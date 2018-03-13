Власти Таиланда отказали сотрудникам ФБР США, которые добивались встречи с задержанными Настей Рыбкой и Алексом Лесли
Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Таиланде. Канал напоминает, что Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, ранее заявили, что располагают доказательствами российского вмешательства в американские выборы.
Комментарии7
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kottigr1 13 марта 2018 | 16:34
Судя по всему властям Тайланда прилетела из России хорошая "котлета"...
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:40
kottigr1: Да никому они не нужны эти рыбки на самом деле.
Американцы сделали формальный
skulllll 13 марта 2018 | 16:40
kottigr1: Зря. Было бы смешно, если бы весь конгресс, госдеп и спецслужбы изучали бы слова шлюхи месяца три, попилив несколько лямов. А потом ввели бы санкции на основании " Доклада Рыбки"))))
gvs 13 марта 2018 | 16:34
Доступ к телу продан на месяц вперед )))
kottigr1 13 марта 2018 | 16:39
gvs: Скоро Олег Дерипаска получит из Тайланда официальную телеграмму.. "Продлевать будете ?"
rosta 13 марта 2018 | 16:35
Это для русских ушей отказали, а на деле допустили.
rukrok 13 марта 2018 | 16:42
...Кто-нибудь знает, что Рыбке дали политубежище в США (в посольстве) с включением в программу защиты свидетелей?
Если это так, то какого хрена там делает ФБР (работают по преступности в США, а не вне)?
Штаты скоро будут для Вовы, как "Болгария" для СэСэСэр. Или Внутренняя Монголия.
Так наш людоед запросто агентировался и в ФБР....К Рыбке придёт единственный её куратор (могет быть 2, 3), которых она знает в лицо. .А через месяц-два её вывезут в США...