Сотрудник Института США и Канады: Увольнение Тиллерсона связано с тем, что его высказывания расходились мнением Трампа
Увольнение Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США связано с тем, что его высказывания расходились с намерениями президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научного направления Института США и Канады Павел Золотарев.
«Судя по всему, они не во всем находили с Трампом общий язык, в том числе и в отношении России некоторые высказывания Рекса Тиллерсона расходились с намерениями Трампа», — сказал он.
П.Золотарев также обратил внимание на то, что спустя год своего президентства Трампу так и не удалось сформировать единую команду. «Данный случай — последствие этой ситуации», — заключил эксперт.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его место директора ЦРУ Майк Помпео.
Комментарии3
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cosmo_ 13 марта 2018 | 17:12
Делаем ставки господа - сколько продержится??
Моя ставка - 8 месяцев....
caesar_prost 13 марта 2018 | 17:32
cosmo_:
Трамп планомерно и методично зачищает свое окружение - вот и Рекс не проявил должного рвения в деле возрождения "величия" США............
Как говаривал идеолог и вождь пролетариата В.И.Ленин - враг внешний гораздо лучше врага внутреннего, ибо последствия удара в спину бывают смертельными.
idshoohov 13 марта 2018 | 17:12
Трудно ужиться с Трампом... Я их понимаю