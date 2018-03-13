Адвокат Динзе: Речи о готовности Сенцова написать прошение о помиловании пока не идет

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, может быть обменен и отправлен на Украину через процедуру помилования, однако о его готовности написать соответствующее прошение речи пока не идет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Динзе.

«Вопрос заключается в том, чтобы Сенцова как-то обменяли или каким-то образом вообще освободили. Как в случае с Савченко и Афанасьевым, это будет происходить не через обмен, а через помилование, потому что все эти процедуры в свое время запускались именно таким образом. Президент подписывал соответствующие документы после составления их лицами, которые находились в местах лишения свободы, и затем людей выдавали украинской стороне», — сказал адвокат.



Д.Динзе предположил, что это может быть «одним из вариантов, который предложат Олегу Сенцову для того, чтобы ему обменяться на каких-то людей с Украины». «Именно об этом я говорил, а не о том, что он готов или хотел бы написать такие бумаги. Предложений пока никаких не было, как и не было предложено никаких правовых схем для этого обмена. Как один из вариантов, такое может быть. А там Олег сам будет решать», — подчеркнул адвокат.

Д.Динзе добавил, что Сенцов «держится особняком в колонии, отношений особо ни с кем не поддерживает, с администрацией не сотрудничает». «Состояние здоровья у него стабильное. Есть заболевание, связанное с сердцем, но там ему оказывается необходимая медпомощь», — заключил адвокат.