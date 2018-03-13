Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона\\\\\\\\\\\\\

На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео.

Майк Помпео займет пост госсекретаря и превосходно справится со своими новыми обязанностями – написал в твиттере глава Белого Дома Дональд Трамп. Президент также поблагодарил за работу Рекса Тиллерсона, который занимал этот пост чуть больше года, а кроме того, назвал имя нового руководителя ЦРУ – это Джина Хэспел – первая женщина, возглавившая американскую разведку.

Как сообщает The Washington Post, президент попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в минувшую пятницу. Однако причина увольнения не называется. Слухи о конфликте между президентом и госсекретарем появились еще прошлым летом. По данным телеканала CNN, тогда Тиллерсон даже назвал лидера США «чертовым кретином». Как писала американская пресса, разногласия касались внешней политики, и фактически глава Белого Дома якобы мешал Тиллерсону делать его работу.

Только что появилось заявление президента США Дональда Трампа, который пояснил, что принял решение об отставке Тиллерсона из-за «расхождения позиций». Трамп добавил, что давно обсуждал с Тиллерсоном его увольнение, передает Associated Press. В свою очередь, Рекс Тиллерсон сказал, что ничего не знает о причинах своей отставки и не обсуждал вопрос с президентом США, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Стива Голдштейна.