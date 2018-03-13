Z Архив новостей новости
5 32 6 6834
17:02, 13 марта 2018

Дональд Трамп: За отравлением Сергея Скрипаля, вероятно, стоит Россия

За отравлением Сергея Скрипаля, вероятно, стоит Россия, — заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, инцидент с бывшим сотрудником ГРУ грозит дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом, — передает агентство «Интерфакс». Американский лидер сказал, что обсудит инцидент с премьером Великобритании Терезой Мэй. Как ожидается, это произойдет сегодня.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 13 марта 2018 | 17:04

А у нас в России газ... А у вас ?

evgolius7 13 марта 2018 | 17:25

Володя, надо помочь другану - это всего каких-то две виолончели!

mymymy 13 марта 2018 | 17:49

evgolius7: Вообще, наиболее вероятно, что за отравлением Скрипаля стоит ЦРУ. Трампу стоит поговорить об этом скорее с Помпео, чем с Мэй.
А что, всё логично - американцам немного надоел тупой Родченков, а убрать его надо так, чтобы бросить тень на Россию. Ну вот прикупили - разжились цру-шники отравкой, а дозировка неизвестна, решили попробовать на Скрипале - но с дозой не угадали, Скрипач не умер.
Ну, всё равно добьют ))) зато теперь дозу точнее знают.

arye_11 13 марта 2018 | 17:04

"Вероятно..."???
Нехорошо сомневаться, если уверен.

sensei54 13 марта 2018 | 17:09

arye_11: Синтаксис в аглицком языке такой. Где надо и не надо - "вероятно, возможно, скорее всего..."

danko1 13 марта 2018 | 17:10

arye_11: kottigr1: Потомки будут удивляться, что мы так долго терпели это ничтожество.
Ни Тараканище Чуковского, ни голый король Андерсена ничему не научили 86%.

sergej17 13 марта 2018 | 17:57

danko1: А "Крошка Цахес" мало, кто читал.

navsegda 13 марта 2018 | 17:12

arye_11: Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Станислав Ежи Лец

olegleon 13 марта 2018 | 17:17

arye_11: он уверен только в том, что делает. вот месяц назад приехали Бортников и Нарышкин в США, побеседовали с Помпео и вот он уже стал Государственным секретарём США, т.к. Трамп теперь в нём уверен

arye_11 13 марта 2018 | 17:21

olegleon:
Товарищ Олеглеон.
Вы, все же, немного выделяетесь(в лучшую сторону) на фоне вашей тявкающе-лающе-завывающей бригады, но видимо окружение влияет и на вас - нехорошим запахом идиотизма и от вас веет все чаще и чаще.

splin2 13 марта 2018 | 17:30

arye_11:Трамп обсудит инцидент с премьером Великобритании . Как ожидается, Лаврова ожидают новые неожиданности..)))
4

olegleon 13 марта 2018 | 17:31

arye_11: ну тогда факты.
"Директор ЦРУ Майк Помпео объяснил недавний приезд руководителей российских спецслужб в Вашингтон заботой о безопасности американцев. По словам Помпео, подобные встречи проходят регулярно, сообщает Reuters.
«Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы американцы были в безопасности», — заявил он.

По утверждению Помпео, переговоры с российскими коллегами проходят преимущественно по темам, где есть разногласия. «Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», — заметил глава ЦРУ.
При этом, как заметил Майк Помпео, встречи проходят в нормальной обстановке."

итак по теме.... Тиллерсон только сегодня поддержал ПМ Британии и был уволен. на его место назначен человек, месяц назад встречавшийся с руководством российских спецслужб

arye_11 13 марта 2018 | 17:38

olegleon:
Ага-ага...
Логика Митрофанушки.
"Ветер веет потому что деревья качаются"(с).
Крепка Земля Русская Митрофанами. На их стояла и стоять будет.
С тебя, ОлегЛеон и спросу нет.
На свою жалкую копеечку ты отрабатываешь на все сто.
Другое беспокоит.
Таких "митрофанов" в Кремле полно, включая и Самого.

gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 17:57

olegleon: // ну тогда факты...
... По словам Помпео //
Так факты или слова, клоун?
Ты уже скатился до уровня патологического копипастера Виетхама или как там его ещё.
Помпео в сравнении с Тиллерсоном можно смело называть русофобом.
После увольнения Тиллерсона Трамп сразу же заявил по делу Скрипаля фактически то же самое, что и Мэй и пообещал ей поддержку.
Уровень твоего айкю не позволяет заметить, что высшее руководство Британии рассматривает отравление Скрипаля не просто как покушение на убийство или даже теракт.
Речь идёт об акте военной агрессии против Британии со стороны Путирашки.
А это автоматически означает, что будет задействовано НАТО.
Пацаки, это действительно может оказаться залётом ещё бОльшим, чем МН-17.
Хотя за последний вас бить ещё и не начинали.
Уже дошло или ещё добавить?

olegleon 13 марта 2018 | 18:07

gonduras_on_kolima: чудило, ты иди у МВФ деньги проси, а то после выходки Порошенко теперь ни цента не получите и самим придётся работать )))

neyexo 13 марта 2018 | 17:07

Почему пишут Мэй, а не Мей?
Если хотят чтоб звучало как на английском, то надо писать Тыриза Мэй

olegleon 13 марта 2018 | 17:20

neyexo: по аналогии с Джеймсом Мэйем ака Captain Slow, который более известен в мире ))

gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 18:04

neyexo: // Почему пишут Мэй, а не Мей?
Если хотят чтоб звучало как на английском, то надо писать Тыриза Мэй //
А почему река Гудзон, но при этом миссис Хадсон?
Хотя в оригинале оба они Hudson.
Ты бы лучше по сути что-то сказал, а не к транслиту цеплялся.
А суть для Путирашки весьма безрадостна: они хоть и джентльмены, но бить будут больно и скорей всего, даже ногами.

captain_ 13 марта 2018 | 17:07

Трамп режет правду-матку.
Его продвигали сами русские, поэтому он врать не будет...

neyexo 13 марта 2018 | 17:12

Похоже, что ЧМ конец

(комментарий скрыт)

andrey_yrich__a 13 марта 2018 | 17:16

Вероятно, вы дурак...

terens 13 марта 2018 | 17:19

Они уже без суда и экспертиз и без расследования все решили. им бесполезно что-то доказывать.

platonnekafrin 13 марта 2018 | 17:37

terens: Не уподобляйтесь Лаврову. Он требует доказательств, прекрасно зная, что они есть, и в тоже время будучи уверен, что англичане, понимая дипломатию буквально, не сунут ему в нос мазки скрипаля.

cukker 13 марта 2018 | 17:21

за отравлением, за этой провокацией , стоит фашиствующая украины, представители которой здесь захлебываются в радостном смехе. на украине этот газ хранился, там есть кто этим газом занимался, киевской ЦРУ замутило еще одну провокацию, как с Боингом. Но Россия на такую туфту не ведется и даст всем провокаторам жесткий ответ. Уютно в англии? будет очень неуютно и бежать некуда, вокруг океан

djuga 13 марта 2018 | 17:26

cukker: Уютно в англии? будет очень неуютно и бежать некуда, вокруг океан
===================================================================================

Вы про Шувалова и прочих из этой же компании?
Да, теперь им нелегко придется.

rukrok 13 марта 2018 | 17:59

cukker: ...Красава. Подольская. Сколько с Валентины Ивановны срубил в 90-х?
На "мерс" хватило? Или, как ваш верхолидер, на "Москвиче" рассекаете?
...Помнишь Цоя? Убиенного у вас в те же годы?- /на "Линкольне" рассекал. "Чёрный пояс"/ Вот, он умный был. Даже из мафии ушёл. Застреляли его...за это...Он бы город позорить не стал. И врать. Весь изрешечённый, отстрелялся из нагана от наёмников. И ещё 1.5 часа жил....Какого ж.., ты позоришь прекрасный городок?

andy66 13 марта 2018 | 17:21

неужели кто-то думал, что англичане будут собирать совет безопасности не имея доказательств чтобы на стол положить? хаха, англичане такие законники, они с места не сдвинутся если нет бумажки.

Все данные говорят о том, что доказательств достаточно... просто решения суда еще не было

ltyio 13 марта 2018 | 17:32

andy66: С таким же успехом можно вызвать английского посла в МИД РФ и объявить ему, что к убийству Немцова, вероятнее всего причастны английские спецслужбы. И дать ему сутки предоставить доказательства, что это не так.

zurrog_ 13 марта 2018 | 17:31

Даже если он сам отравился. Даже если Россия не при чём. Сами придумали гибридную войну. Вот и получайте.

taranь 13 марта 2018 | 17:35

Толстосумам российским приготовиться.... Обложили их со всех сторон.

hz6691 13 марта 2018 | 17:54

И ты, Трамп!

alalrom 13 марта 2018 | 18:03

Эх, хирик, жирик, зачем только шампанское в честь Трампа в Госдуму таскал.
Совсем клоун из ума выжил

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 7402 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7277 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1153 6 60502 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Новости

Британия готовится принять меры в отношении России, если Кремль не представит разъяснений о покушении на Скрипаля По мнению премьер-министра Терезы Мэй, за отравлением бывшего разведчика и его дочери, вероятно, стоит Москва…

5 93 6 5007
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 535 6 38572 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 213 6 15363 11:20
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года…

5 84 6 6372
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 351 6 27494 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

5 62 6 5023
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 75 6 6552 10:36
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7120 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10552 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей…

5 107 6 9789 13:40
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

5 76 6 7327
Блоги

Евгений Снегов интернет-редактор «Эха Москвы»

Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018 Ознакомиться со статистикой…

5 56 6 6508 11.03
Kстатистика, общество, эхо москвы, события
Блоги

Заметки бабушки Вали В 85 лет жизнь только начинается

На выборы ходили все Кабинки были открытыми и все видели, что ты там стоишь и пишешь. Ни музыки, ни подарков, ни буфета не было…

5 64 6 15166 06.03
Kвыборы, история, воспоминания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Помпео Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере…

5 100 6 27891
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 212 6 183950 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 10154 11.03
Блоги

Марк Солонин историк

Явка с повинной Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…

5 453 6 189186 11.03
Kобщество, оборона, авиация, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 147575 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6779428
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3344662

Сегодня в эфире