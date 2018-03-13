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16:07, 13 марта 2018

Руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов вызван на допрос по делу полковника Михаила Максименко

Руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов вызван на допрос по делу полковника Михаила Максименко. Его обвиняют в получении взятки.

О том, что «на имя Дрыманова выписана повестка в суд для допроса в качестве свидетеля» сообщил источник ТАСС, не уточнив дату заседания. Собеседник РБК, знакомый с ходом судебного процесса сказал, что допрос может состояться на следующей неделе. Он также рассказал, что руководитель главка был заявлен среди свидетелей обвинения еще в начале процесса, однако допрашивать его не стали. Теперь же его вызвали по запросу защиты Максименко. Сам Дрыманов говорит, что повестку не получал, но если получит, готов дать показания.

Напомню, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. По версии следствия, они получили полмиллиона долларов от криминального авторитета Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) за смягчение обвинения и последующее освобождение одного из участников перестрелки на Рочдельской улице Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Дела в отношении Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как
они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Ранее Никандров сообщил, что дал своему непосредственному начальнику Дрыманову взятку почти в 10 тысяч евро.

Комментарии

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gregor 13 марта 2018 | 16:20

Гнильё повсеместное ,а не власть .

nikitin43 13 марта 2018 | 16:23

gregor: этож сколько воруют генералы путена по всей россии ?

dvch_nic 13 марта 2018 | 16:24

gregor: ФСЧБ и воры вступили в конфликт за сферы влияния и вуысняли кто главнее.
СК И МВД выступили на стороне воров, и вот теперь расплачиваются. В данном эпизоде ФСБ победила.

zemljanka 13 марта 2018 | 16:22

Новости кущевской.

ed10075 13 марта 2018 | 16:29

"Начальник Главного сладственного управления МВД по Москве генерал Дрыманов, на выход, с вещами!"
Действительность нашего времени.

ilja13 13 марта 2018 | 16:39

Ну если всё подтвердится, то вообще то надо его непосредственного начальника и того, кто подписал приказ о его назначении - пинком вод зад и в зашей, на улицу, с вещами! Как минимум. Только так.

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