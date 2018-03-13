Агенты ФБР не смогли встретиться с Настей Рыбкой в тюрьме Таиланда
Американские разведчики хотели выяснить у неё, какими сведениями располагает девушка, заявившая о связях российских политиков и бизнесменов с властями США.
Попытка сотрудников ФБР посетить Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка в тюрьме, потерпела неудачу. Власти Таиланда запрос ведомства отклонили. На том основании, что с задержанной могут встретиться только их близкие и адвокаты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника. В посольстве США в Бангкоке и в Минюсте Соединённых Штатов отказались от комментариев по поводу возможных переговоров между властями двух стран. Рыбка, её секс-наставник Алекс Лесли и ряд россиян были задержаны в Таиланде 25 февраля.
За незаконное предпринимательство. Девушка объявила, что у неё есть информация о связях с российскими чиновниками окружения президента Трампа, в том числе его в прошлом главы предвыборного штаба Манафорта. И сообщила также о якобы аудиозаписи разговоров миллиардера Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США. «Жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка. Попутно попросив власти Штатов о политическом убежище. Незадолго до задержания девушка вместе со своим наставником в России стала ответчиком по иску Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни.
Бизнесмен подал в суд после того как Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Дерипаски в компании Рыбки. Навальный утверждает, что отдых оплатил бизнесмен, а это взятка высокопоставленному чиновнику.
Комментарии22
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nikto_nikak 13 марта 2018 | 17:07
Значит таки встретились. Началась игра....
niknik 13 марта 2018 | 17:12
Ну встретятся чуть позже. Они как ходили под американцами так и ходят - просто пока немножно выделываются. Для проформы.
danko1 13 марта 2018 | 17:24
Ну и дебилы у нас во власти и крупном бизнесе, если всякие девушки с низкой социальной ответственностью могут владеть секретами страны.
chernyij 13 марта 2018 | 17:38
danko1: ну, если гопники с ещё более низкой ответственностью могут завладеть всем
chernyij 13 марта 2018 | 17:36
niknik: скорее под китайцами
mymymy 13 марта 2018 | 17:13
nikto_nikak: Встретились... попросили показать, как Рыбка высасывала секреты у Дерипаски. Остались очень довольны - ибо на халяву показания Рыбки особенно хорошо пошли, а дома за такое платить приходится.
Ну, или к Мадонне обращаться, но там совсем всё плохо.
dvch_nic 13 марта 2018 | 17:30
mymymy: То что они у нее высосали всасывать кремлинам придется, причем долго и внимательно. А уж сколько им за это заплатить придется ...
costs 13 марта 2018 | 17:13
nikto_nikak: ей было не до ФБР , она отдалась агентам МИ5
olegleon 13 марта 2018 | 17:23
nikto_nikak: у них денег не хватило на приватную встречу с Рыбкой ))
timudjin 13 марта 2018 | 17:58
nikto_nikak: Игра такая не нужна госдепу. Палево никому не нужно. Поэтому и интереса к ней нет, несмотря на то что он должен быть и ещё какой...
severnaj 13 марта 2018 | 17:08
Позолотите ручку...
epynda 13 марта 2018 | 17:10
Путин, отправив в Тайланд Патрушева, опять всех переиграл...
aleks50 Алексей Клубников 13 марта 2018 | 17:10
Настя самая разговорчивая рыбка на планете.
captainobvious 13 марта 2018 | 17:18
aleks50: жаль только, что спектр пожеланий, которая она способна выполнить, удручающе узок...
captainobvious 13 марта 2018 | 17:15
даже властям Таиланда США уже не указ... дОжили, мать вашу.
chubazzl 13 марта 2018 | 17:16
Да, это вам не геи на передержке....)
rukrok 13 марта 2018 | 17:26
chubazzl: ..."А это, что за хрен? - Я ваш президент на передержке. Будут шесть лет с вами жить".
..В Штатах в 90-х было до 15-ти- 16-ти разведок и спецслужб. Чуть-ли не в каждом ключевом министерстве. Помимо ЦРУ, ФБР. После терракта в 2001-м их объединили под общим руководством АНБ. С прежними функциями.
...Так, какого спрашивается хрена, пускать к Рыбке, кого ни попадя?
И с какого ещё более хрена, Трумп снял Майка Помпео с ЦРУ? /переведя в госдеп наш - привет, мужуки, отпуск давай, да). И подсылает ФБР. Хотя Бута - , как и положено за пределами США, конвоировали ЦРУ-шники? Может, не случайности это всё? - Праально не пустили. Трумп в начале срока уже сдал Вовкиным послам ближневосточного осведомителя генерального...
ura_123 13 марта 2018 | 18:03
chubazzl: Когда Медведев считался "президентом",на передержке находился Путин...'
А там развод с женой.. Интересно,у кого он "передерживался" ?
wurm 13 марта 2018 | 17:24
Агентам крупно повезло вообще-то )) Попадись они Рыбке, остались бы даже без разбитого корыта.
gruzin12 13 марта 2018 | 17:25
... скорее всего не получилась встреча с обычной проституткой и её сутенёром. Какая жалость для фэбээровцев - не удалось вступить в половую связь с данными гражданами.
perrrkele_sattan 13 марта 2018 | 17:32
Настя рыбка VS Березовский
Береховский был мразью. Глушко, подонок, был мразью. они подохли, но мразь ихняя, нагадили России: Путин жив и воняет.
Березовский сдох, но дело его продолжает гнобить Россию.
ramun 13 марта 2018 | 18:02
Рыбка полезла в мутную воду,где ее будут ловить.