 | 18:00

Я чего-то недогоняю. А как предоставление образцов отравляющего вещества могут изменить ситуацию? Ну, предоставят. Россия скажет "етонемы" "настамнет".
Так и без образцов можно тоже самое заявить. Собственно, уже!

vezdehod 13 марта 2018 | 18:03

Россия передала послу Великобритании "Протест", но, но он потеряет его "Привет" мартышке от Удава.

alehan000074 13 марта 2018 | 17:46

Wow:((( из-за путирашинского г**** по всему миру столько проблем и расходов. Дешевле окружить этот путинский свинарник колючей проволокой и базами НАТО. И вообще не давать никаких виз. Пусть там у себя за Уралом травят друг друга и дрочат в присядку под боярышник...а там посмотрим:)))

kinnlade 13 марта 2018 | 17:56

alehan000074: Одно тебе название - ПИНДОС

oldcitizen 13 марта 2018 | 18:04

kinnlade: одно тебе название - ПИНДОС
=========================================
А будете много рычать и дубинками размахивать, так и случится.

alehan000074 13 марта 2018 | 18:16

kinnlade: России надо пройти очищающую стадию покаяния и люстрации, чтобы избавиться от коммунистической и гб-шной сволочи. Без этого так и останется страной-бензоколонкой из 3-го мира с имперскими амбициями гопника-психопата с бритвой в руках:(((

zztop1960 13 марта 2018 | 17:51

patrik03: Живущий в США российский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из основных разработчиков отравляющего вещества "Новичок", уверен, что только Москва могла стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.
Формулу этого нервно-паралитического вещества Россия не рассекречивает, поэтому не представляется возможным, чтобы его использовала какая-либо другая страна, заявил он в интервью британскому изданию The Telegraph. По мнению ученого, покинувшего РФ в 1995 году и ныне проживающего в Нью-Джерси, на территорию Великобритании были завезены два безвредных компонента, необходимых для создание "Новичка", и уже там они были соединены в аэрозольный спрей. "Лишь 10 граммов этого вещества — это уже много. В летнее время всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек", — цитирует слова Мирзаянова издание.
Если бывший агент и его дочь были действительно отравлены "Новичком", у них нет никаких шансов на выздоровление, отметил далее ученый. "Эти люди ушли — мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся", — подчеркнул он, добавив, что "Новичок" по меньшей мере "в десять раз сильнее, чем любое известное отравляющее вещество". Одновременно Мирзаянов выразил опасения, что действию этого вещества могло подвергнуться еще "гораздо больше людей".

estate_photo 13 марта 2018 | 18:15

zztop1960: Формула засекречена, но британцы вещество определяют. Кто идиот? Химик, переводчик, журналисты? Или они всех за идиотов держат.
Всё тайное всегда становится явным, а уж формула ОВ почти 40 давности, разработчик которого свалил в США точно известна всем специалистам.

caesar_prost 13 марта 2018 | 17:45

haldey:
Не удивлюсь, мсье, ежели вам представится случай самим это сделать - Борис мужик общительный, готовиться не нужно.

com30 13 марта 2018 | 17:52

haldey:
У Бориса как бы чеченские крови, может потребовать извинений.))

serhio_25__ 13 марта 2018 | 18:10

Как-то Эхо завуалированно написали, что Россия послала на три буквы Англию с их клоунскими ультуматумами.
Похоже, что англичашка это проглотит.

cukker 13 марта 2018 | 17:34

Москва должна первой разорвать дипотношения, что бы у мадам Гастрит язва прободилась

sergej17 13 марта 2018 | 17:39

cukker: А барахлишко кто возместит?

chernyij 13 марта 2018 | 18:02

sergej17: мы за ценой не постоим, давно уже пора пособия всякие урезать вдвое, а то дипломаты за родину изстрадались очень, так поможем, и не ударим в грязь лицом, а упадём туда полностью!

alex362 13 марта 2018 | 17:36

А нет у вас методов против кости сапрыкина!

olegleon 13 марта 2018 | 17:36

Учитель в МГИМО :"Ну, что я могу сказать, все справились хорошо. Но я бы хотел
заметить наиболее часто встречаемые ошибки. Так, например, ЧЕРНОЖ....
пишеться вместе, а НЕ ЕБ...Т отдельно."

idruker 13 марта 2018 | 17:47

olegleon: Уволенный профессор МГИМО А.Б.Зубов сказал, что ему стыдно за своих коллег по МГИМО и за своих учеников в МИДе.

rogerrabbit 13 марта 2018 | 17:59

idruker: Зубов сказал, что ему стыдно за своих коллег по МГИМО и за своих учеников в МИДе

его можно понять

olegleon 13 марта 2018 | 18:03

idruker: конечно стыдно. одна Ксюша Собчак чего стоит! а ведь дали ей там магистра.
ну да "деньги не пахнут"

только вот ты забыл после фамилии Зубов указать "заместитель председателя партии ПАРНАС". а так всё верно )))

nikto_nikak 13 марта 2018 | 17:37

Понятно! Попались и облажались....Лучшая защита - это нападение....

com30 13 марта 2018 | 17:55

nikto_nikak:
//Попались и облажались..//

И как уже повелось - настамнету, авыдокажите.

caesar_prost 13 марта 2018 | 17:58

nikto_nikak:
Не, ну все как обычно, в стиле "гопника" .... - предъявите орудие убийства, тады мы вам и ответим - наше оно али не наше.........?
Теоретически Лондону вряд ли удастся собрать частицы БОВ с места преступления - там все умылись и постирались, жить то хочеця........

Забегая вперед, можно предположить - режим кремля если вдруг "свалится" - там будут сотни, если не тысячи обвиняемых. Будет чудовищное разоблачение, когда подельники начнут "лить правду" друг на друга.

aleks50 Алексей Клубников 13 марта 2018 | 17:38

Как они только могли бросить тень на святого среди портяночных подхалимов кремлёвского пересидента?

tks 13 марта 2018 | 17:39

Интересно, а К.Клейменова уволят, который в выходных новостях по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации в падучей праведного экстаза бился от радости?

equus 13 марта 2018 | 18:01

tks:
Сначала наградят, потом уволят...
Ну, или наоборот.
;-)

seva1223 13 марта 2018 | 17:41

Полный ответ оказалось был готов в МИДе заранее:
1. Их там нет.
2. Если есть то не наши.
3. Если наши то они в отпуске.
4. Если не в отпуске, то заблудились...

mazeno 13 марта 2018 | 17:45

seva1223:
1 мы не травили
2 травили, но не мы
3 травили мы, но не хотели отравить
4 отравили мы, но это была вынужденная мера защиты

seva1223 13 марта 2018 | 17:50

mazeno: Вот ты взял и всю работу за МИД до конца лета сделал...)))

rogerrabbit 13 марта 2018 | 18:16

seva1223: взял и всю работу за МИД до конца лета сделал...

...причем, совершенно бесплатно

volvic 13 марта 2018 | 17:41

А мы не будем отвечать на ваши вопросы ! Вот такие мы ! У нас вообще нет химического оружия ! Покажите сначала образцы !

buzukin938 13 марта 2018 | 17:42

Надо бы выставить посла англичайников через два часа после предупреждения о нежелательности его пребывания в России. Ишь, мля - ультиматумы вспоминили! А наш ответ Чемберлену позабыли, мля! Там картинка была прелестная - аэроплан с фигой во весь мотор! Ну а теперь можно нарисовать Кинжал, да с ядерным мотором и атомный гриб на горизонте - штобы пострашней было. Ведь обосрется недожелезная бледи, когда письмо с такой маркой получит :)

com30 13 марта 2018 | 18:12

buzukin938:
//Надо бы выставить посла англичайников через два часа//

Надо было, но кишка тонка и старческие коленки пересидента уже трясутся от страха попасть в Гаагу.
Ведь и ВБ дала бы пенка российской дипнаркомафии в ответ, а это значит полный разрыв отношений, со всеми вытекающими последствиями для РФ.
А за ВБ это же сделают практически все страны цивилизованного Мира, от США и Канады до Новой Зеландии и Австралии.
Но и после такого неправильного ответа, дипотношения сильно пострадают.
РФ "велика" и крута в собственном телевизоре, а в Мире ее расценивают как мелкое надоедливое кровососущее насекомое, типа клопа.

oldcitizen 13 марта 2018 | 18:15

buzukin938: Надо бы выставить посла ангичайников через два часа...
=================================================================
Зачем здесь написал? Пиши Путину или Лаврову. С них станется, они послушают.
А вообще, что-то пригожинская братия резко поглупела. Видать на приличных портянок не хватает средств, и на освобождающиеся аватарки ставят каких-то совсем уж отморозков.

andy66 13 марта 2018 | 17:44

1) так ему и надо
2) может это вы сами отравили?
3) у нас и ядов то не осталось
4) #этонемы

platonnekafrin 13 марта 2018 | 17:44

Спецоперация "Принцип Гаврило"

com30 13 марта 2018 | 17:46

//Россия считает требования Лондона ультиматумом и не собирается отвечать на него//

Ответ не верный!
Может через неделю другую до кремля дойдет, какой должен был быть правильный ответ, но уже будет поздно.
Зря россияне над эстонцами смеются.

mercer57 13 марта 2018 | 17:46

А_ВЫ_ДОКАЖИТЕ !
ИХ_ТАМ_НЕТ !
ПУТЕН_ВСЕХ_ПЕРЕИГРАЛ....

alalrom 13 марта 2018 | 17:47

А почему не слышно истошных воплей трамвайной хамки Манюни?

komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 17:48

Немец другое сказал. Не преступники должны быть привлечены к ответственности, а Россия. Плевать ему на настоящих преступников. Они его не интересуют

sg73 13 марта 2018 | 17:49

Друган Березы удивительно вовремя помер. Тоже дотянулись или на всякий случай?
Англы окуели. Визжат что будут кибератаки проводить. Херасе правовое государство!

zverolov 13 марта 2018 | 17:58

Неужели я дожил до такого? У меня от стыда за Родину уже даже пятки краснеют, а ни все черпают и черпают дерьмо, все обмазываются и обмазываются. Ну чо, русский характер...

rolar 13 марта 2018 | 18:01

А понос у королевы с Путиным не связывают???

hz6691 13 марта 2018 | 18:02

Первая фаза принятия неизбежного - отрицание.

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