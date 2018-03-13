Z Архив новостей новости
5 2 6 165
Эксклюзив Эха 16:06, 13 марта 2018

Адвокат Динзе: Речи о готовности Сенцова написать прошение о помиловании пока не идет

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, может быть обменен и отправлен на Украину через процедуру помилования, однако о его готовности написать соответствующее прошение речи пока не идет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Динзе.

«Вопрос заключается в том, чтобы Сенцова как-то обменяли или каким-то образом вообще освободили. Как в случае с Савченко и Афанасьевым, это будет происходить не через обмен, а через помилование, потому что все эти процедуры в свое время запускались именно таким образом. Президент подписывал соответствующие документы после составления их лицами, которые находились в местах лишения свободы, и затем людей выдавали украинской стороне», — сказал адвокат.

Д.Динзе предположил, что это может быть «одним из вариантов, который предложат Олегу Сенцову для того, чтобы ему обменяться на каких-то людей с Украины». «Именно об этом я говорил, а не о том, что он готов или хотел бы написать такие бумаги. Предложений пока никаких не было, как и не было предложено никаких правовых схем для этого обмена. Как один из вариантов, такое может быть. А там Олег сам будет решать», — подчеркнул адвокат.

Д.Динзе добавил, что Сенцов «держится особняком в колонии, отношений особо ни с кем не поддерживает, с администрацией не сотрудничает». «Состояние здоровья у него стабильное. Есть заболевание, связанное с сердцем, но там ему оказывается необходимая медпомощь», — заключил адвокат.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 13 марта 2018 | 16:18

Речи о готовности Сенцова написать прошение о помиловании пока не идет
----------------------------------
Вот ведь непруха у пригоженских поворенков.. А они на этой теме уже вволю оттоптались !

valia47 13 марта 2018 | 16:33

Путин и всех украинцев помилует, если они признают Крым российским и покаятся, в терроризме в Донбассе и других новороссийских территориях. Таков он вселюбящий и всемилостивый.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 7348 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7222 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1149 6 60157 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

+ Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей…

5 89 6 5931 13:40
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 196 6 13140 11:20
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 518 6 38390 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года…

5 83 6 6291
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 71 6 5446 10:36
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 350 6 27480 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7114 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10467 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

5 70 6 7265
Интервью Особое мнение

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак кандидат на пост президента РФ

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, то я поеду туда…

5 388 6 74132 06.03
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Евгений Снегов интернет-редактор «Эха Москвы»

Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018 Ознакомиться со статистикой…

5 56 6 6500 11.03
Kстатистика, общество, эхо москвы, события
Новости

Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к  веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия…

5 62 6 7320
Блоги

Заметки бабушки Вали В 85 лет жизнь только начинается

На выборы ходили все Кабинки были открытыми и все видели, что ты там стоишь и пишешь. Ни музыки, ни подарков, ни буфета не было…

5 64 6 15146 06.03
Kвыборы, история, воспоминания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в побеге в Россию В свою очередь представители парламентария утверждают, что она выехала на сессию ПАСЕ В Страсбург…

5 12 6 17221
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 211 6 183460 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 168 6 34235 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 624 6 184992 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 147122 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6779247
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3344511

Сегодня в эфире