Дональд Трамп: За отравлением Сергея Скрипаля, вероятно, стоит Россия

За отравлением Сергея Скрипаля, вероятно, стоит Россия, — заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, инцидент с бывшим сотрудником ГРУ грозит дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом, — передает агентство «Интерфакс». Американский лидер сказал, что обсудит инцидент с премьером Великобритании Терезой Мэй. Как ожидается, это произойдет сегодня.