Дональд Трамп обсудит с Терезой Мэй инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём

О предстоящих переговорах президента США и премьера Великобритании, сообщает агентство «Интерфакс». Накануне британские власти сообщили, что Москва несет ответственность за покушение на Скрипаля и либо причастна к этому напрямую, либо допустила утечку отравляющих веществ, разработанных в России, в чужие руки. Лондон потребовал от Москвы ответы на вопросы по этому делу. В российском МИДе сказали, что не будут отвечать, пока нашей стране не предоставят доступ к материалам дела.