Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою шестисотую шайбу в национальной хоккейной лиге
Александр оформил дубль, то есть забросил две шайбы в матче против Виннипега. Первая напоминала процентов 70 его голов. Не давая шайбе остановиться, он сходу переправляет ее в ворота мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания. Вратарь, как правило, даже не видит как она летит. Вторую в этой встрече, Саша, правда, забил с пятачка. Овечкин стал двадцатым в Лиге, кто миновал отметку 600. В НХЛ пять хоккеистов, которые забросили больше 700 шайб и только двое, у которых за 800 – Горди Хоу и Уэйн Гретцки с его космическими восемью стами девяноста четырьмя. Тем мне менее, многие всерьез говорят, что он сможет догнать великого. Для этого нужно не получать травм и играть на таком уровне примерно до 40 лет. Саша, кстати, говорит, что он молод и сейчас, когда ему 33 года. Всего 33 или уже 33.
В отличие от Гретцки или Евгения Малкина Овечкин пока не смог стать обладателем Кубка Стенли, но в этом вопросе не все зависит только от него.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
imellendorf 13 марта 2018 | 17:10
Один из его товарищей по команде (навскидку не вспомню кто ) , сказал , что Овечкин сможет забивать из левого круга до ста лет )
skreportyanka 13 марта 2018 | 17:12
В национальной лиге какой нации? Вот уж чудеса, из штатов не вылазит, но в Pootin Team, парадокс.
norgemann 13 марта 2018 | 17:17
Ну и что теперь, вся страна должна гордиться его успехами в Пиндосии?
imellendorf 13 марта 2018 | 17:19
norgemann: Игрок действительно выдающийся , но у него нет пока главного - КС.
tanber 13 марта 2018 | 17:20
Ах какое счастье! Ну какой же он российский? Только что гражданство российское но наверное уже и парочку других прикупил!
imellendorf 13 марта 2018 | 17:24
tanber: Хм.Лучшие игроки из Европы НХЛ. селяви )
vilingrad 13 марта 2018 | 17:40
Едиственная радость, да и то больше для болельщиков округа Вашингтон. А патрики и прочий ватный скот сосут лапу Пригожина за долю малую:)
lecitoyen_ 13 марта 2018 | 17:51
щас прибежит к пукину чтоб тот его погладил