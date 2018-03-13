Агенты ФБР не смогли встретиться с Настей Рыбкой в тюрьме Таиланда

Американские разведчики хотели выяснить у неё, какими сведениями располагает девушка, заявившая о связях российских политиков и бизнесменов с властями США.

Попытка сотрудников ФБР посетить Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка в тюрьме, потерпела неудачу. Власти Таиланда запрос ведомства отклонили. На том основании, что с задержанной могут встретиться только их близкие и адвокаты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника. В посольстве США в Бангкоке и в Минюсте Соединённых Штатов отказались от комментариев по поводу возможных переговоров между властями двух стран. Рыбка, её секс-наставник Алекс Лесли и ряд россиян были задержаны в Таиланде 25 февраля.

За незаконное предпринимательство. Девушка объявила, что у неё есть информация о связях с российскими чиновниками окружения президента Трампа, в том числе его в прошлом главы предвыборного штаба Манафорта. И сообщила также о якобы аудиозаписи разговоров миллиардера Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США. «Жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка. Попутно попросив власти Штатов о политическом убежище. Незадолго до задержания девушка вместе со своим наставником в России стала ответчиком по иску Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни.

Бизнесмен подал в суд после того как Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Дерипаски в компании Рыбки. Навальный утверждает, что отдых оплатил бизнесмен, а это взятка высокопоставленному чиновнику.