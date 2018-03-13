Дональд Трамп обсудит с Терезой Мэй инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём
О предстоящих переговорах президента США и премьера Великобритании, сообщает агентство «Интерфакс». Накануне британские власти сообщили, что Москва несет ответственность за покушение на Скрипаля и либо причастна к этому напрямую, либо допустила утечку отравляющих веществ, разработанных в России, в чужие руки. Лондон потребовал от Москвы ответы на вопросы по этому делу. В российском МИДе сказали, что не будут отвечать, пока нашей стране не предоставят доступ к материалам дела.
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pulalala 13 марта 2018 | 16:40
Шапокляк и Шрек задумались.
А может и за$$али.