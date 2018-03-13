Россия заявила послу Великобритании протест в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению Скрипаля...

Россия заявила послу Великобритании решительный протест в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении МИДа нашей страны. Россия считает требования Лондона ультиматумом и не собирается отвечать на него, пока Москве не будут предоставлены образцы вещества, которым отравлен Скрипаль. В министерстве утверждают, что ситуация является очередной попыткой британских властей дискредитировать Россию. В заявлении ведомства также говорится, что возможные санкции Лондона в отношении Москвы не останутся без ответа. Россия призывает Великобританию обратиться за помощью к Организации по запрещению химического оружия для независимого лабораторного анализа вещества, которое использовалось при покушении на Скрипаля, — передает агентство РИА Новости.

Германия осуждает покушение на экс-полковника ГРУ и выражает солидарность с Великобританией по делу о его отравлении. С таким заявлением выступил глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль, — передает агентство ТАСС. Он подчеркнул, что преступники должны быть привлечены к ответственности.