Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою шестисотую шайбу в национальной хоккейной лиге

Александр оформил дубль, то есть забросил две шайбы в матче против Виннипега. Первая напоминала процентов 70 его голов. Не давая шайбе остановиться, он сходу переправляет ее в ворота мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания. Вратарь, как правило, даже не видит как она летит. Вторую в этой встрече, Саша, правда, забил с пятачка. Овечкин стал двадцатым в Лиге, кто миновал отметку 600. В НХЛ пять хоккеистов, которые забросили больше 700 шайб и только двое, у которых за 800 – Горди Хоу и Уэйн Гретцки с его космическими восемью стами девяноста четырьмя. Тем мне менее, многие всерьез говорят, что он сможет догнать великого. Для этого нужно не получать травм и играть на таком уровне примерно до 40 лет. Саша, кстати, говорит, что он молод и сейчас, когда ему 33 года. Всего 33 или уже 33.

В отличие от Гретцки или Евгения Малкина Овечкин пока не смог стать обладателем Кубка Стенли, но в этом вопросе не все зависит только от него.