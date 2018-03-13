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17:04, 13 марта 2018

Агенты ФБР не смогли встретиться с Настей Рыбкой в тюрьме Таиланда

Американские разведчики хотели выяснить у неё, какими сведениями располагает девушка, заявившая о связях российских политиков и бизнесменов с властями США.

Попытка сотрудников ФБР посетить Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка в тюрьме, потерпела неудачу. Власти Таиланда запрос ведомства отклонили. На том основании, что с задержанной могут встретиться только их близкие и адвокаты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника. В посольстве США в Бангкоке и в Минюсте Соединённых Штатов отказались от комментариев по поводу возможных переговоров между властями двух стран. Рыбка, её секс-наставник Алекс Лесли и ряд россиян были задержаны в Таиланде 25 февраля.

За незаконное предпринимательство. Девушка объявила, что у неё есть информация о связях с российскими чиновниками окружения президента Трампа, в том числе его в прошлом главы предвыборного штаба Манафорта. И сообщила также о якобы аудиозаписи разговоров миллиардера Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США. «Жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка. Попутно попросив власти Штатов о политическом убежище. Незадолго до задержания девушка вместе со своим наставником в России стала ответчиком по иску Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни.

Бизнесмен подал в суд после того как Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Дерипаски в компании Рыбки. Навальный утверждает, что отдых оплатил бизнесмен, а это взятка высокопоставленному чиновнику.

Комментарии

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nikto_nikak 13 марта 2018 | 17:07

Значит таки встретились. Началась игра....

niknik 13 марта 2018 | 17:12

Ну встретятся чуть позже. Они как ходили под американцами так и ходят - просто пока немножно выделываются. Для проформы.

danko1 13 марта 2018 | 17:24

Ну и дебилы у нас во власти и крупном бизнесе, если всякие девушки с низкой социальной ответственностью могут владеть секретами страны.

chernyij 13 марта 2018 | 17:38

danko1: ну, если гопники с ещё более низкой ответственностью могут завладеть всем

chernyij 13 марта 2018 | 17:36

niknik: скорее под китайцами

mymymy 13 марта 2018 | 17:13

nikto_nikak: Встретились... попросили показать, как Рыбка высасывала секреты у Дерипаски. Остались очень довольны - ибо на халяву показания Рыбки особенно хорошо пошли, а дома за такое платить приходится.
Ну, или к Мадонне обращаться, но там совсем всё плохо.

dvch_nic 13 марта 2018 | 17:30

mymymy: То что они у нее высосали всасывать кремлинам придется, причем долго и внимательно. А уж сколько им за это заплатить придется ...

costs 13 марта 2018 | 17:13

nikto_nikak: ей было не до ФБР , она отдалась агентам МИ5

olegleon 13 марта 2018 | 17:23

nikto_nikak: у них денег не хватило на приватную встречу с Рыбкой ))

timudjin 13 марта 2018 | 17:58

nikto_nikak: Игра такая не нужна госдепу. Палево никому не нужно. Поэтому и интереса к ней нет, несмотря на то что он должен быть и ещё какой...

severnaj 13 марта 2018 | 17:08

Позолотите ручку...

epynda 13 марта 2018 | 17:10

Путин, отправив в Тайланд Патрушева, опять всех переиграл...

aleks50 Алексей Клубников 13 марта 2018 | 17:10

Настя самая разговорчивая рыбка на планете.

captainobvious 13 марта 2018 | 17:18

aleks50: жаль только, что спектр пожеланий, которая она способна выполнить, удручающе узок...

captainobvious 13 марта 2018 | 17:15

даже властям Таиланда США уже не указ... дОжили, мать вашу.

chubazzl 13 марта 2018 | 17:16

Да, это вам не геи на передержке....)

rukrok 13 марта 2018 | 17:26

chubazzl: ..."А это, что за хрен? - Я ваш президент на передержке. Будут шесть лет с вами жить".
..В Штатах в 90-х было до 15-ти- 16-ти разведок и спецслужб. Чуть-ли не в каждом ключевом министерстве. Помимо ЦРУ, ФБР. После терракта в 2001-м их объединили под общим руководством АНБ. С прежними функциями.
...Так, какого спрашивается хрена, пускать к Рыбке, кого ни попадя?
И с какого ещё более хрена, Трумп снял Майка Помпео с ЦРУ? /переведя в госдеп наш - привет, мужуки, отпуск давай, да). И подсылает ФБР. Хотя Бута - , как и положено за пределами США, конвоировали ЦРУ-шники? Может, не случайности это всё? - Праально не пустили. Трумп в начале срока уже сдал Вовкиным послам ближневосточного осведомителя генерального...

ura_123 13 марта 2018 | 18:03

chubazzl: Когда Медведев считался "президентом",на передержке находился Путин...'
А там развод с женой.. Интересно,у кого он "передерживался" ?

wurm 13 марта 2018 | 17:24

Агентам крупно повезло вообще-то )) Попадись они Рыбке, остались бы даже без разбитого корыта.

gruzin12 13 марта 2018 | 17:25

... скорее всего не получилась встреча с обычной проституткой и её сутенёром. Какая жалость для фэбээровцев - не удалось вступить в половую связь с данными гражданами.

perrrkele_sattan 13 марта 2018 | 17:32

Настя рыбка VS Березовский
Береховский был мразью. Глушко, подонок, был мразью. они подохли, но мразь ихняя, нагадили России: Путин жив и воняет.
Березовский сдох, но дело его продолжает гнобить Россию.

ramun 13 марта 2018 | 18:02

Рыбка полезла в мутную воду,где ее будут ловить.

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