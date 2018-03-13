Сотрудник Института США и Канады: Увольнение Тиллерсона связано с тем, что его высказывания расходились мнением Трампа

Увольнение Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США связано с тем, что его высказывания расходились с намерениями президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научного направления Института США и Канады Павел Золотарев.

«Судя по всему, они не во всем находили с Трампом общий язык, в том числе и в отношении России некоторые высказывания Рекса Тиллерсона расходились с намерениями Трампа», — сказал он.

П.Золотарев также обратил внимание на то, что спустя год своего президентства Трампу так и не удалось сформировать единую команду. «Данный случай — последствие этой ситуации», — заключил эксперт.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его место директора ЦРУ Майк Помпео.