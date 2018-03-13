В Москве приостановление движение поездов по МЦК против часовой стрелки
В Москве приостановление движение поездов по МЦК против часовой стрелки. Как сообщает агентство ТАСС, причины – технические. Подробности не уточняются.
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В Москве приостановление движение поездов по МЦК против часовой стрелки. Как сообщает агентство ТАСС, причины – технические. Подробности не уточняются.
Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия…
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