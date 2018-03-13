Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Помпео

Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере. По каким причинам принято такое решение, не уточняется. Одним из последних официальных заявлений Тиллерсона было сообщение о том, что Россия может быть ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, это заявление прозвучало минувшей ночью, а по данным газеты Вашингтон Пост, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта.

Что касается нового руководителя ЦРУ, им стала Джина Хэспел. Разведывательное ведомство впервые возглавила женщина.