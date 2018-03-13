Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мей обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Юлии. По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. Москве дали одни сутки на то, чтобы ответить на вопросы по поводу применения этого вещества, в противном случае Лондон пригрозил санкциями.

Позицию Великобритании поддержали США и Евросоюз.

У России не нет в распоряжении боевых отравляющих веществ. Они все были утилизированы под международным надзором, — сказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что еще не был представлены доказательства того, что при отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля использовали газ российского производства «новичок».

«Обвинения в адрес России по делу Скрипаля являются прямым давлением на следствие», — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия может принять симметричные меры в отношении британских СМИ, если Лондон введет ограничения в отношении телеканала RТ, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны по делу Скрипаля.