Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Помпео
Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере. По каким причинам принято такое решение, не уточняется. Одним из последних официальных заявлений Тиллерсона было сообщение о том, что Россия может быть ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, это заявление прозвучало минувшей ночью, а по данным газеты Вашингтон Пост, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта.
Что касается нового руководителя ЦРУ, им стала Джина Хэспел. Разведывательное ведомство впервые возглавила женщина.
Комментарии73
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ts 13 марта 2018 | 15:50
Куда ж теперь пойдет российский орденоносец?
nanaryfive 13 марта 2018 | 15:51
ts: Трамп или Тиллерсон?
gordy 13 марта 2018 | 15:54
Грелка порвала Рекса?
zemljanka 13 марта 2018 | 16:13
Очень хочет заглянуть в глаза...
zemljanka 13 марта 2018 | 16:18
Людоеды - договорятся...
pulalala 13 марта 2018 | 16:37
zemljanka:
Теперь к Лаврову будет ездить ЦРУ.....!
vezdehod 13 марта 2018 | 16:14
А ведь наш Сергей Лавров уже привык к Рексу и даже начал подкармливать его - опять облом.
haldey 13 марта 2018 | 16:15
gordy: Метания властей США напоминают предсмертную горячку! Клиент скорее мертв, чем жив... Вам было хреново от внешней политики США, станет еще хреновей))) Только нам уже по барабану, а западным партнерам "я желаю счастья вам"... О вас вытирали ноги, теперь вами будут подтирать ж...у. Я просто счастлив, что ни Ельцина, ни Козырева нет у нас, и, надеюсь, больше таких б-ей не будет!
mavviomi 13 марта 2018 | 16:26
haldey: "О вас вытирали ноги", Вагнеровцы так тоже думали. И где они сейчас?
testmeter 13 марта 2018 | 16:45
mavviomi: О них вытерли ноги. Но Россися, похоже уроков не усваивает. Стремительно мчится на своё место - вперду
dvch_nic 13 марта 2018 | 15:58
nanaryfive: Бедный Тиллерсон.
Еще один сгорел на работе.
Как ни прятался от Лаврова, но их тайные конта4киы в гостинице засекли.
Достоянием общественности стало их фото в постели с обменом орденами.
pmasel 13 марта 2018 | 16:06
dvch_nic: С резинками хоть обменивались?
patrik03 13 марта 2018 | 16:06
Рекс, перед уходом, пососи у Лёни Слуцкого.
alalrom 13 марта 2018 | 16:09
patrik03: "Рекс, перед уходом, пососи у Лёни Слуцкого"
Сосать и лизать это твоя холуйская обязанность.
patrik03 13 марта 2018 | 16:13
... или Марк Роховский пусть тебе засодит.
book_publisher 13 марта 2018 | 16:13
Погнали наши городских...
mayk18 13 марта 2018 | 16:10
patrik03: Рекс , перед уходом пососи у Лени Слуцкого...
Это Патрик, типа-сделать как ты ?
ignachio 13 марта 2018 | 16:11
Вот это номер! Похоже Трамп решил развалить ЦРУ окончательно. Или ... задание выполнено?
olegleon 13 марта 2018 | 16:08
dvch_nic: а вот и не смешно. ведь последнее, что успел сделать Рекс, это поддержать британцев и осудить Россию. а Лавров ему даже не ответил. не ответил на словах, но отправил в отставку
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:12
olegleon: И НА ЕГО МЕСТО НАЗНАЧИЛ ПОМПЕО.
Члены американского сената большинством голосов (66 – «за», 32 – «против») проголосовали за утверждение на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео. Новый глава спецслужбы имеет репутацию «ястреба» и консерватора, весьма решительно настроенного в отношении России.
Помпео выступал в поддержку программ слежки Агентства национальной безопасности (АНБ), отзываясь о работе этой спецслужбы как о «хорошей и важной». Так что неудивительно, что Помпео заявлял, что известный разоблачитель Эдвард Сноуден должен быть выдан из России и предстать перед американским судом: «Я думаю, что правильным исходом стал бы смертный приговор».
eternity88 13 марта 2018 | 16:24
dvch_nic: А у портков всегда так. Не понимают, чему радуются. Еще с шампусика и обещаний катания американского влага по Москве в честь избрания Трампа пошло. ))
olegleon 13 марта 2018 | 15:56
ts: только сегодня он покритиковал Россию и его уволили. вот и поддерживай после этого британцев ))
а Рекс вернётся в нефтянку и будет сотрудничать с "другом Владимиром"
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:35
olegleon: Уже не очень посотрудничаешь. При его участии приняты законы и указы, которые запрещают кредиты боле5е ь1 миллиона за раз и 5 миллионов за год.
Это на банкет только по поводу встречи.
СП-2 накрывается медным тазом и по этому поводу.
Даже и китайцы задумались.\
Американские санкции страшная штука.
olegleon 13 марта 2018 | 16:42
dvch_nic: и только сегодня, или вчера для США, помощник госсекретаря США заявила "Никто в госдепартаменте не верит, что блокирование «Северного потока» может повлиять на поведение России.", а Вы опять про это. или ещё не получили новых методичек? )))
pabolo 13 марта 2018 | 15:57
ts: Именно туда.
captain_ 13 марта 2018 | 15:57
Когда ты жульничаешь, обманываешь, взрываешь, бомбишь, убиваешь, отравляешь, воруешь, – это политика.
А когда об этом пишут в газете, – это информационная война.
Русские, вы или крестик снимите или трусы наденьте.
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 15:59
captain_: мы сами разберемся. я же не лезу в твою страну и не пишу там комментарии как жить
kottigr1 13 марта 2018 | 16:09
komiccap_nkvd: "Интернет - придуман ЦРУ" - это сказал В.В.Путин, а Путин как Вам известно не может врать.
blahovdav 13 марта 2018 | 16:11
komiccap_nkvd: мы сами разберемся. я же не лезу в твою страну и не пишу там комментарии как жить\\\ Портос, если бы путлеровские свиньи огромным стадом не лезли в мою страну, не учили бы нас с кем дружить, с кем торговать, не хапали бы у нас территорию, не вели бы у нас войну и по скотски не брехали бы о украинских фашистах, карателях и нацистах (помятуя, что такими же карателями были российские военные в Афгане и Чечне), то ...нахрен бы вы нам всралысь (укр. фолькл.).... Нам самим разбираться нельзя??
cilovit 13 марта 2018 | 16:19
blahovdav: В Авгане были все ,Тогда был СССР,
ltyio 13 марта 2018 | 16:28
blahovdav: Если уж приплели Афганистан, то войска туда вводил украинец Брежнев, а воевали там солдаты и офицеры из всех республик СССР.
mavviomi 13 марта 2018 | 16:34
komiccap_nkvd: а причем тут "твоя страна"? Ты что, живеш в стране Русь? Я такой страны на карте мира не видел. Видел только на исторических картах, но она была не там, где ты живешь. Если ты конечно не из Киева пишешь.
demokratru 13 марта 2018 | 15:51
Все правильно! Нечего на Россию хайло открывать!
cattt 13 марта 2018 | 15:52
Опять Трампушканаш выеживается!
tks 13 марта 2018 | 16:30
cattt: #TRUMPНАШЧМО#
plantagenista 13 марта 2018 | 16:30
cattt За назначение Помпео читал давно
deathdestruction 13 марта 2018 | 15:51
Так всё-таки ТрампНаш получается?
kriimsdyk 13 марта 2018 | 15:53
deathdestruction: ЦРУшник тоже наш?
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:03
deathdestruction: Ваш, конечно, хорошего президента Путин США поставил.
Как при нем экономика США в гору поперла, безработица минимальна зав 20 лет, рабочие места увеличиваются на сотни тысяч.
Россию гоняет по переметру, для маскировки, конечног, но эффективно.
Чего бы Путину такого же президента в Россию не поставить?
Не найдет никак подходящего? А то ведь уже 18 лет в стране бардак, воровство и коррупция, экономика рушитсЯФ на глазах. РЕЗЕРВНЫЙ
cosmo_ 13 марта 2018 | 15:51
По-моему штатам лавры Украины покоя не дают....
Шоу маст гоу он...
lavsvet 13 марта 2018 | 15:52
Правильно . Орденоносец поедет в Россию работать сторожем в дет садике.
lager23 13 марта 2018 | 15:52
Трамп 1: 0 Путен
И кто здесь лузер?
monterado_ancona_marche 13 марта 2018 | 15:54
lager23: 2:0 в пользу Путина.
И Тиллерсон не Госсекретарь, и Помпео не директор ЦРУ...)))
lager23 13 марта 2018 | 15:58
monterado_ancona_marche: в пользу Путена только обрыв...быстрее отмучимся.
fresh_breeze 13 марта 2018 | 16:15
monterado_ancona_marche:
"И Тиллерсон не Госсекретарь, и Помпео не директор ЦРУ..."
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... да и наш друг Маккейн пакует чемоданы, не доведя главное дело своей жизни до финала; сгорел на работе.
3:0 в пользу Путина. To be continued.
monterado_ancona_marche 13 марта 2018 | 15:57
lager23: даже 3:0 в пользу Путина. Деффка на посту главной ЦРУшницы завалит эту организацию. В харрасментах запутается...))))
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:16
monterado_ancona_marche:
dvch_nic 13 марта 2018 | 16:19
dvch_nic: monterado_ancona_marche специально изображает идиота. Не верьте ему. Его вчера Пригожин отымел и выгнал, не заплатив, и он теперь ему мастит.
neitral_n 13 марта 2018 | 15:56
Наш бугай для Джины готов ли? Надоть с ей сексуальный скандальчик замутить! Чай тожа ничто человеческое ей не чуждо!
rukrok 13 марта 2018 | 15:56
Трумп действует по инструкциям Босса. - Меняй. Запутывай. Помпео - профессионал. А Трумп просто использовал момент. Чтобы уволить. А потом убрать Помпео из ЦРУ.
Последовательно уничтожает основы государства. Разведсообщество......Это цветочки....
varigor 13 марта 2018 | 15:59
Тиллерсон долго валял дурака. Поддакивал Маккейну и пусть идёт лесом.
plantagenista 13 марта 2018 | 16:33
varigor:Он как раз хорошо к России относится,может,ещё в нефтянку вернётся и построит трубу какую-нито.Год отработал,в историю вошёл....что ещё надо?
abuvgrobu 13 марта 2018 | 15:59
Этот рекс порвался, несите следующего.Т еперь Тиллерсон будет говорить что нужно выстраивать хорошие отношения с Россией.
vaka257 13 марта 2018 | 16:02
Майк Помпео, главный сторонник жёсткой линии в отношении стран-изгоев, стал новым Госсекретарём США.
Хороший сигнал Ким Чен Ыну перед началом переговоров.
И не только ему...
stakanoff 13 марта 2018 | 16:05
А Помпео наш? Кто знает?
vaka257 13 марта 2018 | 16:11
stakanoff: Конечно наш ,как и новый директор ЦРУ ,кадровый его офицер Джина Хаспел,котораяч могла спокойно смотреть на пытки в таиландской тюрьме,а затем отдала приказ уничтожить видеосъёмку этих пыток...Замечательные люди ,добросердечные к своим противникам...
plantagenista 13 марта 2018 | 16:35
stakanoff: vaka257: Судя по внешности,человек мягкий и рассудительный
mifodiy 13 марта 2018 | 16:07
С Рексом понятно , но жалеть некогда . Надо к новому ключик подбирать .
aluksejsilver 13 марта 2018 | 16:07
По словам государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери «явно идёт из России». Тиллерсон пригрозил новыми санкциями против России. Сегодня чуть позже Трамп уволил Тиллерсона Трамп - агент Кремля?
stakanoff 13 марта 2018 | 16:22
aluksejsilver: Ясень пень!
severnaj 13 марта 2018 | 16:07
"За несколько часов до отставки Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери." Может в этом причина?
chubuk 13 марта 2018 | 16:24
severnaj: Солидарность то выразил, но высказал сомнение касательно участия в этом отравлении российских властей.
fresh_breeze 13 марта 2018 | 16:10
"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста"
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Какая жалость....
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"На должность нового директора ЦРУ Трамп назначил Джину Хэспел. Она станет первой женщиной на этом посту."
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Будем надеяться, что такой высокий пост женщина получила без домогательств со стороны мужчины, от которого это назначение зависело. А то в их мире, как мы теперь знаем, такая практика имеет место быть.
ЗЫ:
А Трамп молодчина, решил доверить ключевые посты слабому полу; с женщин какой спрос в случае чего... "взвалили непосильную ношу на свои женские плечи", - вот и весь спрос.
severnaj 13 марта 2018 | 16:17
fresh_breeze: Думаете, пригожинским засранцам при ней спокойнее будет?
fresh_breeze 13 марта 2018 | 16:24
severnaj:
Не знаю, спокойнее ли, но то что веселее, так это скорее всего.
Пусть теперь ждёт звонка от Вована с Лексусом, они любят обзванивать тамошних дамочек, изучая их кругозор (знания географии и т.п.). Я бы на её месте забросил на время ЦРУ и засел за школьные учебники, чтобы в случае чего не проколоться.
plantagenista 13 марта 2018 | 16:37
fresh_breeze: Им,наверное,ещё утверждение в Капитолии пройти предстоит
volkov_25 13 марта 2018 | 16:19
Шампанского в думу.
kerim_derman1977 13 марта 2018 | 16:23
даже не знаю,что и думать
tks 13 марта 2018 | 16:28
Если Рекс оказался тот ещё кекс! ))))
wurm 13 марта 2018 | 16:29
Предлагаю на следующих выборах в США выдвинуть от России Буша-младшего в президенты, а старшего - в вице-президенты.
konvoi 13 марта 2018 | 16:30
У ехавцев поменялось руководство.
vasya_von_smetankin 13 марта 2018 | 16:31
Наверное, Тиллерсон был русофобом.
mavviomi 13 марта 2018 | 16:37
vasya_von_smetankin: совсем наоборот. Он у вождя кацапских дикарей бусы "дружбы" в подарок получал. Вот и прогнали за порочащую связь с варварами.