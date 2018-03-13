Журнал National Geographic признал, что в течение десятилетий печатал расистские обложки
Об этом сказала главный редактор издания Сьюзен Голдберг в интервью Associated Press. Апрельский номер журнала целиком посвящен вопросам расы. На обложке изображен снимок двойняшек, у которых разный цвет кожи. В обращении главного редактора к читателям говорится: «Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать»
Комментарии3
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dvch_nic 13 марта 2018 | 16:38
То есть негров на обложках не было?
Это беда, конечно.
КаятьсЯ им теперь до конца жизни.
Идиотизм левых либералов уже перестает удивлять.
spec71205 13 марта 2018 | 16:39
...да я и так знал про это и писал про это на эхо и на других ресурсах ...в ответ дегенераты гарводского проекта ТОЛЬКО радовались!
x_signal 13 марта 2018 | 16:41
Бред какой-то...