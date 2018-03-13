На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве во время земляных работ провалился грунт
Под завалами находится один человек, — сообщает ТАСС. Сейчас на месте работают экстренные службы.
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Под завалами находится один человек, — сообщает ТАСС. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия…
Комментарии8
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 15:38
Велкам в Русскай Мыр!!! Каждый день сколенвставание. Смерти, разруха, нищета, преступность.
patrik03 13 марта 2018 | 15:44
Под завалами находится один человек..
Дай Бог чтобы его быстрее наши, живым и здоровым.
evgolius7 13 марта 2018 | 15:50
patrik03: Дай Бог чтобы его быстрее наши, живым и здоровым.
А ты боишься что солдаты НАТО его найдут быстрее?
Маск под вашингтоном хочет построить тоннель...
Может промахнулся маленько?
demokratru 13 марта 2018 | 15:55
Это Путин виноват. Нас, оппозиционерышей, не проведешь! Все на митинг протеста!
pmasel 13 марта 2018 | 16:04
demokratru: На этот раз Лужков. Давно надо было заняться этой огромной свалкой посреди города. Но лавры ГАЗа сильно нервировали Ю.М.
jamba 13 марта 2018 | 16:00
Обратите внимание на новости!
- Назначен новый Госсекретарь США,
- Женщина впервые возглавила ЦРУ
- "Почта России" начинает борьбу с воровством
- на ЗИЛЕе провалился грунт
- Британский посол вызван в Российский МИД)))))))))))))))))))))
svetalana 13 марта 2018 | 16:25
Гидрографическую карту Москвы так и не нашли? Шлепают "стройки века" безо всяких экспертиз, вот и получают. Еще дома не уплывали в подземные реки и болота с людьми, вот и ждут наши градостроители "праздничка" до сих пор.
pravdatut 13 марта 2018 | 16:30
Посмотрите в провал, может там работает ЗИЛ на лево ))