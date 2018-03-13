В Великобритании скончался соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков
Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» умер на 69-м году жизни, — сообщил Бизнес-FМ его адвокат Андрей Боровков. Причину смерти родственники пока не сообщили. Глушкова дважды судили в России за хищения: первый раз очно, второй заочно. Свою вину бизнесмен отрицал. На протяжении многих лет Глушков страдал заболеванием крови.
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