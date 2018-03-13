В Москве арестовали бывшего директора столичной школы, который семь лет находился в международном розыске

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК. Имя задержанного не называется. Источник Интерфакса сообщает, что речь идет о Константине Петрове, который возглавлял школу 1317 с углубленным изучением английского языка. По словам источника, Петров разработал мошенническую схему. В результате фактически родители переводили деньги для зачисления детей в учебное заведение. В обще сложности, директор получил более 28 миллионов рублей.