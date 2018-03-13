Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона
На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео.
Майк Помпео займет пост госсекретаря и превосходно справится со своими новыми обязанностями – написал в твиттере глава Белого Дома Дональд Трамп. Президент также поблагодарил за работу Рекса Тиллерсона, который занимал этот пост чуть больше года, а кроме того, назвал имя нового руководителя ЦРУ – это Джина Хэспел – первая женщина, возглавившая американскую разведку.
Как сообщает The Washington Post, президент попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в минувшую пятницу. Однако причина увольнения не называется. Слухи о конфликте между президентом и госсекретарем появились еще прошлым летом. По данным телеканала CNN, тогда Тиллерсон даже назвал лидера США «чертовым кретином». Как писала американская пресса, разногласия касались внешней политики, и фактически глава Белого Дома якобы мешал Тиллерсону делать его работу.
Только что появилось заявление президента США Дональда Трампа, который пояснил, что принял решение об отставке Тиллерсона из-за «расхождения позиций». Трамп добавил, что давно обсуждал с Тиллерсоном его увольнение, передает Associated Press. В свою очередь, Рекс Тиллерсон сказал, что ничего не знает о причинах своей отставки и не обсуждал вопрос с президентом США, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Стива Голдштейна.
Комментарии12
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nikto_nikak 13 марта 2018 | 17:05
Да уж, Трамп - редкий придурок, но и Рексушка не лучше....)))
danko_pidla 13 марта 2018 | 17:09
nikto_nikak: вот это правильно! А ты редкий умный.
idshoohov 13 марта 2018 | 17:23
danko_pidla:
Трудно ужиться с Трампом...
alehan000074 13 марта 2018 | 17:43
Америке нужен более жёсткий госсекретарь, а Рекс частенько жевал сопли. Майк - бывший директор ЦРУ и выпускник вест-пойнта на эту должность больше годится . Разную тоталитарную-авторитарную сволочь от мясника асада до ботоксно-кокаинового фюрера путираши надо пиндюрить также как в свое время отпендюрили саддама и милошевича. Толстожопого кима удавить и объединить две Кореи!
from_russia_with_boyaryshnik 13 марта 2018 | 17:12
nikto_nikak: Хаотичные . непредсказуемые действия . Эта зверушка всё более удивляет . Но на фондовом рынке почему то всё шоколадно ;)))
olegleon 13 марта 2018 | 17:06
"Известно, что Бортников и Нарышкин встречались с директором ЦРУ Майком Помпео."
встретились, присмотрелись к нему и рекомендовали повысить до уровня Госсекретаря.
vasya_von_smetankin 13 марта 2018 | 17:07
Да, Тиллерсон - не Медведев, имеет мнение.
velbkeirf1 13 марта 2018 | 17:08
Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона\\\\\\\\\\\\\
У попа была собака он ее любил
vlabumur 13 марта 2018 | 17:20
Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами! За Дональда Трампа.
chernyij 13 марта 2018 | 17:44
vlabumur: Вы что-то долго собираетесь. Профессора госудмы уже давно отпраздновали его назначение по инициативе либерального но демократического Жириновского.
yakutt86 13 марта 2018 | 17:33
Из Москвы пришло указание, что еще Трампу оставалось....
sasha2011 13 марта 2018 | 17:40
Ну вот, психология строителя зданий так и не смогла совместиться с психологией нефте-газодобытцчика.
Нефтянники - люди специфические....