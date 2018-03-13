В Москве арестовали бывшего директора столичной школы, который семь лет находился в международном розыске
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК. Имя задержанного не называется. Источник Интерфакса сообщает, что речь идет о Константине Петрове, который возглавлял школу 1317 с углубленным изучением английского языка. По словам источника, Петров разработал мошенническую схему. В результате фактически родители переводили деньги для зачисления детей в учебное заведение. В обще сложности, директор получил более 28 миллионов рублей.
Комментарии4
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demokratru 13 марта 2018 | 16:36
Теперь Петров - выдающийся оппозиционер и демократ и его арест-это наезд власти на права трудящихся! Все на оппозиционный митинг протеста!
gvzdk 13 марта 2018 | 16:43
demokratru: Теперь Петров - выдающийся оппозиционер и демократ и его арест-это наезд власти на права трудящихся! Все на оппозиционный митинг протеста!
Нет, теперь несколько милицейских начальников получат награды за эффективный труд - всего лишь 7 лет и негодяй пойман!
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:44
demokratru: Петров настоящий русский патриот. Полностью сохраняет руссик традиции и скрепы.: воровать, воровать и воровать.
Говорят пошло с Калиты
А уж дале из рода в род
ТО ЛИ Я СОПРУ, ТО ЛИ ТЫ
НО ОДИН, КАК ЧАСЫ, СОПРЕТ
ivfn 13 марта 2018 | 16:38
От Лелика хрен скроешься,даже в школе