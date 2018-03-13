Журнал National Geographic признал, что в течение десятилетий печатал расистские обложки

Об этом сказала главный редактор издания Сьюзен Голдберг в интервью Associated Press. Апрельский номер журнала целиком посвящен вопросам расы. На обложке изображен снимок двойняшек, у которых разный цвет кожи. В обращении главного редактора к читателям говорится: «Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать»