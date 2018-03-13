Власти Таиланда отказали сотрудникам ФБР США, которые добивались встречи с задержанными Настей Рыбкой и Алексом Лесли

Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Таиланде. Канал напоминает, что Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, ранее заявили, что располагают доказательствами российского вмешательства в американские выборы.