Президент США уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео
Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере. По каким причинам принято такое решение, не уточняется. Одним из последних официальных заявлений Тиллерсона было сообщение о том, что Россия может быть ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, это заявление прозвучало минувшей ночью, а по данным газеты Вашингтон Пост, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта.
Что касается нового руководителя ЦРУ, им стала Джина Хэспел. Разведывательное ведомство впервые возглавила женщина.
Комментарии10
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imellendorf 13 марта 2018 | 16:35
Где-то с полгода назад , была информация в СМИ , что Тиллерсона собираются уволить в ближайшие месяцы.
ukov 13 марта 2018 | 16:36
imellendorf:
следующая Тереза МЭй?
captain_ 13 марта 2018 | 16:36
"Нежданчиком" можно назвать практически все то, что происходит в РФии в последние годы.
ukov 13 марта 2018 | 16:42
captain_:
заболел?
новость про США...
kottigr1 13 марта 2018 | 16:36
Давно бы уже поставили там Джона Сиднея Маккейна III ... Он знает как препарировать чекистов. С ним никакой Путин не забалует..
ukov 13 марта 2018 | 16:38
kottigr1:
Маккейна III уже почти таво...
неизлечимс во всех смыслах.
chubuk 13 марта 2018 | 16:39
Похоже Трамп поимел Путина и весь властный бомонд: сначала, для затравки, набрал в команду сторонников России от орденоносца Тиллерсона до Флина и прочих, а теперь под зад коленкой - и набирает одних ястребов.
mercer57 13 марта 2018 | 16:39
Помпео для рашки - это полный звиздец и это не может не радовать !
skulllll 13 марта 2018 | 16:43
mercer57: где то в кабинете Путина стоят два сундука. Один с " полными звиздецами", второй с чёрными метками...
konvoi 13 марта 2018 | 16:40
Надеюсь хотя бы эту женщину никто не харасал. А то щас начнет говорить что было дело, лет 30 назад, володя пытался завербовать ее с помощью бог знает какой позы.