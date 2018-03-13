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Эксклюзив Эха 16:00, 13 марта 2018

Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля

Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мей обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Юлии. По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. Москве дали одни сутки на то, чтобы ответить на вопросы по поводу применения этого вещества, в противном случае Лондон пригрозил санкциями.
Позицию Великобритании поддержали США и Евросоюз.

У России не нет в распоряжении боевых отравляющих веществ. Они все были утилизированы под международным надзором, — сказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что еще не был представлены доказательства того, что при отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля использовали газ российского производства «новичок».

«Обвинения в адрес России по делу Скрипаля являются прямым давлением на следствие», — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия может принять симметричные меры в отношении британских СМИ, если Лондон введет ограничения в  отношении телеканала RТ, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны по делу Скрипаля.

Комментарии

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vaka257 13 марта 2018 | 16:07

Москва может требовать только от своих граждан...Путин и так уже обозлил весь цивилизованный мир ...Наступает время собирать ему камни...

alehan000074 13 марта 2018 | 16:08

путирашинское посольство выпиз$@#дить из Лондона не мешало бы. Кроме наркотрафика и терроризма они похоже там ничем и не занимаются.

vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 16:10

Вещество мелкобриты не предъявят. Ни за что.

Оно их собственного производства, и это непонятно только для тупых бандеровских мозгов на ЭМ.

blahovdav 13 марта 2018 | 16:13

vor_mbh_yo_xaxa: Оно их собственного производства, и это непонятно только для тупых бандеровских мозгов на ЭМ.\\\ Для тупого путлеровского быдла:все лугандонские ублюдки убили себя сами, либо их убили российские каратели...Так ведь, портяныч???

vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 16:21

blahovdav: Да-да, прокладка. )
Нет омерзительнее и тупее животного, чем убийца бандит-бандеровец - мерзкий отпрыск мрази шухевича ! ;-))) ) )) ))))

dvch_nic 13 марта 2018 | 16:30

vor_mbh_yo_xaxa: мерзких мразей власовцев тоже не всех перевешали.
Вот ты яркий потомок этих мразей.
Забавно наблюдать как одна нацистская мразь других ругает.
Хозяин ведь у ваших предков Власова и Шухевича был один. Все вы на Гитлера работали.

vasilevich58 13 марта 2018 | 16:43

Репутация у России такая, что в её оправдания ни кто не поверит.

Даже враньё про Катынь до сих пор продолжают изрыгать шевченки, не говоря уже про "Боинг".
Теперь даже если правду начнут говорить (что при Путине вряд ли), всё равно ни кто не поверит.

svetlana_ussr 13 марта 2018 | 16:41

alehan000074: Тебе идиоту пора пойти поискать мозги которые у тебя давно выпи.....зди....лись!!!!!!

danko1 13 марта 2018 | 16:12

vaka257: Леонтьев уже подготовил опровержение на случай предоставления образца?
Кофтун и Луговой награды получили за убийство Литвиненко, вскрывшего преступную деятельность главы Госнаркоконтроля, путинского подельника по Питеру, крупнейшего наркобарона, связанного в 90-е с южноамериканской наркомафией.
За то, что подготовил досье на этого преступника и сорвал сделку тому в Англии на 3 млрд., Литвиненко и был убит.
Интересно, за что в этот раз совершено нападение. Но точно, что не за давнее, за что отсидел и был в результате обмена депортирован в Англию.

splin2 13 марта 2018 | 16:15

Лавров предлагал помощь в расследовании. Помощь не была принята. Он требует объяснить причину отказа.))

matros__koshkin__95 13 марта 2018 | 16:25

splin2: «Лавров предлагал помощь в расследовании. Помощь не была принята.»

Ага. Помнится, Раскольников тоже предлагал помощь в расследовании Порфирию Петровичу. Правда Достоевский, сцуко, об этом умолчал.

avp235 13 марта 2018 | 16:24

danko1:
Странная просьба (требовать Россия не имеет права). Отравляющего вещества и доступа к нему у Великобритании нет, исследовались лишь его его следы и просить предоставить можно лишь результаты анализа. А вот у России действительно есть доступ к этому ОВ, иначе где же она его взяла для проведения отравления?

luger_max_otto 13 марта 2018 | 16:12

Ага. Требует яда, кокаина, мельдония, виски, сигар, барабан, щенка бульдога и жениться.
А того, что все материалы дела предоставляются обвиняемому для знакомления только после окончания следствия- не ведают. Не умеют быть с этого конца следственных действий, все больше- со стороны обвинения.

ignachio 13 марта 2018 | 16:15

Логичнее было бы ожидать обвинения в отравлении хим. оружием Сирию, как обычно. Или теперь наш черед? Проклятый Асад решил перевести стрелки!

kottigr1 13 марта 2018 | 16:16

luger_max_otto: В Кремле требуют "Новичок", мельдоний, полоний, гимнасток и.. аргентинский кокаин.. Иначе начнут расстреливать заложников !

olegleon 13 марта 2018 | 16:21

vaka257: первый камень, в виде Рекса Тиллерсона, уже собран. а ведь он только что поддержал британцев. и тут же был уволен.

matros__koshkin__95 13 марта 2018 | 16:22

vaka257: «Москва может требовать только от своих граждан...»

Делаю тебе строгое матросское замечание. Москва имеет ролное право в самой категорической форме потребовать все что угодно у кого угодно.

Правда эти самые кто угодно тоже имеют полное право послать требовательщиков как нах, так и в Катманду. Все по-честному.

komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 16:07

эта операция по устранению пенсионера, станет самым большим проколом ЦРУ в этом году.
не просчитали что отравляющее вещество произведено не в России. а сделано на основе формулы нашего ОВ

blahovdav 13 марта 2018 | 16:16

komiccap_nkvd: эта операция по устранению пенсионера, станет самым большим проколом ЦРУ в этом году. \\\\\ Самолет, взорванный над Синаем ФСБэшными мясниками стал самым большим проколом Москвы за последние годы... В этот список можно включить успешные операции ФСБ по устранению Чуркина (ну и фамилиЕ), посла в Турции, сбитого асадовцами летчика Филипова и пр...

kottigr1 13 марта 2018 | 16:07

Требования РФ абсурдны.. Англия как раз и требует, в рамках соглашений подписанных РФ о ликвидации ХО, что бы РФ предоставила сведения по хранению и обороту ОМП, в части "Новичок", и если РФ откажется предоставить эти сведения, то это будет означать.. «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц"..

cilovit 13 марта 2018 | 16:15

kottigr1: А если Англия не предоставит ?,то значит по вашему в этом отравлении виновата Англия.?

kottigr1 13 марта 2018 | 16:24

cilovit: Разве РФ в чем-то обвиняет Англию ?

dnepr_ua 13 марта 2018 | 16:07

Конь лизнул зубного порошку,валялся,и требовал доступа к веществу...

rasterzayka 13 марта 2018 | 16:07

Да-да, мы уже все знаем, что вы хотите обнаружить - это, оказывается, Украина во всем виновата :)))

vsehporvem 13 марта 2018 | 16:12

rasterzayka: Так в этом никто и не сомневается!!! Все это знают! Но денег укропу всё равно не дадут.

rasterzayka 13 марта 2018 | 16:17

vsehporvem: канешна, портянка скрепная, все это знают :)))

volvic 13 марта 2018 | 16:11

Путинская дурь снова отразится на жизни простых россиян

putin_itogy 13 марта 2018 | 16:11

Стебаются.
Поднимите жопу и съездите на ближайший склад химоружия.
Там вам нальют несколько бидонов, за литр жидкой валюты.

borninussr 13 марта 2018 | 16:16

нас там нет...
мы его не сбивали...
а докажите...
все это для затягивания реакции.
поздно - репутация испорчена окончательно

heleg__varyag 13 марта 2018 | 16:16

Как происходило уничтожение вооружения под международным надзором, мне рассказывал товарищ, служивший в конце 80-х в Белоруссии. Приезжает комиссия, при ней солдаты стройбата демонтируют объект, комиссия фиксирует и уезжает удовлетворённая. "А теперь -", командует солдатам стройбата офицер, " строим всё заново!"

post_v 13 марта 2018 | 16:16

зря Лавров так с британцами

британское право - совсем не Басманный суд

chubuk 13 марта 2018 | 16:16

Конечно: "Предоставьте нам именно ту ракету, которая по вашему мнению сбила Боинг" - это из той же оперы. Образцы ОВ уже разложились, уже и следов пожалуй нет - а вы предоставьте.... Лавров, ты бы предложил англичанам синтезировать это вещество, х...ли дурочку-то гнать, "дебилы б...."

prade 13 марта 2018 | 16:19

"Москва требует доступ к отравляющему веществу"
Доступ Москве нужен, чтобы выяснить, что известно британцам, а не для помощи в раскрытии преступления.

vaka257 13 марта 2018 | 16:24

В Великобритании полиция и MI5 решили проверить, не замешана ли Россия в ещё 14 смертях...

zemljanka 13 марта 2018 | 16:26

Москва требует
Призвать к ответу
Как мелкобританцы посмели не положить на стол лилипутину
Тогда он рассмотрит

mifodiy 13 марта 2018 | 16:26

Сутки истекают , а воз и ныне там ...Тереза Мей готовится "отвечать за базар" . А , может , уже жалеет , что погорячилась с ультиматумом .

(комментарий скрыт)

physician 13 марта 2018 | 16:27

Зашевелились черви, это неплохо..

koshkaedu 13 марта 2018 | 16:28

Путин требует доступ к отравляющему веществу. Почему вы отказываете ему?

neitral_n 13 марта 2018 | 16:31

Дак там в Измайлово, в гараже, еще пол-банки осталось! Что людей беспокоите зря?

eduard53 13 марта 2018 | 16:35

С.Лавров: "Москва требует доступ к отравляющему веществу, к-ое было использовано против экс-офицера ГРУ С.Скрипаля ..."
----------------------------------
Тогда уж, грозный минсрандел, для симметрии и сравнения, пообещай подвезти британцам образец "Новичка", хотя бы из запасников родного химНИИ ...

svetlana_ussr 13 марта 2018 | 16:36

Конечно они ничего не дадут!!!! Потому что у этих гопников ничего нет!!!! Надо просто не обращать внимание на ущербных англичан!!! Не всех конечно а на тех марионеток которые у власти!!!!

enerom 13 марта 2018 | 16:36

Ух ты, ж ept...Требует!

gruzin12 13 марта 2018 | 16:36

Когда есть, что скрывать, а скрывать есть что, то Великобритания не только не предоставит, но и близко не подпустит специалистов из России. вот так бы наши поступили - сколько бы было вони и слюней от западных "коллег".
Есть все основания, пусть будет это пока моей точкой зрения, что у Великобритании не только нечего нет в отношение России, но и они сознательно вводят в заблуждение мировую общественность, чтобы настроить против России по своим меркантильным интересам.

lager23 13 марта 2018 | 16:40

У России не нет в распоряжении боевых отравляющих веществ. Они все были утилизированы под международным надзором, — сказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.
/////////
Гена, а в Норд-Осте людей чём травили, дихлофосом от мух?

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